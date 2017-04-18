DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
15:38, 18 Nisan 2017 SalÄ±
Amerika
13:15, 18 Nisan 2017 SalÄ±

  • PaylaÅŸ
ABD'de petrol ve doÄŸalgaz sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ± meydana geldi
ABD'de petrol ve doÄŸalgaz sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ± meydana geldi

Alaska'nÄ±n North Slope bÃ¶lgesinde bir kuyudaki iki Ã§atlaktan cuma gecesi hem petrol hem doÄŸalgaz sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ± baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'nin Alaska eyaletinde bir petrol kuyusundan hem petrol hem doÄŸalgaz sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ±nÄ±n olduÄŸu bildirildi.

Ä°ngiliz petrol ÅŸirketi BP tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Alaska'nÄ±n North Slope bÃ¶lgesinde ÅŸirkete ait bir kuyudaki iki Ã§atlaktan cuma gecesi hem petrol hem doÄŸalgaz sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. Ekiplerin gÃ¼venlik nedeniyle sÄ±zÄ±ntÄ±nÄ±n olduÄŸu bÃ¶lgeye gidemediklerinin belirtildiÄŸi aÃ§Ä±klamada, bÃ¶lgedeki iÅŸÃ§ilerin tahliye edildiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

Alaska Ã‡evre Koruma AjansÄ± yetkilileri, sÄ±zÄ±ntÄ±nÄ±n yaban hayatÄ±na olasÄ± zararÄ±nÄ± beklemediklerini ifade etti. BP sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Brett Clanton, kÄ±zÄ±lÃ¶tesi kameralarla havadan yapÄ±lan gÃ¶zlemler sonucu, sÄ±zÄ±ntÄ±nÄ±n tundralara ulaÅŸmadan kontrol altÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸini sÃ¶yledi.



Ä°lgili Konular alaska abd ABD petrol
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Amerika Haberleri
Sadece TÃ¼rkiye deÄŸil Ä°slam dÃ¼nyasÄ± ve Avrupa iÃ§in de tarihi'
'Sadece TÃ¼rkiye deÄŸil, Ä°slam dÃ¼nyasÄ± ve Avrupa iÃ§in de tarihi'

DÃ¼nya BoÅŸnak Kongresi BaÅŸkanÄ± Ceric, "Halk oylamasÄ± sadece TÃ¼rkiye iÃ§in deÄŸil, Ä°slam dÃ¼nyasÄ± ve Avrupa iÃ§in de tarihi Ã¶neme sahip" dedi
Ä°srail BatÄ± Åžeria'da 7 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±
Ä°srail BatÄ± Åžeria'da 7 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±

Ä°srail askerlerinin BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinde 7 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Fransa'da terÃ¶r ÅŸÃ¼phesinden 2 kiÅŸi yakalandÄ±
Fransa'da terÃ¶r ÅŸÃ¼phesinden 2 kiÅŸi yakalandÄ±

Marsilya'nÄ±n 3. bÃ¶lgesinde, yakÄ±n zamanda terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlemeyi hedeflediÄŸi belirlenen iki kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
SincarlÄ± Ezidiler PKK'yÄ± terk etmeye devam ediyor
SincarlÄ± Ezidiler PKK'yÄ± terk etmeye devam ediyor

Sincar PeÅŸmerge KomutanÄ± DÄ±rbo, PKK'nÄ±n ilÃ§ede bulunan yaklaÅŸÄ±k 50 Ã¼st dÃ¼zey siyasi ve askeri sorumlusunun silah bÄ±rakÄ±p evlerine dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti
Myanmar petrolÃ¼ne Ä°ngiliz ortaklÄ±ÄŸÄ±
Myanmar petrolÃ¼ne Ä°ngiliz ortaklÄ±ÄŸÄ±

Ä°ngiliz ve Myanmar firmalarÄ± arakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgede petrol ve gaz arama faaliyeti iÃ§in ortak giriÅŸim baÅŸlattÄ±
Filistinli mahkumlara gÃ¶rÃ¼ÅŸ yasaÄŸÄ±
Filistinli mahkumlara gÃ¶rÃ¼ÅŸ yasaÄŸÄ±

Ä°srail Cezaevleri Ä°daresinin aÃ§lÄ±k grevindeki Filistinli mahkumlarÄ±n aileleri ve avukatlarÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini yasakladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Bosna'nÄ±n OsmanlÄ± camileri TÃ¼rkiye'nin desteÄŸiyle onarÄ±lacak
Bosna'nÄ±n OsmanlÄ± camileri TÃ¼rkiye'nin desteÄŸiyle onarÄ±lacak

Banja Luka ÅŸehrindeki Arnaudiya, Travnik'teki Alaca ve Saraybosna'daki BaÅŸÃ§arÅŸÄ± camileri BaÅŸbakanlÄ±k VakÄ±flar Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan restore edilecek
Suriye'de vakum bombalÄ± saldÄ±rÄ± 15 Ã¶lÃ¼
Suriye'de vakum bombalÄ± saldÄ±rÄ±: 15 Ã¶lÃ¼

Suriye'nin Ä°dlib ve Halep illerini hedef alan hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda toplam 15 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Japonya'dan GÃ¼ney KÄ±brÄ±s'a petrol aramak iÃ§in geliyor
Japonya'dan GÃ¼ney KÄ±brÄ±s'a petrol aramak iÃ§in geliyor

Japonya'dan GÃ¼ney KÄ±brÄ±s'a sismografi gemisi yola Ã§Ä±ktÄ±
Ä°ngiltere erken seÃ§ime gidiyor
Ä°ngiltere erken seÃ§ime gidiyor

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May, hÃ¼kÃ¼metin, Ã¼lkeyi 8 Haziran'da erken genel seÃ§ime gÃ¶tÃ¼rme kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
ABD'de petrol ve doÄŸalgaz sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ± meydana geldi
ABD'de petrol ve doÄŸalgaz sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ± meydana geldi

Alaska'nÄ±n North Slope bÃ¶lgesinde bir kuyudaki iki Ã§atlaktan cuma gecesi hem petrol hem doÄŸalgaz sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ± baÅŸladÄ±
Venezuela'nÄ±n petrol tankerine deniz yasaÄŸÄ±
Venezuela'nÄ±n petrol tankerine deniz yasaÄŸÄ±

Ekonomik ve siyasi kriz yaÅŸayan Venezuela'nÄ±n neredeyse tek geÃ§im kaynaÄŸÄ± olan petrol ihracat gemisinin paslÄ± olduÄŸu gerekÃ§esiyle denizyolunda seyahati engellendi
Cakarta Valilik seÃ§imi Ã¶ncesi MÃ¼slÃ¼manlara uyarÄ±
Cakarta Valilik seÃ§imi Ã¶ncesi MÃ¼slÃ¼manlara uyarÄ±

Endonezya'da yarÄ±n yapÄ±lacak Cakarta ValiliÄŸi seÃ§iminin ikinci turu iÃ§in geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemleri alÄ±nacak
Filistinlilerin korkulu rÃ¼yasÄ± 'idari tutukluluk' politikasÄ±
Filistinlilerin korkulu rÃ¼yasÄ± 'idari tutukluluk' politikasÄ±

Ä°srailâ€™in "idari tutukluluk" politikasÄ±, Filistinlilerin korkulu rÃ¼yasÄ± olmaya devam ediyor
Orta Asya daki su sorununa Ã–zbekistan desteÄŸi
Orta Asyaâ€™daki su sorununa Ã–zbekistan desteÄŸi

Cusup BalasaÄŸÄ±n KÄ±rgÄ±z Milli Ãœniversitesi'nden Prof. Dr. Akeneyev, "Tacikistan, Rogun HES projesinin tamamlanmasÄ±nda kendisi karar aldÄ±. TÃ¼m taraflarÄ±n BiÅŸkek anlaÅŸmasÄ±na dÃ¶nmesi gerek. Belge var, ancak kimse ona uymuyor" dedi
AfD EvetÃ§iler TÃ¼rkiye'ye dÃ¶nsÃ¼n
AfD: EvetÃ§iler TÃ¼rkiye'ye dÃ¶nsÃ¼n

Almanya'nÄ±n Ä±rkÃ§Ä± AfD partisi, TÃ¼rkiye'deki anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandumunda Almanya'dan Evet oyu kullananlarÄ±n TÃ¼rkiye'ye geri dÃ¶nmelerini istedi. Parti, bu kiÅŸilerin Alman vatandaÅŸlÄ±klarÄ±nÄ±n da geri alÄ±nmasÄ±nÄ± talep etti.

Haberler

ABD, stratejik petrol stoklarÄ±nÄ± satÄ±yor
ABD stratejik petrol stoklarÄ±nÄ± satÄ±yor

Obama, Kutup'taki petrol faaliyetlerini dondurdu
Obama Kutup'taki petrol faaliyetlerini dondurdu

DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k 4. petrol sahasÄ± ABD'de
DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k 4 petrol sahasÄ± ABD'de

ABD'nin haftalÄ±k petrol stoklarÄ± azaldÄ±
ABD'nin haftalÄ±k petrol stoklarÄ± azaldÄ±

ABD petrol Ã¼retiminde dÃ¼nya birincisi
ABD petrol Ã¼retiminde dÃ¼nya birincisi

ABD'de bÃ¼yÃ¼k petrol rezervi bulundu
ABD'de bÃ¼yÃ¼k petrol rezervi bulundu

ABD'nin haftalÄ±k petrol stoklarÄ± azaldÄ±
ABD'nin haftalÄ±k petrol stoklarÄ± azaldÄ±

ABD'nin petrol stoklarÄ± beklentinin Ã¼zerinde arttÄ±
ABD'nin petrol stoklarÄ± beklentinin Ã¼zerinde arttÄ±






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 