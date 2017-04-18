'Sadece TÃ¼rkiye deÄŸil, Ä°slam dÃ¼nyasÄ± ve Avrupa iÃ§in de tarihi'

DÃ¼nya BoÅŸnak Kongresi BaÅŸkanÄ± Mustafa Ceric, TÃ¼rkiye'de yapÄ±lan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin halk oylamasÄ±nda, resmi olmayan sonuÃ§lara gÃ¶re sandÄ±ktan "Evet" kararÄ± Ã§Ä±kmasÄ±na iliÅŸkin, "Halk oylamasÄ± sadece TÃ¼rkiye iÃ§in deÄŸil,Â Ä°slam dÃ¼nyasÄ± ve AvrupaÂ iÃ§in de tarihi Ã¶neme sahip." dedi.
Halk oylamasÄ±na iliÅŸkin yazÄ±lÄ± bir aÃ§Ä±klama yayÄ±nlayan Ceric, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki duygusal baÄŸlara iÅŸaret ederek, sonucun Bosna Hersek iÃ§in de Ã¶nemli olduÄŸunu belirtti.
Caric, "Zira TÃ¼rkiye barÄ±ÅŸ, istikrar ve birlik iÃ§inde olduÄŸu sÃ¼rece, Balkanlar'da da barÄ±ÅŸ ve istikrarÄ±n sorumluluÄŸunu alma bilincinde olacaktÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.
TÃ¼rkiye'nin bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ±nda bulunduÄŸunu kaydeden Ceric, "Mevcut anayasa, baÅŸarÄ±lÄ± bir darbenin sonucuydu. Bu anayasa deÄŸiÅŸiklikleri ise baÅŸarÄ±sÄ±z bir darbe giriÅŸiminin sonucudur. Burada bÃ¼yÃ¼k fark var. TÃ¼rkler, attÄ±klarÄ± adÄ±mlarÄ±n artÄ±k farkÄ±nda." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
TÃ¼rkiye'nin Suudi Arabistan ile ittifakÄ±nÄ±n, OrtadoÄŸu iÃ§in olduÄŸu kadar tÃ¼m Ä°slam dÃ¼nyasÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan da Ã¶nemli olduÄŸunu belirten Ceric, "Bu nedenle halk oylamasÄ± sadece TÃ¼rkiye iÃ§in deÄŸil, Ä°slam dÃ¼nyasÄ± ve Avrupa iÃ§in de tarihi Ã¶neme sahip." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.
DÃ¼nya BoÅŸnak Kongresi BaÅŸkanÄ± Ceric, "Halk oylamasÄ± sadece TÃ¼rkiye iÃ§in deÄŸil, Ä°slam dÃ¼nyasÄ± ve Avrupa iÃ§in de tarihi Ã¶neme sahip" dedi
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