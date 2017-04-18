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04:50, 19 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba
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GÃ¼ncelleme: 04:24, 19 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

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Taksim'de lale zamanÄ±
Taksim'de lale zamanÄ±

Bu yÄ±l 12'cisi dÃ¼zenlenen ''Ä°stanbul Lale Festivali'' kapsamÄ±nda Taksim MeydanÄ±'na lalelerin yerleÅŸtirilmesine baÅŸlandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

"Ä°stanbul Lalesiyle BuluÅŸuyor" sloganÄ±yla baÅŸlatÄ±lan Ä°stanbul Lale Festivali kapsamÄ±nda,Â Taksim MeydanÄ±, bir devre adÄ±nÄ± veren, doÄŸu kÃ¼ltÃ¼r ve mitolojilerinde Ã¶zgÃ¼n bir yere sahip olan laleyle yeniden buluÅŸtu.

Bu yÄ±l 12'cisi dÃ¼zenlenen "Ä°stanbul Lale Festivali'' kapsamÄ±nda, Taksim MeydanÄ±, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan lalelerle donatÄ±lÄ±yor. Konyaâ€™dan tÄ±rlarla getirildiÄŸi Ã¶ÄŸrenilen 160 Ã§eÅŸit tÃ¼r ve bin 278 kasa lalenin dikildiÄŸi meydanda toplamda 143 bin lale insanlarÄ±n seyrine sunuluyor.

BazÄ± vatandaÅŸlarÄ±n hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirdiÄŸi lalelerin yerleÅŸtirilmesini Ã¼retici firmanÄ±n iÅŸÃ§ileri yapÄ±yor.

DÃ¼nyanÄ±n farklÄ± Ã¼lkelerinde pek Ã§ok Ã§eÅŸidine rastlanan lalelerin en dikkat Ã§ekicilerinden biri olan Ä°stanbul Lalesiâ€™ ay sonuna kadar Ä°stanbul'un birÃ§ok park ve bahÃ§eleri ile, Emirgan Korusu baÅŸta olmak Ã¼zere bazÄ± korularda ve Taksim MeydanÄ±'nda sergilenecek.

Emirgan Korusu'ndaki Beyaz KÃ¶ÅŸk BahÃ§esi'nde bugÃ¼n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸecek olan festival kapsamÄ±nda aynÄ± gÃ¼n Ä°stanbul Lale VakfÄ± (Ä°LAV) Sergi Salonu'nda Ä°smail Acar Lale Festivali Geleneksel Resim Sergisi ile devam edecek. Ä°SMEK'in Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisiâ€™nde dÃ¼zenleyeceÄŸi Aks-Ä± Lale isimli bir tezhip sergisi ise yarÄ±n aÃ§Ä±lacak.

Ä°stanbulâ€™un parklarÄ±nda, bahÃ§elerinde, korularÄ±nda ve kÃ¶ÅŸklerinde aÃ§an lalelerinden Ã§ekilen fotoÄŸraflardan oluÅŸan yarÄ±ÅŸmada Ä°stanbulâ€™un en gÃ¼zel lalelerini seÃ§ilip, dereceye girenler Ã¶dÃ¼llendirilecek.

LALENÄ°N TARÄ°HÃ‡ESÄ°

SoÄŸanlÄ± ve otsu bir bitki olan lale Ã§iÃ§eÄŸinin asÄ±l vatanÄ±nÄ±n Orta Asya olduÄŸu ve TÃ¼rkler tarafÄ±ndan Anadoluâ€™ya getirildiÄŸi sanÄ±lmakta. Anadoluâ€™da 12. yÃ¼zyÄ±ldan itibaren el sanatlarÄ±nda sÃ¼sleme motifi olarak kullanÄ±lmaya baÅŸlayan laleyi, ÅŸiirlerinde kullanan ilk ÅŸair de Mevlana Celaleddin-i Rumi olmuÅŸtur. Divan ve rubailerin de lale ile ilgili pek Ã§ok mÄ±sra bulunmaktadÄ±r.

Lale en parlak dÃ¶nemini 16-18.yÃ¼zyÄ±llar arasÄ±nda OsmanlÄ± Ä°mparatorluÄŸuâ€™nda yaÅŸadÄ±. SÃ¼s bitkisi ve sÃ¼sleme motifi olarak kullanÄ±mÄ± 3. Ahmet (1673-1736) dÃ¶neminde doruk noktasÄ±na Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ ve 1718-1730 yÄ±llarÄ± arasÄ±, tarihÃ§iler tarafÄ±ndan â€˜Lale Devriâ€™ olarak adlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.



Ä°lgili Konular Ä°stanbul Taksim Lale Ä°stanbul Lale Festivali
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