Taksim'de lale zamanÄ±

"Ä°stanbul Lalesiyle BuluÅŸuyor" sloganÄ±yla baÅŸlatÄ±lan Ä°stanbul Lale Festivali kapsamÄ±nda,Â Taksim MeydanÄ±, bir devre adÄ±nÄ± veren, doÄŸu kÃ¼ltÃ¼r ve mitolojilerinde Ã¶zgÃ¼n bir yere sahip olan laleyle yeniden buluÅŸtu.
Bu yÄ±l 12'cisi dÃ¼zenlenen "Ä°stanbul Lale Festivali'' kapsamÄ±nda, Taksim MeydanÄ±, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan lalelerle donatÄ±lÄ±yor. Konyaâ€™dan tÄ±rlarla getirildiÄŸi Ã¶ÄŸrenilen 160 Ã§eÅŸit tÃ¼r ve bin 278 kasa lalenin dikildiÄŸi meydanda toplamda 143 bin lale insanlarÄ±n seyrine sunuluyor.
BazÄ± vatandaÅŸlarÄ±n hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirdiÄŸi lalelerin yerleÅŸtirilmesini Ã¼retici firmanÄ±n iÅŸÃ§ileri yapÄ±yor.
DÃ¼nyanÄ±n farklÄ± Ã¼lkelerinde pek Ã§ok Ã§eÅŸidine rastlanan lalelerin en dikkat Ã§ekicilerinden biri olan Ä°stanbul Lalesiâ€™ ay sonuna kadar Ä°stanbul'un birÃ§ok park ve bahÃ§eleri ile, Emirgan Korusu baÅŸta olmak Ã¼zere bazÄ± korularda ve Taksim MeydanÄ±'nda sergilenecek.
Emirgan Korusu'ndaki Beyaz KÃ¶ÅŸk BahÃ§esi'nde bugÃ¼n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸecek olan festival kapsamÄ±nda aynÄ± gÃ¼n Ä°stanbul Lale VakfÄ± (Ä°LAV) Sergi Salonu'nda Ä°smail Acar Lale Festivali Geleneksel Resim Sergisi ile devam edecek. Ä°SMEK'in Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisiâ€™nde dÃ¼zenleyeceÄŸi Aks-Ä± Lale isimli bir tezhip sergisi ise yarÄ±n aÃ§Ä±lacak.
Ä°stanbulâ€™un parklarÄ±nda, bahÃ§elerinde, korularÄ±nda ve kÃ¶ÅŸklerinde aÃ§an lalelerinden Ã§ekilen fotoÄŸraflardan oluÅŸan yarÄ±ÅŸmada Ä°stanbulâ€™un en gÃ¼zel lalelerini seÃ§ilip, dereceye girenler Ã¶dÃ¼llendirilecek.
SoÄŸanlÄ± ve otsu bir bitki olan lale Ã§iÃ§eÄŸinin asÄ±l vatanÄ±nÄ±n Orta Asya olduÄŸu ve TÃ¼rkler tarafÄ±ndan Anadoluâ€™ya getirildiÄŸi sanÄ±lmakta. Anadoluâ€™da 12. yÃ¼zyÄ±ldan itibaren el sanatlarÄ±nda sÃ¼sleme motifi olarak kullanÄ±lmaya baÅŸlayan laleyi, ÅŸiirlerinde kullanan ilk ÅŸair de Mevlana Celaleddin-i Rumi olmuÅŸtur. Divan ve rubailerin de lale ile ilgili pek Ã§ok mÄ±sra bulunmaktadÄ±r.
Lale en parlak dÃ¶nemini 16-18.yÃ¼zyÄ±llar arasÄ±nda OsmanlÄ± Ä°mparatorluÄŸuâ€™nda yaÅŸadÄ±. SÃ¼s bitkisi ve sÃ¼sleme motifi olarak kullanÄ±mÄ± 3. Ahmet (1673-1736) dÃ¶neminde doruk noktasÄ±na Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ ve 1718-1730 yÄ±llarÄ± arasÄ±, tarihÃ§iler tarafÄ±ndan â€˜Lale Devriâ€™ olarak adlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.
Bu yÄ±l 12'cisi dÃ¼zenlenen ''Ä°stanbul Lale Festivali'' kapsamÄ±nda Taksim MeydanÄ±'na lalelerin yerleÅŸtirilmesine baÅŸlandÄ±.
TÃ¼rkiye genelinde uygulanan OHAL'in, 19 Nisan'dan itibaren 3 ay sÃ¼reyle uzatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin TBMM kararÄ±, Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± telefonla arayarak, 16 Nisan'daki halk oylamasÄ±nÄ±n sonucundan dolayÄ± tebrik etti
GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± TÃ¼fenkci, AGÄ°T raporuna iliÅŸkin, "AGÄ°T'in geÃ§miÅŸteki raporlarÄ±na bakÄ±n, hangi seÃ§imi saÄŸlÄ±klÄ± anlattÄ±ÄŸÄ± bir rapor var? Åžimdi muhalefet aÄŸzÄ±yla yazmÄ±ÅŸ. AGÄ°T'te bu anlamda ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ±, olaÄŸanÃ¼stÃ¼ bir durum yok." dedi.
AÄŸrÄ±'nÄ±n DoÄŸubayazÄ±t ilÃ§esinde PKK'lÄ± terÃ¶ristlerce yola tuzaklanan el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucu aÄŸÄ±r yaralanan asker, Van'da tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede ÅŸehit oldu.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminin seyrini deÄŸiÅŸtiren Astsubay Halisdemir'i ÅŸehit eden darbecilerin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, tÃ¼m sanÄ±klarÄ±n tutukluluk hallerinin devamÄ±na karar verildi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã‡in Halk Cumhuriyeti BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Liu'yu kabul etti. Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸen kabulde kÃ¼ltÃ¼r, eÄŸitim, bilim ve teknoloji'de iÅŸbirliÄŸi Ã¼zerinde duruldu.
YSK, "mÃ¼hÃ¼rsÃ¼z oylarÄ±n geÃ§erli sayÄ±lmasÄ±"na iliÅŸkin kararÄ±nÄ±n gerekÃ§esini aÃ§Ä±kladÄ±
OHAL'in, 19 Nisan Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ saat 01.00'den geÃ§erli olmak Ã¼zere 3 ay sÃ¼re ile uzatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin BaÅŸbakanlÄ±k Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
FETÃ–'nÃ¼n TRT'deki yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda 20 kiÅŸi tutuklandÄ±
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu, Tunceli'de dÃ¼ÅŸen polis helikopteri hakkÄ±nda, "Helikopterde herhangi bir dÄ±ÅŸ etken sÃ¶z konusu deÄŸil. Hava ÅŸartlarÄ±ndan dolayÄ± bir kazanÄ±n olduÄŸu gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor." dedi.
Ä°stanbul 27. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet gazetesi yÃ¶netici ve yazarlarÄ± hakkÄ±nda "PKK/KCK, FETÃ–/PDY ve DHKP/C'ye mÃ¼zahir olduklarÄ±" iddiasÄ±na iliÅŸkin yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma sonucunda 2'si firari, 12'si tutuklu 19 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianameyi kabul ederek, ilk duruÅŸmanÄ±n 24 Temmuz'da yapÄ±lmasÄ±na karar verdi.
Uzun sÃ¼ren arama-kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan iki askeri helikopter az Ã¶nce kaza alanÄ±na indi.
CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Tezcan, CHP'li milletvekilleriyle halk oylamasÄ±nÄ±n iptali istemli dilekÃ§eyi YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu'na verdi.
Malatya'daki Zirve YayÄ±nevi'nde 10 yÄ±l Ã¶nce Ã¶ldÃ¼rÃ¼len 3 kiÅŸiden biri olan Alman uyruklu Tilman Ekkehart Geske iÃ§in mezarÄ± baÅŸÄ±nda anma tÃ¶reni dÃ¼zenlendi.
Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi iÃ§in halk oylamasÄ±nÄ± AGÄ°T ve AKPM adÄ±na izleyen heyetten bazÄ± milletvekillerinin PKK'nÄ±n gÃ¶sterilerine ve propaganda dÃ¶neminde "HayÄ±r" kampanyasÄ±na katÄ±ldÄ±klarÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±