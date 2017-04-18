14:57, 18 Nisan 2017 SalÄ±

ErdoÄŸan mayÄ±sta Ã‡in'i ziyaret edecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± TuÄŸrul TÃ¼rkeÅŸ, Ã‡in Halk Cumhuriyeti BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Liu Yandong ve beraberindeki heyetle Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'ndeki makamÄ±nda bir araya geldi.

TÃ¼rkeÅŸ, burada yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã‡in'den TÃ¼rkiye'ye bu yÄ±l yapÄ±lan en Ã¼st dÃ¼zeyli ziyaret olduÄŸunu belirterek, duyduÄŸu memnuniyeti dile getirdi.

Liu ile kÃ¼ltÃ¼r, eÄŸitim, spor, bilim ve teknoloji alanlarÄ±nda detaylÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunacaklarÄ±nÄ± belirten TÃ¼rkeÅŸ, bu alanlardaki iÅŸ birliÄŸinde saÄŸlanabilecek ivmenin, geliÅŸen iliÅŸkilerle eÅŸzamanlÄ± olarak halklar arasÄ±nda da yakÄ±nlaÅŸmaya katkÄ±da bulunacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

"SAYIN CUMHURBAÅžKANIMIZ 14-15 MAYIS'TA Ã‡Ä°N'Ä° ZÄ°YARET EDECEK"

TÃ¼rkeÅŸ, "stratejik iÅŸ birliÄŸi" dÃ¼zeyindeki TÃ¼rk-Ã‡in iliÅŸkilerini daha ileri gÃ¶tÃ¼rme konusunda gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ortak iradenin mevcut olduÄŸuna iÅŸaret ederek, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Ä°liÅŸkilerimizde yakaladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z olumlu ivmeyi Devlet BaÅŸkanlarÄ±ndan baÅŸlayarak her dÃ¼zeyde gerÃ§ekleÅŸtirilen yoÄŸun ziyaret ve istiÅŸare toplantÄ±larÄ±yla sÃ¼rdÃ¼rmekteyiz. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z ile Devlet BaÅŸkanÄ± SayÄ±n Åži Cinping'in son iki yÄ±lda gerÃ§ekleÅŸtirdikleri Ã¼Ã§ ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸme, iliÅŸkilerin istikametinin belirlenmesi bakÄ±mÄ±ndan son derece yararlÄ± olmuÅŸtur. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z, SayÄ±n Åži'nin davetine icabetle 14-15 MayÄ±s 2017 tarihlerinde Pekinâ€™de dÃ¼zenlenecek "KuÅŸak ve Yol Zirvesi"ne katÄ±lmak Ã¼zere Ã‡in'i ziyaret edecekler."

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± TÃ¼rkeÅŸ, TÃ¼rkiye ile Ã‡in'in, tarihi Ä°pek Yolu'nun canlandÄ±rÄ±lmasÄ± konusunda Ã¶rtÃ¼ÅŸen perspektiflere sahip olduklarÄ±nÄ±, bu durumun ikili iliÅŸkilerde yeni bir stratejik iÅŸ birliÄŸi alanÄ± ortaya Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

"KuÅŸak ve Yol Zirvesi" projesinin, liderler arasÄ±ndaki gerek ikili iliÅŸkiler gerekse proje konusundaki iÅŸ birliÄŸi imkanlarÄ±nÄ± ele almalarÄ± iÃ§in iyi bir fÄ±rsat olduÄŸunu belirten TÃ¼rkeÅŸ, "GeÃ§tiÄŸimiz yÄ±l Ankara'da yapÄ±lan toplantÄ±larla BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± dÃ¼zeyindeki istiÅŸare mekanizmalarÄ±na iÅŸlerlik kazandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ±, iliÅŸkilerimizin stratejik niteliÄŸini pekiÅŸtiren bir geliÅŸme teÅŸkil etmiÅŸtir. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda birÃ§ok istiÅŸare mekanizmasÄ± Ã§erÃ§evesinde temas ve ortak Ã§alÄ±ÅŸmalar devam etmektedir." dedi.

"Ä°Ã§tenlikle tebrik ediyoruz"

Liu da davetten ve aÄŸÄ±rlanmaktan duyduÄŸu memnuniyeti dile getirerek, ziyaretin, TÃ¼rkiye iÃ§in son derece Ã¶nemli halk oylamasÄ±na denk geldiÄŸini sÃ¶yledi.

Bu nedenle ziyaretin kendileri iÃ§in de Ã§ok Ã¶zel ve Ã¶nemli olduÄŸunu dile getiren Liu, "Ä°ki gÃ¼n Ã¶nce TÃ¼rkiye'de cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sistemi kabul edildi. UÃ§aktan iner inmez havaalanÄ±ndan ÅŸehir merkezine giderken, yol kenarlarÄ±nda 10 binlerce TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n, TÃ¼rk bayraÄŸÄ±yla kutlamalarÄ±na tanÄ±k olduk. Biz de TÃ¼rkiye'yi Ã‡in Halk Cumhuriyeti adÄ±na iÃ§tenlikle tebrik ediyoruz." diye konuÅŸtu.

Liu, iki Ã¼lke arasÄ±nda kurulan stratejik iÅŸ birliÄŸinin Ã‡in devlet yetkililerin Ã¶zenli Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla hÄ±zlÄ± ÅŸekilde ilerlediÄŸini kaydetti.

Ziyaret, aÃ§Ä±klamalarÄ±n ardÄ±ndan basÄ±na kapalÄ± devam etti.