Zirve YayÄ±nevi saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã¶len Alman iÃ§in tÃ¶ren

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Malatya'daki Zirve YayÄ±nevi'nde 10 yÄ±l Ã¶nce Ã¶ldÃ¼rÃ¼len 3 kiÅŸiden biri olan Alman uyruklu Tilman Ekkehart Geske iÃ§in mezarÄ± baÅŸÄ±nda anma tÃ¶reni dÃ¼zenlendi.
Geske'nin, Kiltepe Mahallesi'ndeki Ermeni MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda bulunan kabri baÅŸÄ±nda dÃ¼zenlenen tÃ¶rene eÅŸi Suzanna, kÄ±zlarÄ± Michael ve Miriam, oÄŸlu Lucas Geske ile Malatya Kilisesi PastÃ¶rÃ¼ Tim Stone ile yakÄ±nlarÄ± katÄ±ldÄ±.
Suzanna Geske, tÃ¶renin ardÄ±ndan gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, cinayeti gerÃ§ekleÅŸtiren 5 kiÅŸinin hapiste olduÄŸunu ancak arkasÄ±ndaki gÃ¼Ã§lerin hala ortaya Ã§Ä±kmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Geske, bir gazetecinin "mahkemenin olayda FETÃ– izi araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± konusunda yaptÄ±ÄŸÄ± suÃ§ duyurusu Ã¼zerine Malatya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n soruÅŸturma baÅŸlatmasÄ±na" iliÅŸkin, "Ä°yi, sevindim, unutmazlarsa iyi olur. BakalÄ±m bir ÅŸey Ã§Ä±karsa sevineceÄŸim. Ama ben kalben rahatÄ±m Ã§Ã¼nkÃ¼ Allah'a bÄ±rakÄ±yorum bu iÅŸi." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.
GESKE'DEN AF
Cinayete iliÅŸkin 3'er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lan Emre GÃ¼naydÄ±n, Cuma Ã–zdemir, Hamit Ã‡eker, Salih GÃ¼rler ve Abuzer YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± baÄŸÄ±ÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Geske, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"BazÄ± kiÅŸiler 'halen Ã¶fkeliyim, baÄŸÄ±ÅŸlamadÄ±m' diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorlar. Bir daha sÃ¶ylemek istiyorum, 10 sene geÃ§ti gerÃ§ekten ben o 5 Ã§ocuÄŸu baÄŸÄ±ÅŸladÄ±m. Onlarda 10 sene daha bÃ¼yÃ¼dÃ¼ler. Hapishanedeler, onlar iÃ§in en iyisini diliyorum. GerÃ§ekten bÃ¼tÃ¼n kalbimizle Ã§ocuklarÄ±mda dahil onlar iÃ§in dua ediyoruz. Onlar kendi hayatlarÄ±nÄ± mahvettiler ama bizim onlar iÃ§in kÃ¶tÃ¼ niyetimiz yok. Belki bir gÃ¼n fÄ±rsat olursa cezaevine gidip, kendilerine onlarÄ± baÄŸÄ±ÅŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± sÃ¶ylemek istiyoruz. Mahkeme sÃ¼recinde olmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildi ama ÅŸimdi bittikten sonra gidebiliriz. Onlardan bir ÅŸey beklemiyorum. YÃ¼zlerine karÅŸÄ± 'benim size karÅŸÄ± bir ÅŸeyim yok' diye sÃ¶ylemek istiyorum."
Malatya'da 18 Nisan 2007'de, Zirve YayÄ±nevi'nde Ã§alÄ±ÅŸan Alman uyruklu Tilman Ekkehart Geske ile Necati AydÄ±n ve UÄŸur YÃ¼ksel, bÄ±Ã§aklanarak Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.
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Uzun sÃ¼ren arama-kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan iki askeri helikopter az Ã¶nce kaza alanÄ±na indi.
CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Tezcan, CHP'li milletvekilleriyle halk oylamasÄ±nÄ±n iptali istemli dilekÃ§eyi YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu'na verdi.
Malatya'daki Zirve YayÄ±nevi'nde 10 yÄ±l Ã¶nce Ã¶ldÃ¼rÃ¼len 3 kiÅŸiden biri olan Alman uyruklu Tilman Ekkehart Geske iÃ§in mezarÄ± baÅŸÄ±nda anma tÃ¶reni dÃ¼zenlendi.
Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi iÃ§in halk oylamasÄ±nÄ± AGÄ°T ve AKPM adÄ±na izleyen heyetten bazÄ± milletvekillerinin PKK'nÄ±n gÃ¶sterilerine ve propaganda dÃ¶neminde "HayÄ±r" kampanyasÄ±na katÄ±ldÄ±klarÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±
Macaristan DÄ±ÅŸiÅŸleri ve DÄ±ÅŸ Ticaret BakanÄ± Szijjarto, ''Macaristan, TÃ¼rkiye'deki referandum sonucuna saygÄ± duyuyor." dedi
TBMM Genel Kurulu, Meclis'in aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 97. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla, 23 Nisan Pazar gÃ¼nÃ¼ Ã¶zel gÃ¼ndemle toplanacak
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Anayasa Mahkemesi BaÅŸkanÄ± Arslan'Ä± kabul etti
Tunceli'nin PÃ¼lÃ¼mÃ¼r ilÃ§esi yakÄ±nlarÄ±nda 12 kamu personelini taÅŸÄ±yan helikopterden 112 acil koduyla sinyal geldi
Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel, TÃ¼rkiye'de idam cezasÄ±nÄ±n uygulamaya konulmasÄ± durumunda bunun Avrupa BirliÄŸi (AB) Ã¼yelik hayalinin sonu anlamÄ±na geleceÄŸini sÃ¶yledi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± TÃ¼rkeÅŸ, "SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z, SayÄ±n Åži'nin davetine icabetle MayÄ±s 2017 tarihlerinde Pekinâ€™de dÃ¼zenlenecek "KuÅŸak ve Yol Zirvesi"ne katÄ±lmak Ã¼zere Ã‡in'i ziyaret edecekler" dedi
Irak TÃ¼rkmen Cephesi BaÅŸkanÄ± Salihi, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi halk oylamasÄ± sonucundan dolayÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve TÃ¼rk halkÄ±nÄ± kutladÄ±
Ä°zmir'in Ã‡eÅŸme ilÃ§esinde, yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kma hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki 78 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±, organizatÃ¶r olduklarÄ± iddiasÄ±yla 11 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Tunceli'de 2 hakim 7 polis ve 3 personeli taÅŸÄ±yan helikopterin dÃ¼ÅŸtÃ¼. Helikopterde en az 12 kiÅŸinin bulunduÄŸu belirtiliyor.
Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Budak, "OHAL'in uzatÄ±lmasÄ± kararÄ±nÄ± alanlar, bunun somut gerekÃ§elerini de ortaya koymalÄ±dÄ±r. BugÃ¼n TÃ¼rkiye'nin, normal hukuk dÃ¼zeni iÃ§inde gÃ¼cÃ¼nÃ¼n yetmeyeceÄŸi ne vardÄ±r?" dedi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Resmi sonuÃ§larÄ±n ilan edilmesiyle beraber kurucu Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ± partimize davet edeceÄŸiz ve kendilerini aramÄ±zda gÃ¶rmekten bÃ¼yÃ¼k bir bahtiyarlÄ±k duyacaÄŸÄ±z." dedi.
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce doÄŸu ve gÃ¼neydoÄŸuda kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ beklendiÄŸi bildirildi.