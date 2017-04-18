13:15, 18 Nisan 2017 SalÄ±

ABD'de petrol ve doÄŸalgaz sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ± meydana geldi





Alaska'nÄ±n North Slope bÃ¶lgesinde bir kuyudaki iki Ã§atlaktan cuma gecesi hem petrol hem doÄŸalgaz sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ± baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD'nin Alaska eyaletinde bir petrol kuyusundan hem petrol hem doÄŸalgaz sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ±nÄ±n olduÄŸu bildirildi. Ä°ngiliz petrol ÅŸirketi BP tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Alaska'nÄ±n North Slope bÃ¶lgesinde ÅŸirkete ait bir kuyudaki iki Ã§atlaktan cuma gecesi hem petrol hem doÄŸalgaz sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. Ekiplerin gÃ¼venlik nedeniyle sÄ±zÄ±ntÄ±nÄ±n olduÄŸu bÃ¶lgeye gidemediklerinin belirtildiÄŸi aÃ§Ä±klamada, bÃ¶lgedeki iÅŸÃ§ilerin tahliye edildiÄŸi aktarÄ±ldÄ±. Alaska Ã‡evre Koruma AjansÄ± yetkilileri, sÄ±zÄ±ntÄ±nÄ±n yaban hayatÄ±na olasÄ± zararÄ±nÄ± beklemediklerini ifade etti. BP sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Brett Clanton, kÄ±zÄ±lÃ¶tesi kameralarla havadan yapÄ±lan gÃ¶zlemler sonucu, sÄ±zÄ±ntÄ±nÄ±n tundralara ulaÅŸmadan kontrol altÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸini sÃ¶yledi.

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