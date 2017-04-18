14:53, 18 Nisan 2017 SalÄ±

SincarlÄ± Ezidiler PKK'yÄ± terk etmeye devam ediyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak'taÂ Musul'unÂ SincarÂ ilÃ§esindeki PeÅŸmerge KomutanÄ± KasÄ±m DÄ±rbo, KÃ¼rdistan Demokrat Partisi'nin resmi internet sitesinde yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "PKK, Åžengal'de (Sincar) her geÃ§en gÃ¼n zayÄ±flamaya devam ediyor. Son olarak Ã¶rgÃ¼tÃ¼n yaklaÅŸÄ±k 50 Ã¼st dÃ¼zey siyasi ve askeri sorumlusu silah bÄ±rakÄ±p evine dÃ¶ndÃ¼." ifadelerini kullandÄ±.Â

Silah bÄ±rakmak isteyen militanlarÄ±n kendisiyle irtibata geÃ§tiÄŸini dile getiren DÄ±rbo, PKK'dan yaklaÅŸÄ±k 50 militanÄ±n kendi rÄ±zasÄ±yla ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

"EZÄ°DÄ°LER ÃœZERÄ°NDE ETKÄ° OLUÅžTURMAYA Ã‡ALIÅžIYORLARDI"

Evlerine dÃ¶nen Ã¶rgÃ¼t Ã¼yelerinin daha Ã¶nce Kandil'de 3 ay boyunca hem askeri hem de siyasi eÄŸitim aldÄ±klarÄ±nÄ±n bilgisini veren DÄ±rbo, "Bu militanlar sÃ¼rekli PKK medyasÄ±nda propaganda yapÄ±p,Â Ezidiler Ã¼zerinde etki oluÅŸturmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu. ArtÄ±k bÃ¶yle bir durum yok ve ailelerinin arasÄ±na dÃ¶ndÃ¼ler." dedi.

Daha Ã¶nce PKK'dan ayrÄ±lan 500 Ezidi'nin PeÅŸmerge gÃ¼Ã§lerine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan DÄ±rbo, "Ä°lk 500 Ezidi grubu iÃ§in askeri eÄŸitim verilip, maaÅŸ Ã¶denmeye baÅŸlandÄ±. KÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce de100 Ezidi PeÅŸmerge saflarÄ±na katÄ±lmak iÃ§in isim yazdÄ±rdÄ±." diye konuÅŸtu.

DEAÅž'Ä±n 3 AÄŸustos 2014 tarihinde Sincar'daki Ezidilere saldÄ±rmasÄ±nÄ± bahane eden PKK, ilÃ§ede yayÄ±lÄ±mcÄ± bir politika izleyerek varlÄ±k gÃ¶stermeye devam ediyor.Â