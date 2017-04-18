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Kıbrıs
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Japonya'dan Güney Kıbrıs'a petrol aramak için geliyor
Japonya'dan Güney Kıbrıs'a petrol aramak için geliyor

Japonya'dan Güney Kıbrıs'a sismografi gemisi yola çıktı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Japonya’dan, “Ramform Hyperion” isimli yeni inşa edilmiş sismografi gemisinin, Güney Kıbrıs hesabına araştırmalar yapmak için , Rumların tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesine (MEB) geleceği haber verildi.

Singapur’da testten geçecek olan geminin amacının, MEB’deki sekiz parseli içine alan bölgeyi, son teknoloji ürünü olan üç boyutlu sismografi ile taramak olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, geminin Norveçli PGS şirketine ait olduğunu kaydetti.

Gazete, Ramform Hyperion’un, modern üç boyutlu sismografiyle, 7 bin kilometrekarelik bir alanı tarayacağını yazan gazete, üç boyutlu sismografi yapılacak olan bölgelerin esas olarak İtalyan ENI şirketinin sahip olduğu 2, 3, 8 ve 9 numaralı parselleri kapsadığını belirtti.

ÇEVREDE ŞU AN DÖRT PLATFORM SONDAJ YAPIYOR

Rumların tek yanlı ilan ettiği MEB’i çevresindeki bölgelerde şu an dört platformun sondaj yapmakta olduğunu da anımsatan gazete, üç platformun Mısır hesabına (ikisi Zohr yatağında), bir tanesinin de İsrail hesabına “Leviathan” parselinde sondaj yapmakta olduğunu belirtti.

AMERİKAN GEMİSİ DENİZ ALTINA İLETİŞİM KABLOSU DÖŞÜYOR

Buna paralel olarak, Rum Yönetimi’nin iki başka NAVTEX yayımlayarak MEB içerisindeki bir bölgeyi bağladığını da kaydeden gazete, “Global Sentinel” isimli özel bir Amerikan gemisinin, İngiliz Üsleri hesabına deniz altına elektronik iletişim amaçlı kablolar döşemekte olduğunu haber verdi.

 

 



İlgili Konular japonya kıbrıs Güney Kıbrıs Güney Kıbrıs petrol ve doğalgaz
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