Dünya Bülteni Haber Portalı

İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Doç. Dr. Ahmet Lütfullah Orhan, kanser hastalarının tıbbi tedaviden en iyi faydayı elde etmelerinde ve hastalık sürecinde yaşanan psikososyal sorunları en aza indirmelerinde sosyal desteğin önemli bir role sahip olduğunu bildirdi.
Orhan, yaptığı yazılı açıklamada, kanserin, günümüzün en önemli sağlık sorunlarından birisi olduğunu belirtti.
Tanı ve tedavideki yenilikler, sağlık kuruluşlarından yararlanma olanaklarının artması, diğer hastalıkların tedavisindeki gelişmeler ve buna bağlı ortalama yaş süresinin uzaması gibi çeşitli nedenlerle hastalığın öneminin daha da arttığını ifade eden Orhan, sağlık sorunuyla baş edebilmek için kanser ve tedavisi hakkında doğru bilgiyi edinmenin gerekli olduğuna değindi.
Orhan, Kanser Savaş Haftası kapsamında yapılan çeşitli etkinliklerle toplumun bilgilendirilmesinin amaçlandığını aktardı.
Kanser hastalarının sosyal desteğe sahip olmalarının hastalıkla mücadele sürecinde çok önemli bir yer tuttuğuna işaret eden Orhan, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Kanser hastalarının tıbbi tedaviden en iyi faydayı elde etmelerinde ve hastalık sürecinde yaşanan psikososyal sorunları en aza indirmelerinde sosyal destek önemli bir role sahiptir. Bu bağlamda, birliğimize bağlı modern cihazlarla donatılmış, kapsamlı onkoloji merkezine sahip, kanser tedavisinde ülkemizin öncü merkezlerinden olan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, hastalara sunulan moral desteğiyle tıbbi tedavi süreci desteklenmektedir."
Öte yandan açıklamada, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Merkezinin modern cihazlarla donatıldığı ve kanser tedavisinde Türkiye'nin öncü merkezlerinden birisi konumunda olduğu ifade edilerek, moral ve motivasyon yüksekliğinin iyileşme süreçlerine katkısı göz önünde bulundurularak hastalar için origami (kağıt katlama), canlı müzik, nefes egzersizleri, sürpriz doğum günü gibi etkinlikler düzenlendiği kaydedildi.
Kanser hastalarının tıbbi tedaviden en iyi faydayı elde etmelerinde ve hastalık sürecinde yaşanan psikososyal sorunları en aza indirmelerinde sosyal desteğin önemli bir role sahip olduğu belirtildi
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