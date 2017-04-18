DÃ¼nyada korunan alanlarda yasa dÄ±ÅŸÄ± avlanma sÃ¼rÃ¼yor

DÃ¼nya DoÄŸal HayatÄ± Koruma VakfÄ± (WWF),Â DÃ¼nya MirasÄ± alanlarÄ±Â dahil, dÃ¼nya Ã¼zerinde koruma altÄ±ndaki en Ã¶nemli ekolojik alanlardaÂ yasa dÄ±ÅŸÄ± avlanmaÂ ve kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±n devam ettiÄŸini bildirerek bunun durdurulmasÄ± iÃ§in acil ve ek Ã¶nlemler alÄ±nmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
WWF'nin yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± raporda, doÄŸal gÃ¼zellik, jeoloji, ekoloji ve canlÄ± yaÅŸamÄ±nÄ±n Ã§eÅŸitliliÄŸiyle tanÄ±nan DoÄŸal DÃ¼nya MirasÄ± alanlarÄ±nÄ±n ender bitki ve hayvan tÃ¼rlerine ev sahipliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.
Bu alanlarÄ±n dÃ¼nyada kalan 3 bin 890 kaplanÄ± ve tÃ¼m Afrika'daki fillerin yÃ¼zde 40'Ä±nÄ± barÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belirtilen raporda, korunan doÄŸal alanlarÄ±n nesli tÃ¼kenmekte olan tÃ¼rler iÃ§in son sÄ±ÄŸÄ±nak olduÄŸu kaydedildi.
Bilinen ve korunan statÃ¼lerine raÄŸmen, 43 DÃ¼nya MirasÄ± alanÄ±nÄ±n yÃ¼zde 30'unda yasa dÄ±ÅŸÄ± avlanma, aÄŸaÃ§ kesme ve balÄ±kÃ§Ä±lÄ±k faaliyetlerinin devam ettiÄŸine dikkat Ã§ekilen raporda, bu faaliyetlerin tehdit altÄ±ndaki tÃ¼rleri yok olma eÅŸiÄŸine getirdiÄŸi ve yaÅŸamak iÃ§in buralara bel baÄŸlayan topluluklarÄ±n geÃ§imlerini tehlikeye attÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
DÃ¼nya DoÄŸal HayatÄ± Koruma VakfÄ±, DÃ¼nya MirasÄ± alanlarÄ± dahil, koruma altÄ±ndaki en Ã¶nemli ekolojik alanlarda yasa dÄ±ÅŸÄ± avlanma ve kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±n devam ettiÄŸini duyurdu
Irak BaÅŸbakanÄ± Ä°badi, "KerkÃ¼k'te kamu binalarÄ± Ã¼zerinde bayrak asmaya haklarÄ± yoktu. Bunlar, Irak hÃ¼kÃ¼metine baÄŸlÄ± kurumlardÄ±r ve bu yapÄ±lanlar yasalara aykÄ±rÄ±dÄ±r" dedi
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Boris Johnson, Rusyaâ€™yÄ±, Esed rejimine verdiÄŸi "kÃ¶rÃ¼ kÃ¶rÃ¼ne desteÄŸi sona erdirmeye" Ã§aÄŸÄ±rdÄ±
ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mike Pence, Ã¼lkesinin Kuzey Kore'yi nÃ¼kleer silahlanmadan vazgeÃ§irme Ã§abalarÄ±nÄ± sonuÃ§ alana kadar sÃ¼rdÃ¼receÄŸi mesajÄ±nÄ± verdi
Kanada'da eriyen buzul, bir nehrin sularÄ±nÄ±n baÅŸka bir nehir tarafÄ±ndan "kapÄ±lmasÄ±na" yol aÃ§tÄ±.
Gazzeli iki radyocu, Filistin Esirler GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla 65 saatlik dÃ¼nyanÄ±n en uzun radyo rÃ¶portajÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.
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Ã–zbekistan'da DEAÅž saflarÄ±nda savaÅŸmak Ã¼zere Suriye'ye gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan 9 kiÅŸi, 3-8,5 yÄ±l arasÄ±nda deÄŸiÅŸen hapis cezalarÄ±na mahkum edildi.
Libya'da 40 yÄ±ldan uzun sÃ¼re devam eden Kaddafi yÃ¶netiminin devrilmesinin ardÄ±ndan Ã¼lkedeki silahlÄ± gruplar, meÅŸruiyet mÃ¼cadelesi veren rakip hÃ¼kÃ¼metlerin etrafÄ±nda varlÄ±k gÃ¶steriyor
BM, Musul'daki Ã§atÄ±ÅŸmalardan dolayÄ± evlerini terk eden siviller iÃ§in bin 500 Ã§adÄ±rlÄ±k bir kamp kuruyor
UNICEF OrtadoÄŸu ve Kuzey Afrika BÃ¶lge Ofisi, "Yemen'de 2 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼redir devam eden Ã§atÄ±ÅŸmalara bin 675 Ã§ocuk asker katÄ±ldÄ±. Ã‡ocuk askerler, hem silahlÄ± kuvvetler hem de silahlÄ± gruplar tarafÄ±ndan kullanÄ±ldÄ±" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Podemos partisi, yolsuzluk iddialarÄ±nda adÄ± karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ Ä°spanya'nÄ±n Ã¼nlÃ¼ siyasetÃ§ileri ve ekonomistlerinin resimleriyle donatÄ±lmÄ±ÅŸ bir otobÃ¼sÃ¼ Madrid sokaklarÄ±nda dolaÅŸtÄ±rÄ±yor
MÄ±sÄ±r'Ä±n Luksor kenti gÃ¼neyindeki arkeolojik kazÄ±da 3500 yÄ±l Ã¶ncesine ait bir mezarda, mumya, lahit ve Ã§ok sayÄ±da heykel bulundu