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15:38, 18 Nisan 2017 SalÄ±
Avrupa
15:06, 18 Nisan 2017 SalÄ±

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Fransa'da terÃ¶r ÅŸÃ¼phesinden 2 kiÅŸi yakalandÄ±
Fransa'da terÃ¶r ÅŸÃ¼phesinden 2 kiÅŸi yakalandÄ±

Marsilya'nÄ±n 3. bÃ¶lgesinde, yakÄ±n zamanda terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlemeyi hedeflediÄŸi belirlenen iki kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa'nÄ±n gÃ¼neyindeki Marsilya'da terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlemeyi hedeflediÄŸi belirtilen iki kiÅŸi yakalandÄ±.

Fransa Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Mathias Fekl, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nda basÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, FransÄ±z Ä°Ã§ GÃ¼venlik Ä°stihbaratÄ±nÄ±n (DGSI) Marsilya'nÄ±n 3. bÃ¶lgesinde, yakÄ±n zamanda terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlemeyi hedeflediÄŸi belirlenen iki kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

YakalananlarÄ±n uzun sÃ¼redir gÃ¼venlik birimlerince takip edildiÄŸini belirten Fekl, FransÄ±z vatandaÅŸÄ± olan bu kiÅŸilerden birinin 23, diÄŸerinin ise 29 yaÅŸÄ±nda olduÄŸunu ifade etti.

Fekl, Paris SavcÄ±sÄ± FranÃ§ois Molins'in bu konuyla ilgili detaylÄ± aÃ§Ä±klama yapacaÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶yledi.

Fekl, pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminin birinci turunda oylarÄ±n kullanÄ±lacaÄŸÄ± 67 bin yerin gÃ¼venliÄŸini saÄŸlayabilmek iÃ§in 50 binden fazla polis ve jandarmanÄ±n gÃ¶rev alacaÄŸÄ±nÄ± anÄ±msattÄ±.

Fransa BaÅŸbakanÄ± Bernard Cazeneuve, geÃ§en ay yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, geÃ§en yÄ±l 17, bu yÄ±l ise 5 terÃ¶r eylemini Ã¶nlediklerini bildirmiÅŸti.

Ãœlkede 13 KasÄ±m 2015'te meydana gelen, 130'dan fazla kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ± sonrasÄ± olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilan edilmiÅŸti. OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal, cumhurbaÅŸkanÄ± ve parlamento seÃ§imlerini de kapsayacak ÅŸekilde uzatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.



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