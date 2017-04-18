Macaristan, TÃ¼rkiye'deki referandum sonucuna saygÄ±lÄ±

MacaristanÂ DÄ±ÅŸiÅŸleri ve DÄ±ÅŸ Ticaret BakanÄ±Â Peter Szijjarto,Â TÃ¼rkiye'nin istikrarÄ±nÄ±n Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu ve anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi halk oylamasÄ±nÄ±n sonucuna saygÄ± duyduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Szijjarto, dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, TÃ¼rkiye'deki halk oylamasÄ±na iliÅŸkin deÄŸerlendirmede bulundu.
Peter Szijjarto,Â TÃ¼rkiye'de istikrarÂ ve huzurunÂ Avrupa iÃ§in Ã§ok Ã¶nemliÂ olduÄŸunu belirterek ''Macaristan,Â referandum sonucuna saygÄ±Â duyuyor, baÅŸka sÃ¶yleyeceÄŸi bir ÅŸey yok.'' diye konuÅŸtu.
TÃ¼rkiye ile yaÅŸanacak herhangi bir sorunun Avrupa'nÄ±n Ã§Ä±karÄ±na olmadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Szijjarto, ''Avrupa, TÃ¼rkiye ile yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± anlaÅŸmasÄ±yla kendi gÃ¼venliÄŸinin anahtarÄ±nÄ± TÃ¼rkiye CumhurbaÅŸkanÄ±na ve hÃ¼kÃ¼metine vermiÅŸ oldu. HiÃ§ kimse, yÃ¼z binlerce, milyonlarca yasa dÄ±ÅŸÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n Avrupa'ya doÄŸru yola Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± istemiyor.'' ifadesini kullandÄ±.
Makedonya'nÄ±n TÃ¼rk asÄ±llÄ± Devlet BakanÄ± ve TÃ¼rk Demokratik Partisi (TDP) Genel BaÅŸkanÄ± Beycan Ä°lyas da halk oylamasÄ±yla ilgili yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± mesajda, sonucun "ana vatan" olarak nitelendirdikleri TÃ¼rkiye'nin gÃ¼Ã§lenerek bÃ¼yÃ¼mesine vesile olmasÄ± temennisinde bulundu.Â
Tercihini sandÄ±ÄŸa yansÄ±tarak TÃ¼rkiye'nin geleceÄŸi aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli bir karar veren demokrasi Ã¼lkesi TÃ¼rkiye'nin tÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±nÄ± ve CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä± tebrik ettiÄŸini belirten Ä°lyas, "Referandum sonuÃ§larÄ±yla TÃ¼rkiye'de gerÃ§ek bir demokrasi olduÄŸunu gÃ¶steren TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n, gelecek dÃ¶nemde birbirlerine daha da sÄ±kÄ± kenetlenip, daha gÃ¼Ã§lÃ¼ bir TÃ¼rkiye'nin inÅŸa edilmesine vesile olacaklarÄ±na inancÄ±mÄ±z tamdÄ±r. GÃ¼Ã§lÃ¼ bir TÃ¼rkiye demek, gÃ¼Ã§lÃ¼ Balkanlar demek olduÄŸu gibi, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti sÄ±nÄ±rlarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan TÃ¼rklerin de daha da gÃ¼Ã§lÃ¼ olmasÄ± demektir." deÄŸerlendirmesinde bulundu. Â
Uzun sÃ¼ren arama-kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan iki askeri helikopter az Ã¶nce kaza alanÄ±na indi.
CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Tezcan, CHP'li milletvekilleriyle halk oylamasÄ±nÄ±n iptali istemli dilekÃ§eyi YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu'na verdi.
Malatya'daki Zirve YayÄ±nevi'nde 10 yÄ±l Ã¶nce Ã¶ldÃ¼rÃ¼len 3 kiÅŸiden biri olan Alman uyruklu Tilman Ekkehart Geske iÃ§in mezarÄ± baÅŸÄ±nda anma tÃ¶reni dÃ¼zenlendi.
Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi iÃ§in halk oylamasÄ±nÄ± AGÄ°T ve AKPM adÄ±na izleyen heyetten bazÄ± milletvekillerinin PKK'nÄ±n gÃ¶sterilerine ve propaganda dÃ¶neminde "HayÄ±r" kampanyasÄ±na katÄ±ldÄ±klarÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±
Macaristan DÄ±ÅŸiÅŸleri ve DÄ±ÅŸ Ticaret BakanÄ± Szijjarto, ''Macaristan, TÃ¼rkiye'deki referandum sonucuna saygÄ± duyuyor." dedi
TBMM Genel Kurulu, Meclis'in aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 97. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla, 23 Nisan Pazar gÃ¼nÃ¼ Ã¶zel gÃ¼ndemle toplanacak
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Anayasa Mahkemesi BaÅŸkanÄ± Arslan'Ä± kabul etti
Tunceli'nin PÃ¼lÃ¼mÃ¼r ilÃ§esi yakÄ±nlarÄ±nda 12 kamu personelini taÅŸÄ±yan helikopterden 112 acil koduyla sinyal geldi
Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel, TÃ¼rkiye'de idam cezasÄ±nÄ±n uygulamaya konulmasÄ± durumunda bunun Avrupa BirliÄŸi (AB) Ã¼yelik hayalinin sonu anlamÄ±na geleceÄŸini sÃ¶yledi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± TÃ¼rkeÅŸ, "SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z, SayÄ±n Åži'nin davetine icabetle MayÄ±s 2017 tarihlerinde Pekinâ€™de dÃ¼zenlenecek "KuÅŸak ve Yol Zirvesi"ne katÄ±lmak Ã¼zere Ã‡in'i ziyaret edecekler" dedi
Irak TÃ¼rkmen Cephesi BaÅŸkanÄ± Salihi, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi halk oylamasÄ± sonucundan dolayÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve TÃ¼rk halkÄ±nÄ± kutladÄ±
Ä°zmir'in Ã‡eÅŸme ilÃ§esinde, yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kma hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki 78 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±, organizatÃ¶r olduklarÄ± iddiasÄ±yla 11 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Tunceli'de 2 hakim 7 polis ve 3 personeli taÅŸÄ±yan helikopterin dÃ¼ÅŸtÃ¼. Helikopterde en az 12 kiÅŸinin bulunduÄŸu belirtiliyor.
Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Budak, "OHAL'in uzatÄ±lmasÄ± kararÄ±nÄ± alanlar, bunun somut gerekÃ§elerini de ortaya koymalÄ±dÄ±r. BugÃ¼n TÃ¼rkiye'nin, normal hukuk dÃ¼zeni iÃ§inde gÃ¼cÃ¼nÃ¼n yetmeyeceÄŸi ne vardÄ±r?" dedi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Resmi sonuÃ§larÄ±n ilan edilmesiyle beraber kurucu Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ± partimize davet edeceÄŸiz ve kendilerini aramÄ±zda gÃ¶rmekten bÃ¼yÃ¼k bir bahtiyarlÄ±k duyacaÄŸÄ±z." dedi.
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce doÄŸu ve gÃ¼neydoÄŸuda kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ beklendiÄŸi bildirildi.