14:08, 18 Nisan 2017 SalÄ±

Filistinli mahkumlara gÃ¶rÃ¼ÅŸ yasaÄŸÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FilistinliÂ Esirler KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Kadura Faris AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â Ä°srailli cezaevi yetkililerinin UluslararasÄ± KÄ±zÄ±lhaÃ§ Ã–rgÃ¼tÃ¼ne "aÃ§lÄ±k grevi dolayÄ±sÄ±yla yaÅŸanan olaÄŸanÃ¼stÃ¼ durum nedeniyle ziyaretlerin iptal edildiÄŸi" yÃ¶nÃ¼nde bilgi verdiÄŸini belirtti.Â

Ziyaret yasaÄŸÄ±nÄ± "aÃ§lÄ±k grevini kÄ±rmak iÃ§in cezalandÄ±rÄ±cÄ± bir uygulama" olarak nitelendiren Faris, grevin ilk gÃ¼nÃ¼ olan dÃ¼n de greve Ã¶ncÃ¼lÃ¼k eden mahkumlarÄ±n diÄŸerlerinden ayrÄ±larak baÅŸka hapishanelere nakledildiÄŸini ve hÃ¼cre hapsine konulduÄŸunu hatÄ±rlattÄ±.

UluslararasÄ± KÄ±zÄ±lhaÃ§ Ã–rgÃ¼tÃ¼ ve Ä°srail Cezaevleri Ä°daresinden ise konuyla ilgili bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.

Ä°srail hapishanelerindeki yaklaÅŸÄ±k iki bin Filistinli, Ä°srail'in keyfi uygulamalarÄ± ve hak ihlallerine son verilip tutukluluk ÅŸartlarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi iÃ§in dÃ¼n sabahÂ aÃ§lÄ±k grevine baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.