GÃ¼ncelleme: 14:48, 18 Nisan 2017 SalÄ±

Myanmar petrolÃ¼ne Ä°ngiliz ortaklÄ±ÄŸÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bir Ä°ngiliz ÅŸirketi Myanmar firmasÄ± ile denizcilik endÃ¼strisine ve petrol ve doÄŸalgaz sektÃ¶rÃ¼ne girmek Ã¼zere ortak giriÅŸim kurdu.

Ä°ngiltere firmasÄ± James Fisher and Sons ve Myanmar firmasÄ± Royal Marine Technology Co Ltd'den temsilciler, 20 Mart'ta Sule Shangri-La Otel'de bir Mutabakat ZaptÄ± imzaladÄ±.

James Fisher and Sons'un CEO'su Nick Henry, Myanmar'a girme nedeninin, Ã¼lkenin son zamanlarda uluslararasÄ± alanda dikkat Ã§eken ham petrol ve doÄŸalgaz piyasasÄ±nÄ±n geliÅŸtirilmesine yardÄ±m etmek olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Åžirketin, petrol ve doÄŸalgaz Ã§Ä±karma ÅŸirketlerine hizmet ve destek saÄŸlamaya devam edeceÄŸini, teknolojik yardÄ±mlar sunacaÄŸÄ±nÄ± ve Ã¼lkedeki yerel mÃ¼hendis mezunlarÄ±nÄ± eÄŸitmeye devam edeceÄŸini de sÃ¶zlerine ekledi.

Royal Marine Technology'nin genel mÃ¼dÃ¼rÃ¼ U Myint Aung, "DenizaÅŸÄ±rÄ± hizmetler Ã§ok geÃ§meden Myanmar'da geniÅŸleyecek. Ä°ÅŸte bu yÃ¼zden ... yerli ÅŸirketlerimizle iÅŸbirliÄŸi yapmak iÃ§in ilk adÄ±m bir anlaÅŸma imzaladÄ±k. Ä°ngiltere firmasÄ± buraya yerleÅŸmek iÃ§in firmamÄ±zla birlikte Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor "dedi.

James Fisher ve Sons, konteyner gemileri ve hatta denizaltÄ±lar gibi kaynaklar saÄŸlayacak. AynÄ± zamanda, gaz ve petrol boru hattÄ± ile ilgili inÅŸaat ekipmanlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra onarÄ±m ve bakÄ±m makineleri ve aparatlarÄ± da tedarik edecek.

Ãœlkede denizle ilgili hizmetler var, ancak bu gibi bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§ekli hizmetleri sunan bir ÅŸirket henÃ¼z Myanmar'a gelmedi.

Myanmar'daki petrol ve gaz sektÃ¶rÃ¼, araÅŸtÄ±rma iÃ§in uluslararasÄ± firmalar arasÄ±nda ilgi alanÄ± haline geldi.

AraÅŸtÄ±rma ÅŸirketi IHS Global Insights'a gÃ¶re, Myanmar'Ä±n 3.2 milyar varil petrole ve 18 trilyon kÃ¼bik feet (tcf) doÄŸalgaz rezervine sahip olduÄŸu tahmin ediliyor. AslÄ±nda, Ã¼lkenin kanÄ±tlanmamÄ±ÅŸ ve kaydedilmemiÅŸ kaynaklarÄ±nÄ±n Ã§ok daha bÃ¼yÃ¼k oranda olduÄŸu belirtiliyor.

HÄ°NDÄ°STAN'IN REZERVÄ° Ä°LE AYNI

Ä°ngiltere Ticaret ve YatÄ±rÄ±m Dairesi'nin (Ä°ngiltere Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã¶ncÃ¼l kuruluÅŸu) yazdÄ±ÄŸÄ± petrol ve gaz sektÃ¶rÃ¼ Ã¼zerine bir rapor, Myanmar'Ä±n kanÄ±tlanmÄ±ÅŸ rezervlerinin komÅŸusu olan Hindistan'la neredeyse aynÄ± seviyede olduÄŸunu bildiriyor. Hindistan, 5.7 Milyar varil petrol ve 18 trilyon doÄŸalgaz ve dÃ¼nya petrolÃ¼nÃ¼n British Petroleum tarafÄ±ndan 2013 istatistiksel incelemesi ile kaynaklarÄ±nÄ±n deÄŸeri aÃ§Ä±sÄ±ndan uluslararasÄ± olarak 16. sÄ±rada yer alÄ±yor.

Haziran 2014'te, Myanmar hÃ¼kÃ¼meti, 20 uluslararasÄ± firmaya offshore bloklarÄ± keÅŸfetmek ve Ã¼retmek iÃ§in Ã¶n izinlerÄ° verdi.

KÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce aÃ§Ä±k arazi ve aÃ§Ä±k deniz ihaleleri, dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k petrol ve gaz ÅŸirketlerinin bir kÄ±smÄ±nÄ± Myanmar'a getirdi. 2013 yÄ±lÄ±nda aÃ§Ä±k deniz ve aÃ§Ä±k deniz araÅŸtÄ±rma ruhsatÄ± alan ÅŸirketlerin birÃ§oÄŸu Shell, BG Group ve Ophir Energy gibi Ä°ngiliz ÅŸirketleri idi.

Åžu anda faaliyete geÃ§en dÃ¶rt offshore alanÄ± bulunmaktadÄ±r. En eskisi, FransÄ±z firmasÄ± Total tarafÄ±ndan yÃ¶netilen bir konsorsiyum tarafÄ±ndan yÃ¶netilen Yadana. Yetagun, Malezya devi Petronas, Shwe, GÃ¼ney Koreli Daewoo International ve Zawtika tarafÄ±ndan TaylandlÄ± PTTEP ÅŸirketi tarafÄ±ndan iÅŸletiliyor. Shwe Gas, sÄ±nÄ±r Ã¶tesi bir boru hattÄ± vasÄ±tasÄ±yla GÃ¼ney Ã‡in'e Myanmar ve Ã‡in'i baÄŸlÄ±yor.

ARAKANLI MÃœSLÃœMANLARIN TOPRAKLARI

Arakan eyaletinin baÅŸkenti Sittwe'nin (Akyab) 120 kilometre gÃ¼neyinde bulunan liman ÅŸehri Kyaukpyu aÃ§Ä±klarÄ±nda, GÃ¼ney Koreli petrol ÅŸirketi Daewoo 2004'te arama yaptÄ±ÄŸÄ± iki deniz sahasÄ±nda toplam 1.2 trilyon metrekÃ¼plÃ¼k doÄŸalgaz buldu. Daewoo'dan sonra Ã‡inli CNOOC ve CNPC, MalezyalÄ± Petrogas, Hintli GAIL ÅŸirketleri de ruhsat alarak gaz yataklarÄ±nÄ± geliÅŸtirmeye baÅŸladÄ±. Ã‡in buradaki petrol ve doÄŸalgaza talip oldu ve projeye ciddi anlamda yatÄ±rÄ±m yaptÄ±. Myanmar'daki cunta lideri Than Shwe ile pazarlÄ±klara baÅŸlayan Ã‡in, Shwegaz ismi verilen projeyi hayata geÃ§irdi. Proje tam kapasite hayata Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¼nlÃ¼k 500 milyon metrekÃ¼p doÄŸalgaz Ã¼retilecek, Ã‡in bu gazÄ±n tamamÄ±nÄ± satÄ±n alacak. Ã‡in'in yine aynÄ± yerde varlÄ±ÄŸÄ± ispatlanmÄ±ÅŸ 2.1 milyar varillik petrol rezervine de talip oldu. Åžimdi Ã¼lke Ã§apÄ±nda 23 saha iÃ§in ihale yapÄ±lÄ±yor.

ARAKANLI MÃœSLÃœMANALRIN KÃ–YLERÄ° BOÅžALTILACAK

2010 yÄ±lÄ±ndan itibaren biri doÄŸalgaz diÄŸeri petrol olmak Ã¼zere Arakan'dan baÅŸlayÄ±p Ã‡in'in Yunnan eyaletine kadar uzanan iki ayrÄ± boru hattÄ±nÄ±n yapÄ±mÄ±na baÅŸlandÄ±. Arakan'Ä±n baÅŸkenti Akyab'da yapÄ±lan derin deniz limanÄ± ve enerji terminalleri sayesinde Arakan petrolÃ¼nÃ¼n yanÄ± sÄ±ra 30 yÄ±l boyunca Afrika ve Orta DoÄŸu'dan Ã‡in'e giden tankerlerin boÅŸaltÄ±lacaÄŸÄ± liman haline gelecek. Malaka BoÄŸazÄ±'na alternatif olacak boru hatlarÄ±, Ã‡in'in Singapur ve Malezya'ya olan baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± da azaltacak. Myanmar ise bu projeden 29 milyar dolarlÄ±k bir gelir elde edecek. 5 bin 620 dÃ¶nÃ¼m yer iÅŸgal edecek boru hatlarÄ± ve Ã§evresi Myanmar hÃ¼kÃ¼meti tarafÄ±ndan askeri bÃ¶lge ilan edilecek korunacak. Myanmar burada 13 bin 500 asker bulunduracak. Boru hatlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu kÃ¶yler boÅŸaltÄ±lÄ±p kamulaÅŸtÄ±rÄ±lacak.

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