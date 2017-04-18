Fransa'da terÃ¶r ÅŸÃ¼phesinden 2 kiÅŸi yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Fransa'nÄ±n gÃ¼neyindeki Marsilya'da terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlemeyi hedeflediÄŸi belirtilen iki kiÅŸi yakalandÄ±.
Fransa Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Mathias Fekl, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nda basÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, FransÄ±z Ä°Ã§ GÃ¼venlik Ä°stihbaratÄ±nÄ±n (DGSI) Marsilya'nÄ±n 3. bÃ¶lgesinde, yakÄ±n zamanda terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlemeyi hedeflediÄŸi belirlenen iki kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
YakalananlarÄ±n uzun sÃ¼redir gÃ¼venlik birimlerince takip edildiÄŸini belirten Fekl, FransÄ±z vatandaÅŸÄ± olan bu kiÅŸilerden birinin 23, diÄŸerinin ise 29 yaÅŸÄ±nda olduÄŸunu ifade etti.
Fekl, Paris SavcÄ±sÄ± FranÃ§ois Molins'in bu konuyla ilgili detaylÄ± aÃ§Ä±klama yapacaÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶yledi.
Fekl, pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminin birinci turunda oylarÄ±n kullanÄ±lacaÄŸÄ± 67 bin yerin gÃ¼venliÄŸini saÄŸlayabilmek iÃ§in 50 binden fazla polis ve jandarmanÄ±n gÃ¶rev alacaÄŸÄ±nÄ± anÄ±msattÄ±.
Fransa BaÅŸbakanÄ± Bernard Cazeneuve, geÃ§en ay yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, geÃ§en yÄ±l 17, bu yÄ±l ise 5 terÃ¶r eylemini Ã¶nlediklerini bildirmiÅŸti.
Ãœlkede 13 KasÄ±m 2015'te meydana gelen, 130'dan fazla kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ± sonrasÄ± olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilan edilmiÅŸti. OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal, cumhurbaÅŸkanÄ± ve parlamento seÃ§imlerini de kapsayacak ÅŸekilde uzatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
DÃ¼nya BoÅŸnak Kongresi BaÅŸkanÄ± Ceric, "Halk oylamasÄ± sadece TÃ¼rkiye iÃ§in deÄŸil, Ä°slam dÃ¼nyasÄ± ve Avrupa iÃ§in de tarihi Ã¶neme sahip" dedi
Ä°srail askerlerinin BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinde 7 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Marsilya'nÄ±n 3. bÃ¶lgesinde, yakÄ±n zamanda terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlemeyi hedeflediÄŸi belirlenen iki kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Sincar PeÅŸmerge KomutanÄ± DÄ±rbo, PKK'nÄ±n ilÃ§ede bulunan yaklaÅŸÄ±k 50 Ã¼st dÃ¼zey siyasi ve askeri sorumlusunun silah bÄ±rakÄ±p evlerine dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti
Ä°ngiliz ve Myanmar firmalarÄ± arakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgede petrol ve gaz arama faaliyeti iÃ§in ortak giriÅŸim baÅŸlattÄ±
Ä°srail Cezaevleri Ä°daresinin aÃ§lÄ±k grevindeki Filistinli mahkumlarÄ±n aileleri ve avukatlarÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini yasakladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Banja Luka ÅŸehrindeki Arnaudiya, Travnik'teki Alaca ve Saraybosna'daki BaÅŸÃ§arÅŸÄ± camileri BaÅŸbakanlÄ±k VakÄ±flar Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan restore edilecek
Suriye'nin Ä°dlib ve Halep illerini hedef alan hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda toplam 15 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Japonya'dan GÃ¼ney KÄ±brÄ±s'a sismografi gemisi yola Ã§Ä±ktÄ±
Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May, hÃ¼kÃ¼metin, Ã¼lkeyi 8 Haziran'da erken genel seÃ§ime gÃ¶tÃ¼rme kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Alaska'nÄ±n North Slope bÃ¶lgesinde bir kuyudaki iki Ã§atlaktan cuma gecesi hem petrol hem doÄŸalgaz sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ± baÅŸladÄ±
Ekonomik ve siyasi kriz yaÅŸayan Venezuela'nÄ±n neredeyse tek geÃ§im kaynaÄŸÄ± olan petrol ihracat gemisinin paslÄ± olduÄŸu gerekÃ§esiyle denizyolunda seyahati engellendi
Endonezya'da yarÄ±n yapÄ±lacak Cakarta ValiliÄŸi seÃ§iminin ikinci turu iÃ§in geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemleri alÄ±nacak
Ä°srailâ€™in "idari tutukluluk" politikasÄ±, Filistinlilerin korkulu rÃ¼yasÄ± olmaya devam ediyor
Cusup BalasaÄŸÄ±n KÄ±rgÄ±z Milli Ãœniversitesi'nden Prof. Dr. Akeneyev, "Tacikistan, Rogun HES projesinin tamamlanmasÄ±nda kendisi karar aldÄ±. TÃ¼m taraflarÄ±n BiÅŸkek anlaÅŸmasÄ±na dÃ¶nmesi gerek. Belge var, ancak kimse ona uymuyor" dedi
Almanya'nÄ±n Ä±rkÃ§Ä± AfD partisi, TÃ¼rkiye'deki anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandumunda Almanya'dan Evet oyu kullananlarÄ±n TÃ¼rkiye'ye geri dÃ¶nmelerini istedi. Parti, bu kiÅŸilerin Alman vatandaÅŸlÄ±klarÄ±nÄ±n da geri alÄ±nmasÄ±nÄ± talep etti.