Bosna'nÄ±n OsmanlÄ± camileri TÃ¼rkiye'nin desteÄŸiyle onarÄ±lacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Bosna Hersek'in baÅŸkenti Saraybosna'daki BaÅŸÃ§arÅŸÄ±, Travnik'teki Alaca ve Banja Luka ÅŸehrindeki Arnaudiya camileri, TÃ¼rkiye'nin desteÄŸiyle onarÄ±lacak.
OsmanlÄ± dÃ¶neminde inÅŸa edilen Ã¼Ã§ caminin restorasyonuyla ilgili protokol, Bosna Hersek Ä°slam BirliÄŸine baÄŸlÄ± VakÄ±flar MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile restorasyonlarÄ± gerÃ§ekleÅŸtirecek firmalar arasÄ±nda Saraybosna'da imzalandÄ±.
FinansmanÄ±nÄ±n BaÅŸbakanlÄ±k VakÄ±flar Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lacaÄŸÄ± proje kapsamÄ±nda, SÄ±rp birlikleri tarafÄ±ndan 1993 yÄ±lÄ±nda yÄ±kÄ±lan Arnaudiya Camisi yeniden inÅŸa edilecek, BaÅŸÃ§arÅŸÄ± ve Alaca camileri ise onarÄ±lacak.
Bosna Hersek Ä°slam BirliÄŸi VakÄ±flar MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Senaid Zaimovic, burada yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¼lke tarihinde Ã¶nemli yere sahip bu Ã¼Ã§ caminin restorasyon ve inÅŸaatÄ±nÄ± iki TÃ¼rk ve bir Bosna Hersek firmasÄ±nÄ±n Ã¼stleneceÄŸini kaydetti.
Tamamen yÄ±kÄ±lan Arnaudiya Camisi'nin inÅŸasÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k 2,5 yÄ±l, diÄŸer iki caminin restorasyonunun da yaklaÅŸÄ±k 1,5 yÄ±l sÃ¼receÄŸini dile getiren Zaimovic, camilerin yeniden kazandÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in VakÄ±flar Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile geÃ§en yÄ±l yaptÄ±klarÄ± iÅŸ birliÄŸi protokolÃ¼nÃ¼n son derece Ã¶nemli olduÄŸunu vurguladÄ±.
Zaimovic, Banja Luka ÅŸehrindeki Arnaudiya Camisi'nin Bosna'daki savaÅŸta yÄ±kÄ±ldÄ±ktan sonra ÅŸehirde onarÄ±lmayan tek cami olduÄŸunu kaydederek, bu baÄŸlamda Arnaudiya Camisi'nin yeniden inÅŸa edilmesinin kendileri iÃ§in ayrÄ± bir anlam taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± Ã¼stlenen TÃ¼rk firmalarÄ±ndan SBS Restorasyon'un mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Sadi Åžibil de gelecek hafta yer teslimi yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Yer teslimiyle restorasyon ve inÅŸaat iÅŸlerine baÅŸlayacaÄŸÄ±z. Projelerin bitimine iliÅŸkin Ã¼Ã§ yÄ±l sÃ¼re verildi ancak daha erken bitirmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz." dedi.
Banja Luka'da 1595 yÄ±lÄ±nda inÅŸa edilen Arnaudiya Camisi, Bosna'daki savaÅŸ sÃ¼rerken 1993 yÄ±lÄ±nda SÄ±rp birlikleri tarafÄ±ndan tamamen yÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Arnaudiya Camisi'nin temel atma tÃ¶reni 22 Nisan'da yapÄ±lacak.
Restore edilecek BaÅŸÃ§arÅŸÄ± Camisi'nin 1528 yÄ±lÄ±nda inÅŸa edildiÄŸi bilinirken, Travnik'teki Alaca Cami'nin 16 yÃ¼zyÄ±lÄ±n ortalarÄ±nda yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tahmin ediliyor.
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Banja Luka ÅŸehrindeki Arnaudiya, Travnik'teki Alaca ve Saraybosna'daki BaÅŸÃ§arÅŸÄ± camileri BaÅŸbakanlÄ±k VakÄ±flar Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan restore edilecek
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