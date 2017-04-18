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İÜ'de yabancı dilde eğitim verecek 3 program açıldı
İÜ'de yabancı dilde eğitim verecek 3 program açıldı

İÜ, İstanbul İngilizce Tıp, İngilizce Eczacılık ile İlahiyat Arapça lisans programları açtı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İstanbul Üniversitesi (İÜ) gelecek yıl öğrenci almaya başlayacak olan İngilizce Tıp, İngilizce Eczacılık ile İlahiyat Arapça lisans programları açtı.

İÜ'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu programlar, üniversitenin uluslararasılaşma hedeflerine yönelik açıldı. İngilizce Tıp Programına 60, İngilizce Eczacılık ve İlahiyat Arapça programlarına 40'ar öğrenci alınacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, yeni programların ülkenin, bölgenin ve toplumun ihtiyaçları gözetilerek açıldığını belirtti.

Ak, programların gelecek yıl öğrenci alacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bir üniversitenin uluslararası platformda tercih edilirliği ne kadar artarsa o kadar büyüyeceğine inanıyoruz. Üniversitemizde açılan yabancı dilde eğitim veren bu programlar, diğer ülkelerle olan öğrenci ve öğretim üyeleri değişim programları için büyük önem taşıyor. İstanbul Üniversitesi olarak her zaman öncelikli amacımız ulusal ve uluslararası alanda başarılı meslek insanları yetiştirmek üzere nitelikli bir eğitim vermek. Ülkemize akademik ve bilimsel anlamda katkılarımızı sürdürerek eğitim alanında hizmet vermeye devam edeceğiz."



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