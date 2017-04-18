15:38, 18 Nisan 2017 SalÄ±

Macaristan, TÃ¼rkiye'deki referandum sonucuna saygÄ±lÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MacaristanÂ DÄ±ÅŸiÅŸleri ve DÄ±ÅŸ Ticaret BakanÄ±Â Peter Szijjarto,Â TÃ¼rkiye'nin istikrarÄ±nÄ±n Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu ve anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi halk oylamasÄ±nÄ±n sonucuna saygÄ± duyduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Szijjarto, dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, TÃ¼rkiye'deki halk oylamasÄ±na iliÅŸkin deÄŸerlendirmede bulundu.

Peter Szijjarto,Â TÃ¼rkiye'de istikrarÂ ve huzurunÂ Avrupa iÃ§in Ã§ok Ã¶nemliÂ olduÄŸunu belirterek ''Macaristan,Â referandum sonucuna saygÄ±Â duyuyor, baÅŸka sÃ¶yleyeceÄŸi bir ÅŸey yok.'' diye konuÅŸtu.

"TÃœRKÄ°YE Ä°LE SORUN AVRUPA'NIN Ã‡IKARINA DEÄžÄ°L"

TÃ¼rkiye ile yaÅŸanacak herhangi bir sorunun Avrupa'nÄ±n Ã§Ä±karÄ±na olmadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Szijjarto, ''Avrupa, TÃ¼rkiye ile yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± anlaÅŸmasÄ±yla kendi gÃ¼venliÄŸinin anahtarÄ±nÄ± TÃ¼rkiye CumhurbaÅŸkanÄ±na ve hÃ¼kÃ¼metine vermiÅŸ oldu. HiÃ§ kimse, yÃ¼z binlerce, milyonlarca yasa dÄ±ÅŸÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n Avrupa'ya doÄŸru yola Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± istemiyor.'' ifadesini kullandÄ±.

"GÃœÃ‡LÃœ BÄ°R TÃœRKÄ°YE DEMEK, GÃœÃ‡LÃœ BALKANLAR DEMEK"

Makedonya'nÄ±n TÃ¼rk asÄ±llÄ± Devlet BakanÄ± ve TÃ¼rk Demokratik Partisi (TDP) Genel BaÅŸkanÄ± Beycan Ä°lyas da halk oylamasÄ±yla ilgili yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± mesajda, sonucun "ana vatan" olarak nitelendirdikleri TÃ¼rkiye'nin gÃ¼Ã§lenerek bÃ¼yÃ¼mesine vesile olmasÄ± temennisinde bulundu.Â

Tercihini sandÄ±ÄŸa yansÄ±tarak TÃ¼rkiye'nin geleceÄŸi aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli bir karar veren demokrasi Ã¼lkesi TÃ¼rkiye'nin tÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±nÄ± ve CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä± tebrik ettiÄŸini belirten Ä°lyas, "Referandum sonuÃ§larÄ±yla TÃ¼rkiye'de gerÃ§ek bir demokrasi olduÄŸunu gÃ¶steren TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n, gelecek dÃ¶nemde birbirlerine daha da sÄ±kÄ± kenetlenip, daha gÃ¼Ã§lÃ¼ bir TÃ¼rkiye'nin inÅŸa edilmesine vesile olacaklarÄ±na inancÄ±mÄ±z tamdÄ±r. GÃ¼Ã§lÃ¼ bir TÃ¼rkiye demek, gÃ¼Ã§lÃ¼ Balkanlar demek olduÄŸu gibi, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti sÄ±nÄ±rlarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan TÃ¼rklerin de daha da gÃ¼Ã§lÃ¼ olmasÄ± demektir." deÄŸerlendirmesinde bulundu. Â