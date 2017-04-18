Almanya'dan TÃ¼rkiye'ye 'idam' uyarÄ±sÄ±

Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sigmar Gabriel, Alman Bild gazetesine verdiÄŸi rÃ¶portajÄ±nda,Â AB Ã¼yesiÂ olmasÄ±nÄ±nÂ TÃ¼rkiye'nin kendi tutumuna baÄŸlÄ± olduÄŸunu ancak mevcut ÅŸartlarda zaten TÃ¼rkiye'nin Ã¼yeliÄŸinin dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lemeyeceÄŸini kaydetti.Â
Gabriel, "Biz de bazÄ± ÅŸeyleri yanlÄ±ÅŸ yaptÄ±k. Ancak kesin olan tek bir ÅŸey var:Â Ä°dam cezasÄ±nÄ±nÂ uygulamaya konulmasÄ±, Avrupa hayalinin sonu anlamÄ±na gelir. Bunun olmamasÄ±nÄ± dilerim. Åžu sÄ±ralar her ne kadar zor da olsa ve muhtemelen mevcut durum bÃ¶yle kalacaksa da diyaloÄŸun korunmasÄ± ve gÃ¶rÃ¼ÅŸme kanallarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±k kalmasÄ± da bir o kadar Ã¶nemli." dedi.
TÃ¼rkiye'nin kendi Ã§Ä±karlarÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan da Avrupa'dan daha fazla uzaklaÅŸmamasÄ± gerektiÄŸini savunan Gabriel, Avrupa'nÄ±n gÃ¼venliÄŸi aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli bir bÃ¶lgede olduÄŸu iÃ§in Avrupa'nÄ±n deÄŸerlerinin korunmasÄ±yla ilgili TÃ¼rkiye ile gelecekte yapÄ±lacak iÅŸ birliÄŸinden beklentilerini de gÃ¶rÃ¼ÅŸmek istediklerini kaydetti.Â
Gabriel, birÃ§ok Alman siyasetÃ§inin de sadece iÃ§ siyasi hesaplardan dolayÄ± TÃ¼rkiye ile iliÅŸkilerin kesilmesini talep ettiÄŸini, ÅŸu sÄ±ralar yapÄ±lacak en doÄŸru iÅŸin itidalli davranmak olduÄŸunu bildirdi.Â
Almanya Savunma BakanÄ± Ursula von der Leyen de, TÃ¼rkiye ile iliÅŸkilerin kesilemeyeceÄŸini ve TÃ¼rkiye'de gÃ¶rev yapan Alman askerlerinin Ã§ekilmeyeceÄŸini belirterek, "TÃ¼rkiye'deki geliÅŸme bizi zorluyor ancak hiÃ§ kimse, NATO bÃ¼nyesinde yer almayan bir TÃ¼rkiye ile iÅŸlerin daha kolay yÃ¼rÃ¼yeceÄŸini sanmasÄ±n. Ortak gÃ¼venlik Ã§Ä±karlarÄ±mÄ±z bizi birbirimize baÄŸlÄ±yor." diye konuÅŸtu.
TBMM Genel Kurulu, Meclis'in aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 97. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla, 23 Nisan Pazar gÃ¼nÃ¼ Ã¶zel gÃ¼ndemle toplanacak
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Anayasa Mahkemesi BaÅŸkanÄ± Arslan'Ä± kabul etti
Tunceli'nin PÃ¼lÃ¼mÃ¼r ilÃ§esi yakÄ±nlarÄ±nda 12 kamu personelini taÅŸÄ±yan helikopterden 112 acil koduyla sinyal geldi
Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel, TÃ¼rkiye'de idam cezasÄ±nÄ±n uygulamaya konulmasÄ± durumunda bunun Avrupa BirliÄŸi (AB) Ã¼yelik hayalinin sonu anlamÄ±na geleceÄŸini sÃ¶yledi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± TÃ¼rkeÅŸ, "SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z, SayÄ±n Åži'nin davetine icabetle MayÄ±s 2017 tarihlerinde Pekinâ€™de dÃ¼zenlenecek "KuÅŸak ve Yol Zirvesi"ne katÄ±lmak Ã¼zere Ã‡in'i ziyaret edecekler" dedi
Irak TÃ¼rkmen Cephesi BaÅŸkanÄ± Salihi, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi halk oylamasÄ± sonucundan dolayÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve TÃ¼rk halkÄ±nÄ± kutladÄ±
Ä°zmir'in Ã‡eÅŸme ilÃ§esinde, yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kma hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki 78 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±, organizatÃ¶r olduklarÄ± iddiasÄ±yla 11 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Tunceli'de 2 hakim 7 polis ve 3 personeli taÅŸÄ±yan helikopterin dÃ¼ÅŸtÃ¼. Helikopterde en az 12 kiÅŸinin bulunduÄŸu belirtiliyor.
Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Budak, "OHAL'in uzatÄ±lmasÄ± kararÄ±nÄ± alanlar, bunun somut gerekÃ§elerini de ortaya koymalÄ±dÄ±r. BugÃ¼n TÃ¼rkiye'nin, normal hukuk dÃ¼zeni iÃ§inde gÃ¼cÃ¼nÃ¼n yetmeyeceÄŸi ne vardÄ±r?" dedi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Resmi sonuÃ§larÄ±n ilan edilmesiyle beraber kurucu Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ± partimize davet edeceÄŸiz ve kendilerini aramÄ±zda gÃ¶rmekten bÃ¼yÃ¼k bir bahtiyarlÄ±k duyacaÄŸÄ±z." dedi.
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce doÄŸu ve gÃ¼neydoÄŸuda kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ beklendiÄŸi bildirildi.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, ABD'nin Suriye'de gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±na TÃ¼rkiye'nin desteÄŸi iÃ§in teÅŸekkÃ¼r etti
CHP, halk oylamasÄ±nÄ±n iptali talebine iliÅŸkin dilekÃ§esini saat 14.30'da YSK'ya iletecek
GenÃ§lik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan Ã‡anakkale SavaÅŸÄ±â€™ndaki kahramanlÄ±klarÄ±yla destanlaÅŸan 57. Piyade AlayÄ± ÅŸehitleri baÅŸta olmak Ã¼zere tÃ¼m Ã‡anakkale ÅŸehitlerini anmak iÃ§in her yÄ±l olduÄŸu gibi bu sene de 25 Nisanâ€™da 'Vefa YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼' dÃ¼zenlenecek.
MHP Lideri BahÃ§eli, ''AÃ§Ä±k Ã§aÄŸrÄ±mdÄ±r YSK acilen bir Ã§alÄ±ÅŸma yapmalÄ±dÄ±r imkan varsa evet ya da hayÄ±r tercihlerinin hangi partilere ait olduÄŸunu Ã¶lÃ§en mekanizma bulunuyorsa kurulan tÃ¼m sandÄ±klarda tercihi evet olan MHP'li seÃ§menlerin sayÄ±sÄ± ortaya Ã§Ä±karÄ±lmalÄ±dÄ±r'' dedi.
Bursa merkezli 3 ilde, FETÃ–'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen operasyonda 33 zanlÄ± yakalandÄ±