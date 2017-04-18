Tunceli'de dÃ¼ÅŸen helikopterden yardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ± geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Tunceli'nin PÃ¼lÃ¼mÃ¼r ilÃ§esi yakÄ±nlarÄ±nda 12 kamu personelini taÅŸÄ±yan helikopter hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle dÃ¼ÅŸtÃ¼. DÃ¼ÅŸen helikopterde 7 polis, bir hakim, bir astsubay ve 3 personel bulunuyordu. Kazadan saatler sonra helikopterdeki personelden sinyal geldi. 112 Acil koduyla arayan personel yaralÄ±lar olduÄŸunu belirterek yardÄ±m istedi.
AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re HabertÃ¼rk TV muhabiri Mahmut GÃ¼rer'in edindiÄŸi bilgilere gÃ¶re arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda bÃ¶lgeye en kÃ¼Ã§Ã¼k sinyalleri dahi alabilen 1 adet hava ihbar kontrol uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶nderildi. 2 adet Skorsky tipi askeri helikopter de alÃ§ak uÃ§uÅŸla bÃ¶lgede arama faaliyetlerine katÄ±lÄ±yor. Yine DiyarbakÄ±r'dan kalkan bir keÅŸif uÃ§aÄŸÄ± da bÃ¶lgede Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼yor. AFAD ekipleri de arama faaliyetlerine katÄ±lÄ±yor.
TUNCELÄ° VALÄ°LÄ°ÄžÄ°NDEN Ä°LK AÃ‡IKLAMA
Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ÅŸÃ¶yle denildi: "18 Nisan 2017 gÃ¼nÃ¼ saat 11.40 sÄ±ralarÄ±nda PÃ¼lÃ¼mÃ¼r ilÃ§emizden havalanan Skorsky tipi Polis Helikopterinden kalkÄ±ÅŸÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k (10) dakika sonra sinyal alÄ±mÄ± kesilmiÅŸtir. SÃ¶z konusu Helikopterde (7) Polis Memuru (1) hakim, (1) Astsubay ve (3) mÃ¼rettebat olduÄŸu deÄŸerlendirilmektedir. Helikopterin olumsuz hava ÅŸartlarÄ±ndan dolayÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ deÄŸerlendirilmekte olup, bÃ¶lgeye Ã§ok sayÄ±da arama kurtarma ekibi sevk edilmiÅŸ olup geliÅŸmelerden kamuoyuna bilgi verilecektir." denildi.
BÃ–LGEDEKÄ° HAVA ÅžARTLARI ZORLU
HabertÃ¼rk TV'ye konuÅŸan emekli hava pilotu ErdoÄŸan KarakuÅŸ, "O bÃ¶lgenin doÄŸal ÅŸartlarÄ± oldukÃ§a zorlu. YaÄŸÄ±ÅŸlÄ± ve sisli havalarda helikopterin alÃ§ak irtifada uÃ§uÅŸu oldukÃ§a zorlu. Helikopterin dÃ¼ÅŸmesine bazen yÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸimÅŸek bile sebep olabilir. Ä°ncelenmeden bir ÅŸey sÃ¶ylemek zor. Ä°ncelenmesi lazÄ±m. Yani normal olarak her tÃ¼rlÃ¼ iÅŸlemi yaptÄ±klarÄ±nÄ± deÄŸerlendiriyorum. Bahar aylarÄ±nda yÄ±ldÄ±rÄ±m ÅŸimÅŸek dÃ¼ÅŸmesi de sÃ¶z konusu olabilir. OnlarÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne almak lazÄ±m. Hava ÅŸartlarÄ±nÄ±n kÃ¶tÃ¼ olduÄŸu aÃ§Ä±kÃ§a gÃ¶rÃ¼lmektedir" dedi.
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TBMM Genel Kurulu, Meclis'in aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 97. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla, 23 Nisan Pazar gÃ¼nÃ¼ Ã¶zel gÃ¼ndemle toplanacak
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Anayasa Mahkemesi BaÅŸkanÄ± Arslan'Ä± kabul etti
Tunceli'nin PÃ¼lÃ¼mÃ¼r ilÃ§esi yakÄ±nlarÄ±nda 12 kamu personelini taÅŸÄ±yan helikopterden 112 acil koduyla sinyal geldi
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Tunceli'de 2 hakim 7 polis ve 3 personeli taÅŸÄ±yan helikopterin dÃ¼ÅŸtÃ¼. Helikopterde en az 12 kiÅŸinin bulunduÄŸu belirtiliyor.
Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Budak, "OHAL'in uzatÄ±lmasÄ± kararÄ±nÄ± alanlar, bunun somut gerekÃ§elerini de ortaya koymalÄ±dÄ±r. BugÃ¼n TÃ¼rkiye'nin, normal hukuk dÃ¼zeni iÃ§inde gÃ¼cÃ¼nÃ¼n yetmeyeceÄŸi ne vardÄ±r?" dedi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Resmi sonuÃ§larÄ±n ilan edilmesiyle beraber kurucu Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ± partimize davet edeceÄŸiz ve kendilerini aramÄ±zda gÃ¶rmekten bÃ¼yÃ¼k bir bahtiyarlÄ±k duyacaÄŸÄ±z." dedi.
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ABD BaÅŸkanÄ± Trump, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, ABD'nin Suriye'de gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±na TÃ¼rkiye'nin desteÄŸi iÃ§in teÅŸekkÃ¼r etti
CHP, halk oylamasÄ±nÄ±n iptali talebine iliÅŸkin dilekÃ§esini saat 14.30'da YSK'ya iletecek
GenÃ§lik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan Ã‡anakkale SavaÅŸÄ±â€™ndaki kahramanlÄ±klarÄ±yla destanlaÅŸan 57. Piyade AlayÄ± ÅŸehitleri baÅŸta olmak Ã¼zere tÃ¼m Ã‡anakkale ÅŸehitlerini anmak iÃ§in her yÄ±l olduÄŸu gibi bu sene de 25 Nisanâ€™da 'Vefa YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼' dÃ¼zenlenecek.
MHP Lideri BahÃ§eli, ''AÃ§Ä±k Ã§aÄŸrÄ±mdÄ±r YSK acilen bir Ã§alÄ±ÅŸma yapmalÄ±dÄ±r imkan varsa evet ya da hayÄ±r tercihlerinin hangi partilere ait olduÄŸunu Ã¶lÃ§en mekanizma bulunuyorsa kurulan tÃ¼m sandÄ±klarda tercihi evet olan MHP'li seÃ§menlerin sayÄ±sÄ± ortaya Ã§Ä±karÄ±lmalÄ±dÄ±r'' dedi.
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