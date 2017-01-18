15:36, 18 Nisan 2017 SalÄ±

TBMM 23 Nisan'da Ã¶zel gÃ¼ndemle toplanacak





TBMM Genel Kurulu, Meclis'in aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 97. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla, 23 Nisan Pazar gÃ¼nÃ¼ Ã¶zel gÃ¼ndemle toplanacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TBMM Genel Kurulu,Â TBMM'ninÂ aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 97. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼Â dolayÄ±sÄ±yla,Â 23 Nisan PazarÂ gÃ¼nÃ¼Â Ã¶zel gÃ¼ndemleÂ toplanacak. TBMM'nin 97. aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼, 23 Nisan Pazar gÃ¼nÃ¼ TBMM, Birinci Meclis ve AnÄ±tkabir'de dÃ¼zenlenecek tÃ¶renlerle kutlanacak. Ä°lk tÃ¶ren, saat 09.00'da TBMM AtatÃ¼rk AnÄ±tÄ±'nda gerÃ§ekleÅŸtirilecek. AnÄ±ta Ã§elenk konulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, saygÄ± duruÅŸunda bulunulacak ve Ä°stiklal MarÅŸÄ± okunacak. Daha sonraki tÃ¶renin yapÄ±lacaÄŸÄ± AnÄ±tkabir'de de saat 09.15'de Ã§elenk konulmasÄ±, saygÄ± duruÅŸunda bulunulmasÄ± ve Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n okunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Ã–zel Defter imzalanacak. BÄ°RÄ°NCÄ° MECLÄ°S'TE DE ANMA TÃ–RENÄ° DÃœZENLENECEK Birinci Meclis'te de saat 10.00'da bir anma tÃ¶reni dÃ¼zenlenecek. 23 Nisan 1920'de TBMM'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda en yaÅŸlÄ± Ã¼ye sÄ±fatÄ±yla Sinop Mebusu Åžerif Bey'in yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸma seslendirilecek, saygÄ± duruÅŸunda bulunulacak ve Ä°stiklal MarÅŸÄ± okunacak. TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, 97. yÄ±l anma tÃ¶reni konuÅŸmasÄ± yapacak, Ã–zel Defter imzalanacak ve Ankara KulÃ¼bÃ¼ DerneÄŸi seymenleri bir gÃ¶steri gerÃ§ekleÅŸtirecek. Meclis'teki tÃ¶renler ise saat 11.30'da TBMM BaÅŸkanÄ± Kahraman'Ä±n kutlamalarÄ± kabul tÃ¶reni ile baÅŸlayacak. Kahraman, TBMM'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 97. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolasÄ±sÄ±yla TBMM Åžeref HolÃ¼'nde kutlamalarÄ± kabul edecek. TBMM Genel Kurulu, saat 14.00'de Ã¶zel gÃ¼ndemle toplanacak. BirleÅŸimin aÃ§Ä±lmasÄ± ve Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n okunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, TBMM'de grubu bulunan ve temsil edilen siyasi partiler adÄ±na konuÅŸmalar yapÄ±lacak. TBMM BaÅŸkanÄ± Kahraman, saat 19.00'da TBMM Åžeref HolÃ¼'nde bir resepsiyon verecek.

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