Ã‡eÅŸme'de 78 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±

120 KosovalÄ± GenÃ§ 57. AlayÄ±n Ä°zinde

GenÃ§lik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan Ã‡anakkale SavaÅŸÄ±â€™ndaki kahramanlÄ±klarÄ±yla destanlaÅŸan 57. Piyade AlayÄ± ÅŸehitleri baÅŸta olmak Ã¼zere tÃ¼m Ã‡anakkale ÅŸehitlerini anmak iÃ§in her yÄ±l olduÄŸu gibi bu sene de 25 Nisanâ€™da 'Vefa YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼' dÃ¼zenlenecek.