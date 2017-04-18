GÃ¼ncelleme: 13:53, 18 Nisan 2017 SalÄ±

Tunceli'de helikopter dÃ¼ÅŸtÃ¼





Tunceli'de 2 hakim 7 polis ve 3 personeli taÅŸÄ±yan helikopterin dÃ¼ÅŸtÃ¼. Helikopterde en az 12 kiÅŸinin bulunduÄŸu belirtiliyor.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Tunceli'de bir polis helikopteri ile irtibatÄ±n kesildiÄŸi bildirildi. Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, bugÃ¼n saat 11.40 sularÄ±nda PÃ¼lÃ¼mÃ¼r ilÃ§esinden havalanan "Sikorsky" tipiÂ polis helikopterinden kalkÄ±ÅŸÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k 10 dakika sonra sinyal alÄ±mÄ±nÄ±n kesildiÄŸi belirtildi. AÃ§Ä±klamada, helikopterin olumsuz hava koÅŸullarÄ±ndan dolayÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n deÄŸerlendirildiÄŸi ifade edilerek, ÅŸu bilgiler aktarÄ±ldÄ±: "SÃ¶z konusu helikopterde 7 polis memuru, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 mÃ¼rettebat olduÄŸu deÄŸerlendirilmektedir. Helikopterin olumsuz hava ÅŸartlarÄ±ndan dolayÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ deÄŸerlendirilmekte olup, bÃ¶lgeye Ã§ok sayÄ±da arama kurtarma ekibi sevk edilmiÅŸtir. GeliÅŸmelerden kamuoyuna bilgi verilecektir." 43 AFAD PERSONELÄ° OLAY YERÄ°NE Â SEVK EDÄ°LDÄ° Â Tunceli'nin PÃ¼lÃ¼mÃ¼r ilÃ§esinde polis helikopteriyle irtibatÄ±n kesildiÄŸi bÃ¶lgeye, Tunceli, DiyarbakÄ±r, ElazÄ±ÄŸ, Erzincan ve Erzurum'dan 43 AFAD personeli sevk edildi.Â AFAD'dan edinilen bilgiye gÃ¶re, ilÃ§enin Ã‡ambulak ve Kocatepe kÃ¶ylerinin 2 bin 500 metre yÃ¼ksekliÄŸindeki kÄ±rsalÄ±naÂ dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ngÃ¶rÃ¼len helikopterin koordinatlarÄ± belirlendi. KoordinatlarÄ± tespit edilen alana, Tunceli Ä°l Afet ve Acil Durum MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ arama kurtarma ekipleriÂ hareket etti.Â Arama kurtarmaya destek iÃ§in DiyarbakÄ±r, ElazÄ±ÄŸ, Erzincan ve Erzurum'daki AFAD ekibi de dahil olmak Ã¼zere,Â tÄ±rmanma ve daÄŸcÄ±lÄ±k alanÄ±nda uzman toplam 43 personel olay yerine gÃ¶nderildi.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.