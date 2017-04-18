12:50, 18 Nisan 2017 SalÄ±

Venezuela'nÄ±n petrol tankerine deniz yasaÄŸÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Venezuela'nÄ±n devlete baÄŸlÄ± petrol ÅŸirketi PDVSA'dan petrol hammaddesi yÃ¼kleyen Hazar Galaxy tankeri denizde yolculuk etmekten yasaklandÄ±.

Tankerin paslÄ± olduÄŸu denize, denizdeki diÄŸer gemilere ve liman tesislerine zarar vereceÄŸi iddiasÄ±yla seyahatine engel koyuldu.

me korkusu iÃ§in ham lekeli gemi kabul etmeyeceÄŸi birÃ§ok yabancÄ± limana gitmeden Ã¶nce temizlenmesi gerektiÄŸi anlamÄ±na geliyor.

PDVSA firmasÄ± ve Venezuela Petrol BakanlÄ±ÄŸÄ±Â konu hakkÄ±nda ÅŸu ana kadar bir aÃ§Ä±klama yapmadÄ±.

Petrol hammadde yÃ¼klÃ¼ tankerlerini zamanÄ±nda iÅŸ ortaklarÄ±na teslim edememe sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±na maruz kalan Venezuela, alÄ±konulmadan dolayÄ± malÄ± vaktinde teslim edemediÄŸi iÃ§in yÃ¼klÃ¼ miktarda tazminat Ã¶demek zorunda kalacak.

Ä°hracat gelirlerinin yÃ¼zde 90'Ä±ndan fazlasÄ± petrole baÄŸÄ±mlÄ± olan Ã¼lkede, geciken ihracalar ulusal bir kriz oluÅŸturuyor.

Venezuela bu ay 2.8 milyar dolar dÄ±ÅŸ borcunu geri Ã¶deyecek. Venezuelaâ€™nÄ±n toplam dÄ±ÅŸ dÃ¶viz borcu ise 110 milyar dolar kadar. BorÃ§lar Ã¶denmezse de petrol ihracatÄ±na yurt dÄ±ÅŸÄ±nda el konulur. Ã‡in ise ABD'ye karÅŸÄ± her zaman destek olduÄŸu Venezuelaâ€™ya yardÄ±mÄ± kesti.

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