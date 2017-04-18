16:24, 18 Nisan 2017 SalÄ±

Hamas'tan Fetih heyetine gÃ¶rÃ¼ÅŸme ÅŸartÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hamas, Filistinli gruplarÄ±n hazÄ±r bulunmasÄ± ve diÄŸer ÅŸartlarÄ±n kabul edilmesi halinde Gazze'yi ziyaret edecek Fetih Hareketi heyetiyle gÃ¶rÃ¼ÅŸeceklerini bildirdi.

Gazze'deki Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Halil el-Hayye, dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas'Ä±n Gazze Åžeridi'ndeki memurlarÄ±n maaÅŸlarÄ±nda kesinti yapma kararÄ±ndan vazgeÃ§mesi, elektrik santralinin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± iÃ§in gerekli yakÄ±ttan alÄ±nan vergilerin tamamen kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Filistinli tÃ¼m gruplarÄ±n katÄ±lmasÄ± halinde Fetih Hareketi heyeti ile bir araya geleceklerini sÃ¶yledi.

Gazze'ye gelecek Fetih Hareketi heyetiyle yapÄ±lacak gÃ¶rÃ¼ÅŸmede bazÄ± sorulara cevap isteyeceklerini belirten Hayye, "BunlarÄ±n baÅŸÄ±nda, iÅŸgalci Ä°srail ile gÃ¼venlik koordinasyonu, KudÃ¼s Ä°ntifadasÄ±, YahudileÅŸtirme, yerleÅŸim yerleri inÅŸasÄ± ve milli projeyi tehdit eden tehlikeler ile BatÄ± Åžeria'da Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerin bastÄ±rÄ±lmasÄ± gibi sorularÄ±n cevaplarÄ± hazÄ±r olmalÄ±dÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.

Hayye, Gazze Åžeridi'ndeki sÄ±kÄ±ntÄ±lara iliÅŸkin ise "Gazze her tÃ¼rlÃ¼ iyiliÄŸi hakkediyor. YaÅŸananlar, Fetih Hareketi mensuplarÄ± dahil bÃ¶lge halkÄ±nÄ±n tÃ¼mÃ¼nÃ¼ cezalandÄ±rÄ±yor. Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas'Ä±n tehditleriyle ÅŸok olduk. Gazze halkÄ±, iyi bir hayatÄ± ve Filistinlilerden alÄ±nan vergilerin bir kÄ±smÄ±ndan yararlanmayÄ± hak ediyor." diye konuÅŸtu.

"GAZZE'NÄ°N SORUMLULUÄžU SÄ°ZDEDÄ°R"

Filistin Ulusal UzlaÅŸÄ± HÃ¼kÃ¼meti'nin Gazze'deki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼tmesi iÃ§in Hamas'Ä±n idareyi teslim etmeye hazÄ±r olduÄŸunu aktaran Hayye, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Rami Hamdallah baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±nda 3 yÄ±l Ã¶nce UzlaÅŸÄ± HÃ¼kÃ¼meti'ni kurduk ve gÃ¼venoyunu verdik. Gazze Åžeridi, ÅŸu ana kadar hÃ¼kÃ¼metin sorumluluÄŸundadÄ±r. Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas ve BaÅŸbakan Hamdallah'a, Gazze'nin sorumluluÄŸu sizdedir, yÃ¶netmek iÃ§in gelin diyoruz. Hamas'a baÄŸlÄ± olarak Gazze'de kurulan idari komitenin gÃ¶revi ise UzlaÅŸÄ± HÃ¼kÃ¼meti'nin gelmesiyle sona erecek."

Hayye, Gazze'deki memurlarÄ±n maaÅŸlarÄ±na yÃ¼zde 30 civarÄ±nda getirilen kesintilere iÅŸaret ederek, "Gazze'de 10 yÄ±ldan beri iyi bir hayat yaÅŸayan on binlerce memur, bir anda kendilerini yoksulluk iÃ§erisinde buldu. Abbas, sorunlarÄ± Ã¶rtmek iÃ§in ateÅŸ topunu Gazze'ye atmak istiyor." dedi.

Filistinliler arasÄ±nda uzlaÅŸmayÄ± baÅŸarmak ve bÃ¶lÃ¼nmeyi bitirmek iÃ§in Hamas'Ä±n Ã§aba sarf ettiÄŸini sÃ¶yleyen Hayye, "UzlaÅŸmayÄ± Ã¶ne sÃ¼ren bizler olduk. Bunun iÃ§in Fetih Hareketi ile toplantÄ±lar yaptÄ±k ve Ã§ok sayÄ±da tavizler verdik." ifadelerini kullandÄ±.

Hamas'Ä±n, seÃ§imlerin aynÄ± tarihte bir paket halinde gerÃ§ekleÅŸmesine karÅŸÄ± Ã§Ä±kmayacaÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Hayye, Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, parlamento ve Ulusal Konsey seÃ§imlerinin bugÃ¼nden itibaren 3 ay iÃ§erisinde yapÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Gazze'deki Fetih SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Fayiz Ebu Iyta, 11 Nisan'da Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas'Ä±n gÃ¶revlendirdiÄŸi 6 kiÅŸilik heyetin, Hamas ile gÃ¶rÃ¼ÅŸme ve mÃ¼zakere yÃ¼rÃ¼tmek iÃ§in Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde Gazze'ye geleceÄŸini belirterek, "AyrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n bitmesini ve bu ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± bitirecek bir formÃ¼le ulaÅŸmayÄ± umuyoruz. VatanÄ±n her kÃ¶ÅŸesinde gÃ¶rev yapacak ve tÃ¼m krizlerin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nden sorumlu olacak bir hÃ¼kÃ¼metin kurulmasÄ±nÄ± Ã¼mit ediyoruz." aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Filistin'de 2 Haziran 2014'te kurulan Ulusal UzlaÅŸÄ± HÃ¼kÃ¼meti, Hamas ile Fetih arasÄ±ndaki anlaÅŸmazlÄ±klar nedeniyle Gazze Åžeridi'nde gÃ¶reve baÅŸlayamamÄ±ÅŸtÄ±.

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