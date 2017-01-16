GÃ¼ncelleme: 14:37, 18 Nisan 2017 SalÄ±

Salihi'den TÃ¼rkiye'ye tebrik

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak TÃ¼rkmen CephesiÂ (ITC) BaÅŸkanÄ±Â ErÅŸet Salihi, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Halk oylamasÄ± sonucundan dolayÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve TÃ¼rk halkÄ±nÄ± tebrik ediyoruz. Yeni TÃ¼rkiye, TÃ¼rk halkÄ± iÃ§in olduÄŸu kadar bizim iÃ§in de bÃ¼yÃ¼k gururdur." dedi.

TÃ¼rkiye'nin Ã¶nemini vurgulayan Salihi, "GÃ¼Ã§lÃ¼ bir TÃ¼rkiye'nin bu hassas dÃ¶nemde ayakta kalmasÄ± dÃ¼nya TÃ¼rkleri iÃ§in Ã§ok Ã¶nemlidir. DÃ¼nya TÃ¼rklerinin TÃ¼rkiye'den baÅŸka kimsesi yok. Hepimiz, gÃ¶zÃ¼mÃ¼zÃ¼ TÃ¼rkiye'ye dikmiÅŸiz. Milli iradeye sahip gÃ¼Ã§lÃ¼ TÃ¼rkiye bizim iÃ§in deÄŸerlidir." diye konuÅŸtu.

Salihi, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n KerkÃ¼k'teki bayrak krizi sÄ±rasÄ±nda verdiÄŸi desteÄŸi hatÄ±rlatarak, "TÃ¼rk halkÄ± ve muhalefetten de destek gÃ¶rdÃ¼k. Bundan sonra da herkesi yanÄ±mÄ±zda gÃ¶rmek isteriz. Ã–zellikle CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan gÃ¼Ã§lÃ¼ beklentimiz sÃ¶z konusu. TÃ¼rkiye ile Irak arasÄ±ndaki dayanÄ±ÅŸmanÄ±n devam etmesini de istiyoruz. Ä°liÅŸkilerin gÃ¼Ã§lÃ¼ olmasÄ± bizi de olumlu yÃ¶nde etkiler. DÃ¼ÅŸmanlarÄ±mÄ±z Ã§ok ve bugÃ¼n toprak meselemizden dolayÄ± TÃ¼rkmenler olarak birlik iÃ§indeyiz. TÃ¼rkiye'nin de Ã¼zerinde bÃ¼yÃ¼k oyunlar oynanÄ±yor. TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n birbirine kenetlenmesi lazÄ±m. Yeni ve bÃ¼yÃ¼k TÃ¼rkiye'ye baÅŸarÄ± diliyoruz." ifadelerini kullandÄ±.