GÃ¼ncelleme: 03:27, 19 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

DÃ¼nyada korunan alanlarda yasa dÄ±ÅŸÄ± avlanma sÃ¼rÃ¼yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÃ¼nya DoÄŸal HayatÄ± Koruma VakfÄ± (WWF),Â DÃ¼nya MirasÄ± alanlarÄ±Â dahil, dÃ¼nya Ã¼zerinde koruma altÄ±ndaki en Ã¶nemli ekolojik alanlardaÂ yasa dÄ±ÅŸÄ± avlanmaÂ ve kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±n devam ettiÄŸini bildirerek bunun durdurulmasÄ± iÃ§in acil ve ek Ã¶nlemler alÄ±nmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

WWF'nin yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± raporda, doÄŸal gÃ¼zellik, jeoloji, ekoloji ve canlÄ± yaÅŸamÄ±nÄ±n Ã§eÅŸitliliÄŸiyle tanÄ±nan DoÄŸal DÃ¼nya MirasÄ± alanlarÄ±nÄ±n ender bitki ve hayvan tÃ¼rlerine ev sahipliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

"DOÄžAL ALANLARIN NESLÄ° TÃœKENMEKTE OLAN TÃœRLERÄ° Ä°Ã‡Ä°N SON SIÄžINAK"

Bu alanlarÄ±n dÃ¼nyada kalan 3 bin 890 kaplanÄ± ve tÃ¼m Afrika'daki fillerin yÃ¼zde 40'Ä±nÄ± barÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belirtilen raporda, korunan doÄŸal alanlarÄ±n nesli tÃ¼kenmekte olan tÃ¼rler iÃ§in son sÄ±ÄŸÄ±nak olduÄŸu kaydedildi.

Bilinen ve korunan statÃ¼lerine raÄŸmen, 43 DÃ¼nya MirasÄ± alanÄ±nÄ±n yÃ¼zde 30'unda yasa dÄ±ÅŸÄ± avlanma, aÄŸaÃ§ kesme ve balÄ±kÃ§Ä±lÄ±k faaliyetlerinin devam ettiÄŸine dikkat Ã§ekilen raporda, bu faaliyetlerin tehdit altÄ±ndaki tÃ¼rleri yok olma eÅŸiÄŸine getirdiÄŸi ve yaÅŸamak iÃ§in buralara bel baÄŸlayan topluluklarÄ±n geÃ§imlerini tehlikeye attÄ±ÄŸÄ± belirtildi.