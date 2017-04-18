DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
13:18, 18 Nisan 2017 SalÄ±
Asya
12:50, 18 Nisan 2017 SalÄ±

  • PaylaÅŸ
Venezuela'nÄ±n petrol tankerine deniz yasaÄŸÄ±
Venezuela'nÄ±n petrol tankerine deniz yasaÄŸÄ±

Ekonomik ve siyasi kriz yaÅŸayan Venezuela'nÄ±n neredeyse tek geÃ§im kaynaÄŸÄ± olan petrol ihracat gemisinin paslÄ± olduÄŸu gerekÃ§esiyle denizyolunda seyahati engellendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Venezuela'nÄ±n devlete baÄŸlÄ± petrol ÅŸirketi PDVSA'dan petrol hammaddesi yÃ¼kleyen Hazar Galaxy tankeri denizde yolculuk etmekten yasaklandÄ±.

Tankerin paslÄ± olduÄŸu denize, denizdeki diÄŸer gemilere ve liman tesislerine zarar vereceÄŸi iddiasÄ±yla seyahatine engel koyuldu.

me korkusu iÃ§in ham lekeli gemi kabul etmeyeceÄŸi birÃ§ok yabancÄ± limana gitmeden Ã¶nce temizlenmesi gerektiÄŸi anlamÄ±na geliyor.

PDVSA firmasÄ± ve Venezuela Petrol BakanlÄ±ÄŸÄ±Â konu hakkÄ±nda ÅŸu ana kadar bir aÃ§Ä±klama yapmadÄ±.

Petrol hammadde yÃ¼klÃ¼ tankerlerini zamanÄ±nda iÅŸ ortaklarÄ±na teslim edememe sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±na maruz kalan Venezuela, alÄ±konulmadan dolayÄ± malÄ± vaktinde teslim edemediÄŸi iÃ§in yÃ¼klÃ¼ miktarda tazminat Ã¶demek zorunda kalacak.

Ä°hracat gelirlerinin yÃ¼zde 90'Ä±ndan fazlasÄ± petrole baÄŸÄ±mlÄ± olan Ã¼lkede, geciken ihracalar ulusal bir kriz oluÅŸturuyor.

Venezuela bu ay 2.8 milyar dolar dÄ±ÅŸ borcunu geri Ã¶deyecek. Venezuelaâ€™nÄ±n toplam dÄ±ÅŸ dÃ¶viz borcu ise 110 milyar dolar kadar. BorÃ§lar Ã¶denmezse de petrol ihracatÄ±na yurt dÄ±ÅŸÄ±nda el konulur. Ã‡in ise ABD'ye karÅŸÄ± her zaman destek olduÄŸu Venezuelaâ€™ya yardÄ±mÄ± kesti.

Â 

Â 



Ä°lgili Konular Venezuela
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Asya Haberleri
Venezuela'nÄ±n petrol tankerine deniz yasaÄŸÄ±
Venezuela'nÄ±n petrol tankerine deniz yasaÄŸÄ±

Ekonomik ve siyasi kriz yaÅŸayan Venezuela'nÄ±n neredeyse tek geÃ§im kaynaÄŸÄ± olan petrol ihracat gemisinin paslÄ± olduÄŸu gerekÃ§esiyle denizyolunda seyahati engellendi
Cakarta Valilik seÃ§imi Ã¶ncesi MÃ¼slÃ¼manlara uyarÄ±
Cakarta Valilik seÃ§imi Ã¶ncesi MÃ¼slÃ¼manlara uyarÄ±

Endonezya'da yarÄ±n yapÄ±lacak Cakarta ValiliÄŸi seÃ§iminin ikinci turu iÃ§in geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemleri alÄ±nacak
Filistinlilerin korkulu rÃ¼yasÄ± 'idari tutukluluk' politikasÄ±
Filistinlilerin korkulu rÃ¼yasÄ± 'idari tutukluluk' politikasÄ±

Ä°srailâ€™in "idari tutukluluk" politikasÄ±, Filistinlilerin korkulu rÃ¼yasÄ± olmaya devam ediyor
Orta Asya daki su sorununa Ã–zbekistan desteÄŸi
Orta Asyaâ€™daki su sorununa Ã–zbekistan desteÄŸi

Cusup BalasaÄŸÄ±n KÄ±rgÄ±z Milli Ãœniversitesi'nden Prof. Dr. Akeneyev, "Tacikistan, Rogun HES projesinin tamamlanmasÄ±nda kendisi karar aldÄ±. TÃ¼m taraflarÄ±n BiÅŸkek anlaÅŸmasÄ±na dÃ¶nmesi gerek. Belge var, ancak kimse ona uymuyor" dedi
AfD EvetÃ§iler TÃ¼rkiye'ye dÃ¶nsÃ¼n
AfD: EvetÃ§iler TÃ¼rkiye'ye dÃ¶nsÃ¼n

Almanya'nÄ±n Ä±rkÃ§Ä± AfD partisi, TÃ¼rkiye'deki anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandumunda Almanya'dan Evet oyu kullananlarÄ±n TÃ¼rkiye'ye geri dÃ¶nmelerini istedi. Parti, bu kiÅŸilerin Alman vatandaÅŸlÄ±klarÄ±nÄ±n da geri alÄ±nmasÄ±nÄ± talep etti.
Bangkok sokakta yemek satÄ±ÅŸÄ±nÄ± yasaklÄ±yor
Bangkok sokakta yemek satÄ±ÅŸÄ±nÄ± yasaklÄ±yor

Tayland'Ä±n baÅŸkenti Bangkok'ta sokaklarda yiyecek satÄ±lmasÄ± yasaklanÄ±yor
Ruhani'den 'Devrim MuhafÄ±zlarÄ±'na' eleÅŸtiri
Ruhani'den 'Devrim MuhafÄ±zlarÄ±'na' eleÅŸtiri

Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani, Devrim MuhafÄ±zlarÄ±'nÄ± Ã¼lkenin ekonomiyle ilgili konularÄ±na mÃ¼dahale etmeleri sebebiyle eleÅŸtirdi
Vietnam'da rehin alÄ±nan polislerin 15'i serbest
Vietnam'da rehin alÄ±nan polislerin 15'i serbest

Vietnam'da kÃ¶ylÃ¼ler rehin aldÄ±klarÄ± polislerin bazÄ±larÄ±nÄ± serbest bÄ±raktÄ±
Latin Amerika Ã¼lkelerinden Venezuela'ya seÃ§im Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Latin Amerika Ã¼lkelerinden Venezuela'ya seÃ§im Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Kolombiya, Arjantin, Brezilya, Åžili, Kosta Rika, Guatemala, Honduras, Meksika, Paraguay, Peru ve Uruguay yÃ¶netimlerinin ortak aÃ§Ä±klamasÄ±nda Venezuela hÃ¼kÃ¼metine seÃ§im takvimi belirlemesi yÃ¶nÃ¼nde Ã§aÄŸrÄ± yapÄ±ldÄ±
Danimarka'da ilk kez Kutlu DoÄŸum HaftasÄ± kutlanÄ±yor
Danimarka'da ilk kez Kutlu DoÄŸum HaftasÄ± kutlanÄ±yor

Kutlu DoÄŸum HaftasÄ±, Danimarka TÃ¼rk Diyanet VakfÄ±na baÄŸlÄ± cami derneklerinin organizasyonuyla Ã¼lkede ilk kez 8 bÃ¶lgede organize edilen etkinliklerle kutlandÄ±
quot Ä°ran'dan ABD BaÅŸkanÄ± Trump'a mektup quot iddiasÄ±
"Ä°ran'dan ABD BaÅŸkanÄ± Trump'a mektup" iddiasÄ±

Ä°ran'Ä±n eski CumhurbaÅŸkanÄ± Beni Sadr, "Ä°ran makamlarÄ± tarafÄ±ndan, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'a, 'Hamaney hasta, Ã¶lÃ¼mÃ¼ yaklaÅŸtÄ±. EÄŸer ABD tarafÄ±ndan Ä°ran'a baskÄ± olmazsa itidal yanlÄ±larÄ± iktidarda kalabilir. BÃ¶ylece Irak'taki Ayetullah Sistani'yi Hamaney'in yerine getirebilmek mÃ¼mkÃ¼n olacaktÄ±r' ÅŸeklinde bir mektup gÃ¶nderildi" dedi
Beyaz Saray'Ä±n referandum deÄŸerlendirmesi 12 gÃ¼n sonra
Beyaz Saray'Ä±n referandum deÄŸerlendirmesi 12 gÃ¼n sonra!

Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Spicer, halk oylamasÄ±na iliÅŸkin, "UluslararasÄ± bir komisyon deÄŸerlendirmesini yapÄ±yor ve 10-12 gÃ¼n iÃ§inde bir rapor aÃ§Ä±klayacak. Bunu bekleyeceÄŸiz, bÄ±rakalÄ±m ÅŸu anda onlar iÅŸini yapsÄ±n" dedi
Avustralya Kuzey Kore nÃ¼kleer tehdit
Avustralya: Kuzey Kore nÃ¼kleer tehdit

Avustralya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Bishop,"Kuzey Kore'nin nÃ¼kleer silah programÄ± Avustralya iÃ§in ciddi tehdit" dedi
Myanmar'da su festivalinde 285 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Myanmar'da su festivalinde 285 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

Myanmar'da Thingyan Su Festivali'nde 285 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Musul'da yerlerinden edilen kiÅŸi sayÄ±sÄ± yarÄ±m milyona yaklaÅŸtÄ±
Musul'da yerlerinden edilen kiÅŸi sayÄ±sÄ± yarÄ±m milyona yaklaÅŸtÄ±

Irak'Ä±n Musul kentini DEAÅž'tan kurtarma operasyonlarÄ± nedeniyle yerlerinden edilen kiÅŸi sayÄ±sÄ±nÄ±n 500 bine yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Kuzey Kore'den ABD'ye savaÅŸ tehdidi
Kuzey Kore'den ABD'ye savaÅŸ tehdidi

Kuzey Kore'nin BM Daimi Temsilci YardÄ±mcÄ±sÄ± Kim, ABD'nin bÃ¶lgede gerilimi tÄ±rmandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak termonÃ¼kleer savaÅŸÄ±n her an Ã§Ä±kabileceÄŸini sÃ¶yledi.

Haberler

Latin Amerika Ã¼lkelerinden Venezuela'ya seÃ§im Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Latin Amerika Ã¼lkelerinden Venezuela'ya seÃ§im Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Venezuela'daki gÃ¶sterilerde Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± artÄ±yor
Venezuela'daki gÃ¶sterilerde Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± artÄ±yor

Venezuela'da ABD yanlÄ±larÄ±ndan hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± protesto
Venezuela'da ABD yanlÄ±larÄ±ndan hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± protesto

Venezuela'da YÃ¼ksek Mahkeme yargÄ±Ã§larÄ±nÄ±n azli istendi
Venezuela'da YÃ¼ksek Mahkeme yargÄ±Ã§larÄ±nÄ±n azli istendi

Venezuela'da Kongre yeniden gÃ¶revde
Venezuela'da Kongre yeniden gÃ¶revde

Venezuela'da parlamentonun yetkilerine el konuldu
Venezuela'da parlamentonun yetkilerine el konuldu

Venezuela askerleri Kolombiya topraklarÄ±na girdi
Venezuela askerleri Kolombiya topraklarÄ±na girdi

Venezuela'da hapishanede toplu mezar
Venezuela'da hapishanede toplu mezar






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 