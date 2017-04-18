15:04, 18 Nisan 2017 SalÄ±

Almanya'dan TÃ¼rkiye'ye 'idam' uyarÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sigmar Gabriel, Alman Bild gazetesine verdiÄŸi rÃ¶portajÄ±nda,Â AB Ã¼yesiÂ olmasÄ±nÄ±nÂ TÃ¼rkiye'nin kendi tutumuna baÄŸlÄ± olduÄŸunu ancak mevcut ÅŸartlarda zaten TÃ¼rkiye'nin Ã¼yeliÄŸinin dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lemeyeceÄŸini kaydetti.Â

Gabriel, "Biz de bazÄ± ÅŸeyleri yanlÄ±ÅŸ yaptÄ±k. Ancak kesin olan tek bir ÅŸey var:Â Ä°dam cezasÄ±nÄ±nÂ uygulamaya konulmasÄ±, Avrupa hayalinin sonu anlamÄ±na gelir. Bunun olmamasÄ±nÄ± dilerim. Åžu sÄ±ralar her ne kadar zor da olsa ve muhtemelen mevcut durum bÃ¶yle kalacaksa da diyaloÄŸun korunmasÄ± ve gÃ¶rÃ¼ÅŸme kanallarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±k kalmasÄ± da bir o kadar Ã¶nemli." dedi.

TÃ¼rkiye'nin kendi Ã§Ä±karlarÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan da Avrupa'dan daha fazla uzaklaÅŸmamasÄ± gerektiÄŸini savunan Gabriel, Avrupa'nÄ±n gÃ¼venliÄŸi aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli bir bÃ¶lgede olduÄŸu iÃ§in Avrupa'nÄ±n deÄŸerlerinin korunmasÄ±yla ilgili TÃ¼rkiye ile gelecekte yapÄ±lacak iÅŸ birliÄŸinden beklentilerini de gÃ¶rÃ¼ÅŸmek istediklerini kaydetti.Â

"HÄ°Ã‡ KÄ°MSE NATO BÃœNYESÄ°NDE YER ALMAYAN BÄ°R TÃœRKÄ°YE Ä°LE Ä°ÅžLERÄ°N DAHA KOLAY YÃœRÃœYECEÄžÄ°NÄ° SANMASIN"

Gabriel, birÃ§ok Alman siyasetÃ§inin de sadece iÃ§ siyasi hesaplardan dolayÄ± TÃ¼rkiye ile iliÅŸkilerin kesilmesini talep ettiÄŸini, ÅŸu sÄ±ralar yapÄ±lacak en doÄŸru iÅŸin itidalli davranmak olduÄŸunu bildirdi.Â

Almanya Savunma BakanÄ± Ursula von der Leyen de, TÃ¼rkiye ile iliÅŸkilerin kesilemeyeceÄŸini ve TÃ¼rkiye'de gÃ¶rev yapan Alman askerlerinin Ã§ekilmeyeceÄŸini belirterek, "TÃ¼rkiye'deki geliÅŸme bizi zorluyor ancak hiÃ§ kimse, NATO bÃ¼nyesinde yer almayan bir TÃ¼rkiye ile iÅŸlerin daha kolay yÃ¼rÃ¼yeceÄŸini sanmasÄ±n. Ortak gÃ¼venlik Ã§Ä±karlarÄ±mÄ±z bizi birbirimize baÄŸlÄ±yor." diye konuÅŸtu.