3500 yÄ±llÄ±k lahit bulundu

UNICEF'ten "Yemen'deki Ã§ocuk askerler" aÃ§Ä±klamasÄ±

UNICEF OrtadoÄŸu ve Kuzey Afrika BÃ¶lge Ofisi, "Yemen'de 2 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼redir devam eden Ã§atÄ±ÅŸmalara bin 675 Ã§ocuk asker katÄ±ldÄ±. Ã‡ocuk askerler, hem silahlÄ± kuvvetler hem de silahlÄ± gruplar tarafÄ±ndan kullanÄ±ldÄ±" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±