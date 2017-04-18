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Zirve YayÄ±nevi saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã¶len Alman iÃ§in tÃ¶ren
Zirve YayÄ±nevi saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã¶len Alman iÃ§in tÃ¶ren

Malatya'daki Zirve YayÄ±nevi'nde 10 yÄ±l Ã¶nce Ã¶ldÃ¼rÃ¼len 3 kiÅŸiden biri olan Alman uyruklu Tilman Ekkehart Geske iÃ§in mezarÄ± baÅŸÄ±nda anma tÃ¶reni dÃ¼zenlendi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Malatya'daki Zirve YayÄ±nevi'nde 10 yÄ±l Ã¶nce Ã¶ldÃ¼rÃ¼len 3 kiÅŸiden biri olan Alman uyruklu Tilman Ekkehart Geske iÃ§in mezarÄ± baÅŸÄ±nda anma tÃ¶reni dÃ¼zenlendi.

Geske'nin, Kiltepe Mahallesi'ndeki Ermeni MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda bulunan kabri baÅŸÄ±nda dÃ¼zenlenen tÃ¶rene eÅŸi Suzanna, kÄ±zlarÄ± Michael ve Miriam, oÄŸlu Lucas Geske ile Malatya Kilisesi PastÃ¶rÃ¼ Tim Stone ile yakÄ±nlarÄ± katÄ±ldÄ±.

Suzanna Geske, tÃ¶renin ardÄ±ndan gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, cinayeti gerÃ§ekleÅŸtiren 5 kiÅŸinin hapiste olduÄŸunu ancak arkasÄ±ndaki gÃ¼Ã§lerin hala ortaya Ã§Ä±kmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Geske, bir gazetecinin "mahkemenin olayda FETÃ– izi araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± konusunda yaptÄ±ÄŸÄ± suÃ§ duyurusu Ã¼zerine Malatya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n soruÅŸturma baÅŸlatmasÄ±na" iliÅŸkin, "Ä°yi, sevindim, unutmazlarsa iyi olur. BakalÄ±m bir ÅŸey Ã§Ä±karsa sevineceÄŸim. Ama ben kalben rahatÄ±m Ã§Ã¼nkÃ¼ Allah'a bÄ±rakÄ±yorum bu iÅŸi." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

GESKE'DEN AF

Cinayete iliÅŸkin 3'er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lan Emre GÃ¼naydÄ±n, Cuma Ã–zdemir, Hamit Ã‡eker, Salih GÃ¼rler ve Abuzer YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± baÄŸÄ±ÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Geske, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"BazÄ± kiÅŸiler 'halen Ã¶fkeliyim, baÄŸÄ±ÅŸlamadÄ±m' diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorlar. Bir daha sÃ¶ylemek istiyorum, 10 sene geÃ§ti gerÃ§ekten ben o 5 Ã§ocuÄŸu baÄŸÄ±ÅŸladÄ±m. Onlarda 10 sene daha bÃ¼yÃ¼dÃ¼ler. Hapishanedeler, onlar iÃ§in en iyisini diliyorum. GerÃ§ekten bÃ¼tÃ¼n kalbimizle Ã§ocuklarÄ±mda dahil onlar iÃ§in dua ediyoruz. Onlar kendi hayatlarÄ±nÄ± mahvettiler ama bizim onlar iÃ§in kÃ¶tÃ¼ niyetimiz yok. Belki bir gÃ¼n fÄ±rsat olursa cezaevine gidip, kendilerine onlarÄ± baÄŸÄ±ÅŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± sÃ¶ylemek istiyoruz. Mahkeme sÃ¼recinde olmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildi ama ÅŸimdi bittikten sonra gidebiliriz. Onlardan bir ÅŸey beklemiyorum. YÃ¼zlerine karÅŸÄ± 'benim size karÅŸÄ± bir ÅŸeyim yok' diye sÃ¶ylemek istiyorum."

Malatya'da 18 Nisan 2007'de, Zirve YayÄ±nevi'nde Ã§alÄ±ÅŸan Alman uyruklu Tilman Ekkehart Geske ile Necati AydÄ±n ve UÄŸur YÃ¼ksel, bÄ±Ã§aklanarak Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

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