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15:39, 18 Nisan 2017 SalÄ±
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GÃ¼ncelleme: 14:19, 18 Nisan 2017 SalÄ±

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Ã‡eÅŸme'de 78 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±
Ã‡eÅŸme'de 78 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±
Foto: ArÅŸiv

Ä°zmir'in Ã‡eÅŸme ilÃ§esinde, yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kma hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki 78 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±, organizatÃ¶r olduklarÄ± iddiasÄ±yla 11 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Â Ä°zmirÂ Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri,Â yasa dÄ±ÅŸÄ± geÃ§iÅŸlerin Ã¶nlenmesine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda Alman tatil kÃ¶yÃ¼ mevkisinde ÅŸÃ¼pheli 7 aracÄ± durdurdu.

AraÃ§lardaki kontrollerde yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan Yunan adalarÄ±na gitme hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yapan 32 Suriyeli gÃ¶Ã§men yakalandÄ±.

KaÃ§ak geÃ§iÅŸe aracÄ±lÄ±k yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 9 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

15 Nisan'da ihbar Ã¼zerine IldÄ±r Mahallesi Kiraz Burnu mevkisinde yapÄ±lan aramada ise arazide yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmaya hazÄ±rlanan 43 Suriye, 3 Kongo uyrukluyu gÃ¶Ã§men yakaladÄ±.

Ekipler, organizatÃ¶r olduÄŸu iddiasÄ±yla kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸan 2 ÅŸÃ¼pheliyi kovalamaca sonucu gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.

YabancÄ± uyruklularÄ±n iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan Ä°l GÃ¶Ã§ Ä°daresi MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne teslim edileceÄŸi belirtildi.



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