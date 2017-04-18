GÃ¼ncelleme: 15:17, 18 Nisan 2017 SalÄ±

Tunceli'de dÃ¼ÅŸen helikopterden yardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ± geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Tunceli'nin PÃ¼lÃ¼mÃ¼r ilÃ§esi yakÄ±nlarÄ±nda 12 kamu personelini taÅŸÄ±yan helikopter hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle dÃ¼ÅŸtÃ¼. DÃ¼ÅŸen helikopterde 7 polis, bir hakim, bir astsubay ve 3 personel bulunuyordu. Kazadan saatler sonra helikopterdeki personelden sinyal geldi. 112 Acil koduyla arayan personel yaralÄ±lar olduÄŸunu belirterek yardÄ±m istedi.

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re HabertÃ¼rk TV muhabiri Mahmut GÃ¼rer'in edindiÄŸi bilgilere gÃ¶re arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda bÃ¶lgeye en kÃ¼Ã§Ã¼k sinyalleri dahi alabilen 1 adet hava ihbar kontrol uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶nderildi. 2 adet Skorsky tipi askeri helikopter de alÃ§ak uÃ§uÅŸla bÃ¶lgede arama faaliyetlerine katÄ±lÄ±yor. Yine DiyarbakÄ±r'dan kalkan bir keÅŸif uÃ§aÄŸÄ± da bÃ¶lgede Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼yor. AFAD ekipleri de arama faaliyetlerine katÄ±lÄ±yor.

TUNCELÄ° VALÄ°LÄ°ÄžÄ°NDEN Ä°LK AÃ‡IKLAMA

Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ÅŸÃ¶yle denildi: "18 Nisan 2017 gÃ¼nÃ¼ saat 11.40 sÄ±ralarÄ±nda PÃ¼lÃ¼mÃ¼r ilÃ§emizden havalanan Skorsky tipi Polis Helikopterinden kalkÄ±ÅŸÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k (10) dakika sonra sinyal alÄ±mÄ± kesilmiÅŸtir. SÃ¶z konusu Helikopterde (7) Polis Memuru (1) hakim, (1) Astsubay ve (3) mÃ¼rettebat olduÄŸu deÄŸerlendirilmektedir. Helikopterin olumsuz hava ÅŸartlarÄ±ndan dolayÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ deÄŸerlendirilmekte olup, bÃ¶lgeye Ã§ok sayÄ±da arama kurtarma ekibi sevk edilmiÅŸ olup geliÅŸmelerden kamuoyuna bilgi verilecektir." denildi.

BÃ–LGEDEKÄ° HAVA ÅžARTLARI ZORLU

HabertÃ¼rk TV'ye konuÅŸan emekli hava pilotu ErdoÄŸan KarakuÅŸ, "O bÃ¶lgenin doÄŸal ÅŸartlarÄ± oldukÃ§a zorlu. YaÄŸÄ±ÅŸlÄ± ve sisli havalarda helikopterin alÃ§ak irtifada uÃ§uÅŸu oldukÃ§a zorlu. Helikopterin dÃ¼ÅŸmesine bazen yÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸimÅŸek bile sebep olabilir. Ä°ncelenmeden bir ÅŸey sÃ¶ylemek zor. Ä°ncelenmesi lazÄ±m. Yani normal olarak her tÃ¼rlÃ¼ iÅŸlemi yaptÄ±klarÄ±nÄ± deÄŸerlendiriyorum. Bahar aylarÄ±nda yÄ±ldÄ±rÄ±m ÅŸimÅŸek dÃ¼ÅŸmesi de sÃ¶z konusu olabilir. OnlarÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne almak lazÄ±m. Hava ÅŸartlarÄ±nÄ±n kÃ¶tÃ¼ olduÄŸu aÃ§Ä±kÃ§a gÃ¶rÃ¼lmektedir" dedi.

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