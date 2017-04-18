DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
15:38, 18 Nisan 2017 SalÄ±
Irak
14:53, 18 Nisan 2017 SalÄ±

  • PaylaÅŸ
SincarlÄ± Ezidiler PKK'yÄ± terk etmeye devam ediyor
SincarlÄ± Ezidiler PKK'yÄ± terk etmeye devam ediyor

Sincar PeÅŸmerge KomutanÄ± DÄ±rbo, PKK'nÄ±n ilÃ§ede bulunan yaklaÅŸÄ±k 50 Ã¼st dÃ¼zey siyasi ve askeri sorumlusunun silah bÄ±rakÄ±p evlerine dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak'taÂ Musul'unÂ SincarÂ ilÃ§esindeki PeÅŸmerge KomutanÄ± KasÄ±m DÄ±rbo, KÃ¼rdistan Demokrat Partisi'nin resmi internet sitesinde yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "PKK, Åžengal'de (Sincar) her geÃ§en gÃ¼n zayÄ±flamaya devam ediyor. Son olarak Ã¶rgÃ¼tÃ¼n yaklaÅŸÄ±k 50 Ã¼st dÃ¼zey siyasi ve askeri sorumlusu silah bÄ±rakÄ±p evine dÃ¶ndÃ¼." ifadelerini kullandÄ±.Â 

Silah bÄ±rakmak isteyen militanlarÄ±n kendisiyle irtibata geÃ§tiÄŸini dile getiren DÄ±rbo, PKK'dan yaklaÅŸÄ±k 50 militanÄ±n kendi rÄ±zasÄ±yla ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

"EZÄ°DÄ°LER ÃœZERÄ°NDE ETKÄ° OLUÅžTURMAYA Ã‡ALIÅžIYORLARDI"

Evlerine dÃ¶nen Ã¶rgÃ¼t Ã¼yelerinin daha Ã¶nce Kandil'de 3 ay boyunca hem askeri hem de siyasi eÄŸitim aldÄ±klarÄ±nÄ±n bilgisini veren DÄ±rbo, "Bu militanlar sÃ¼rekli PKK medyasÄ±nda propaganda yapÄ±p,Â Ezidiler Ã¼zerinde etki oluÅŸturmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu. ArtÄ±k bÃ¶yle bir durum yok ve ailelerinin arasÄ±na dÃ¶ndÃ¼ler." dedi.

Daha Ã¶nce PKK'dan ayrÄ±lan 500 Ezidi'nin PeÅŸmerge gÃ¼Ã§lerine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan DÄ±rbo, "Ä°lk 500 Ezidi grubu iÃ§in askeri eÄŸitim verilip, maaÅŸ Ã¶denmeye baÅŸlandÄ±. KÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce de100 Ezidi PeÅŸmerge saflarÄ±na katÄ±lmak iÃ§in isim yazdÄ±rdÄ±." diye konuÅŸtu.

DEAÅž'Ä±n 3 AÄŸustos 2014 tarihinde Sincar'daki Ezidilere saldÄ±rmasÄ±nÄ± bahane eden PKK, ilÃ§ede yayÄ±lÄ±mcÄ± bir politika izleyerek varlÄ±k gÃ¶stermeye devam ediyor.Â 



Ä°lgili Konular Ä±rak SincarlÄ± Ezidiler pkk DEAÅž
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Irak Haberleri
Sadece TÃ¼rkiye deÄŸil Ä°slam dÃ¼nyasÄ± ve Avrupa iÃ§in de tarihi'
'Sadece TÃ¼rkiye deÄŸil, Ä°slam dÃ¼nyasÄ± ve Avrupa iÃ§in de tarihi'

DÃ¼nya BoÅŸnak Kongresi BaÅŸkanÄ± Ceric, "Halk oylamasÄ± sadece TÃ¼rkiye iÃ§in deÄŸil, Ä°slam dÃ¼nyasÄ± ve Avrupa iÃ§in de tarihi Ã¶neme sahip" dedi
Ä°srail BatÄ± Åžeria'da 7 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±
Ä°srail BatÄ± Åžeria'da 7 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±

Ä°srail askerlerinin BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinde 7 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Fransa'da terÃ¶r ÅŸÃ¼phesinden 2 kiÅŸi yakalandÄ±
Fransa'da terÃ¶r ÅŸÃ¼phesinden 2 kiÅŸi yakalandÄ±

Marsilya'nÄ±n 3. bÃ¶lgesinde, yakÄ±n zamanda terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlemeyi hedeflediÄŸi belirlenen iki kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
SincarlÄ± Ezidiler PKK'yÄ± terk etmeye devam ediyor
SincarlÄ± Ezidiler PKK'yÄ± terk etmeye devam ediyor

Sincar PeÅŸmerge KomutanÄ± DÄ±rbo, PKK'nÄ±n ilÃ§ede bulunan yaklaÅŸÄ±k 50 Ã¼st dÃ¼zey siyasi ve askeri sorumlusunun silah bÄ±rakÄ±p evlerine dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti
Myanmar petrolÃ¼ne Ä°ngiliz ortaklÄ±ÄŸÄ±
Myanmar petrolÃ¼ne Ä°ngiliz ortaklÄ±ÄŸÄ±

Ä°ngiliz ve Myanmar firmalarÄ± arakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgede petrol ve gaz arama faaliyeti iÃ§in ortak giriÅŸim baÅŸlattÄ±
Filistinli mahkumlara gÃ¶rÃ¼ÅŸ yasaÄŸÄ±
Filistinli mahkumlara gÃ¶rÃ¼ÅŸ yasaÄŸÄ±

Ä°srail Cezaevleri Ä°daresinin aÃ§lÄ±k grevindeki Filistinli mahkumlarÄ±n aileleri ve avukatlarÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini yasakladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Bosna'nÄ±n OsmanlÄ± camileri TÃ¼rkiye'nin desteÄŸiyle onarÄ±lacak
Bosna'nÄ±n OsmanlÄ± camileri TÃ¼rkiye'nin desteÄŸiyle onarÄ±lacak

Banja Luka ÅŸehrindeki Arnaudiya, Travnik'teki Alaca ve Saraybosna'daki BaÅŸÃ§arÅŸÄ± camileri BaÅŸbakanlÄ±k VakÄ±flar Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan restore edilecek
Suriye'de vakum bombalÄ± saldÄ±rÄ± 15 Ã¶lÃ¼
Suriye'de vakum bombalÄ± saldÄ±rÄ±: 15 Ã¶lÃ¼

Suriye'nin Ä°dlib ve Halep illerini hedef alan hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda toplam 15 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Japonya'dan GÃ¼ney KÄ±brÄ±s'a petrol aramak iÃ§in geliyor
Japonya'dan GÃ¼ney KÄ±brÄ±s'a petrol aramak iÃ§in geliyor

Japonya'dan GÃ¼ney KÄ±brÄ±s'a sismografi gemisi yola Ã§Ä±ktÄ±
Ä°ngiltere erken seÃ§ime gidiyor
Ä°ngiltere erken seÃ§ime gidiyor

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May, hÃ¼kÃ¼metin, Ã¼lkeyi 8 Haziran'da erken genel seÃ§ime gÃ¶tÃ¼rme kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
ABD'de petrol ve doÄŸalgaz sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ± meydana geldi
ABD'de petrol ve doÄŸalgaz sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ± meydana geldi

Alaska'nÄ±n North Slope bÃ¶lgesinde bir kuyudaki iki Ã§atlaktan cuma gecesi hem petrol hem doÄŸalgaz sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ± baÅŸladÄ±
Venezuela'nÄ±n petrol tankerine deniz yasaÄŸÄ±
Venezuela'nÄ±n petrol tankerine deniz yasaÄŸÄ±

Ekonomik ve siyasi kriz yaÅŸayan Venezuela'nÄ±n neredeyse tek geÃ§im kaynaÄŸÄ± olan petrol ihracat gemisinin paslÄ± olduÄŸu gerekÃ§esiyle denizyolunda seyahati engellendi
Cakarta Valilik seÃ§imi Ã¶ncesi MÃ¼slÃ¼manlara uyarÄ±
Cakarta Valilik seÃ§imi Ã¶ncesi MÃ¼slÃ¼manlara uyarÄ±

Endonezya'da yarÄ±n yapÄ±lacak Cakarta ValiliÄŸi seÃ§iminin ikinci turu iÃ§in geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemleri alÄ±nacak
Filistinlilerin korkulu rÃ¼yasÄ± 'idari tutukluluk' politikasÄ±
Filistinlilerin korkulu rÃ¼yasÄ± 'idari tutukluluk' politikasÄ±

Ä°srailâ€™in "idari tutukluluk" politikasÄ±, Filistinlilerin korkulu rÃ¼yasÄ± olmaya devam ediyor
Orta Asya daki su sorununa Ã–zbekistan desteÄŸi
Orta Asyaâ€™daki su sorununa Ã–zbekistan desteÄŸi

Cusup BalasaÄŸÄ±n KÄ±rgÄ±z Milli Ãœniversitesi'nden Prof. Dr. Akeneyev, "Tacikistan, Rogun HES projesinin tamamlanmasÄ±nda kendisi karar aldÄ±. TÃ¼m taraflarÄ±n BiÅŸkek anlaÅŸmasÄ±na dÃ¶nmesi gerek. Belge var, ancak kimse ona uymuyor" dedi
AfD EvetÃ§iler TÃ¼rkiye'ye dÃ¶nsÃ¼n
AfD: EvetÃ§iler TÃ¼rkiye'ye dÃ¶nsÃ¼n

Almanya'nÄ±n Ä±rkÃ§Ä± AfD partisi, TÃ¼rkiye'deki anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandumunda Almanya'dan Evet oyu kullananlarÄ±n TÃ¼rkiye'ye geri dÃ¶nmelerini istedi. Parti, bu kiÅŸilerin Alman vatandaÅŸlÄ±klarÄ±nÄ±n da geri alÄ±nmasÄ±nÄ± talep etti.

Haberler

Musul'da yerlerinden edilen kiÅŸi sayÄ±sÄ± yarÄ±m milyona yaklaÅŸtÄ±
Musul'da yerlerinden edilen kiÅŸi sayÄ±sÄ± yarÄ±m milyona yaklaÅŸtÄ±

Musul'un batÄ±sÄ±nda yerinden olanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 320 bine yÃ¼kseldi
Musul'un batÄ±sÄ±nda yerinden olanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 320 bine yÃ¼kseldi

Musul'da DEAÅž'Ä±n 'sÃ¶zde baÅŸmÃ¼ftÃ¼sÃ¼' Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Musul'da DEAÅž'Ä±n 'sÃ¶zde baÅŸmÃ¼ftÃ¼sÃ¼' Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

PKK ve DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonlarda 543 gÃ¶zaltÄ±
PKK ve DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonlarda 543 gÃ¶zaltÄ±

Mersin'deki DEAÅž operasyonunda 9 gÃ¶zaltÄ±
Mersin'deki DEAÅž operasyonunda 9 gÃ¶zaltÄ±

McCain: Hem DEAÅž'Ä± hem de Esed'i aynÄ± anda halledebiliriz
McCain Hem DEAÅž'Ä± hem de Esed'i aynÄ± anda halledebiliriz

DEAÅž'Ä±n MÄ±sÄ±r'da 'KÄ±pti' oyunu
DEAÅž'Ä±n MÄ±sÄ±r'da 'KÄ±pti' oyunu

Konya'daki terÃ¶r operasyonunda 18 gÃ¶zaltÄ±
Konya'daki terÃ¶r operasyonunda 18 gÃ¶zaltÄ±






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 