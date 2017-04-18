3500 yÄ±llÄ±k lahit bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
MÄ±sÄ±r'Ä±n Luksor kenti gÃ¼neyinde yer alan arkeolojik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ''Draa Abul Nagaa'' bÃ¶lgesinde, yaklaÅŸÄ±k 3500 yÄ±l Ã¶ncesine ait olduÄŸu tahmin edilen bir mezarda, mumya, lahit ve Ã§ok sayÄ±da heykel bulundu. Lahit Ã¼zerinde uzmanlar tarafÄ±ndan Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±ldÄ±.
Libya'da 40 yÄ±ldan uzun sÃ¼re devam eden Kaddafi yÃ¶netiminin devrilmesinin ardÄ±ndan Ã¼lkedeki silahlÄ± gruplar, meÅŸruiyet mÃ¼cadelesi veren rakip hÃ¼kÃ¼metlerin etrafÄ±nda varlÄ±k gÃ¶steriyor
BM, Musul'daki Ã§atÄ±ÅŸmalardan dolayÄ± evlerini terk eden siviller iÃ§in bin 500 Ã§adÄ±rlÄ±k bir kamp kuruyor
UNICEF OrtadoÄŸu ve Kuzey Afrika BÃ¶lge Ofisi, "Yemen'de 2 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼redir devam eden Ã§atÄ±ÅŸmalara bin 675 Ã§ocuk asker katÄ±ldÄ±. Ã‡ocuk askerler, hem silahlÄ± kuvvetler hem de silahlÄ± gruplar tarafÄ±ndan kullanÄ±ldÄ±" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Podemos partisi, yolsuzluk iddialarÄ±nda adÄ± karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ Ä°spanya'nÄ±n Ã¼nlÃ¼ siyasetÃ§ileri ve ekonomistlerinin resimleriyle donatÄ±lmÄ±ÅŸ bir otobÃ¼sÃ¼ Madrid sokaklarÄ±nda dolaÅŸtÄ±rÄ±yor
MÄ±sÄ±r'Ä±n Luksor kenti gÃ¼neyindeki arkeolojik kazÄ±da 3500 yÄ±l Ã¶ncesine ait bir mezarda, mumya, lahit ve Ã§ok sayÄ±da heykel bulundu
Gazze'deki Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hayye, "Gazze'de 10 yÄ±ldan beri iyi bir hayat yaÅŸayan on binlerce memur, bir anda kendilerini yoksulluk iÃ§erisinde buldu. Abbas, sorunlarÄ± Ã¶rtmek iÃ§in ateÅŸ topunu Gazze'ye atmak istiyor" dedi
DÃ¼nya BoÅŸnak Kongresi BaÅŸkanÄ± Ceric, "Halk oylamasÄ± sadece TÃ¼rkiye iÃ§in deÄŸil, Ä°slam dÃ¼nyasÄ± ve Avrupa iÃ§in de tarihi Ã¶neme sahip" dedi
Ä°srail askerlerinin BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinde 7 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Marsilya'nÄ±n 3. bÃ¶lgesinde, yakÄ±n zamanda terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlemeyi hedeflediÄŸi belirlenen iki kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Sincar PeÅŸmerge KomutanÄ± DÄ±rbo, PKK'nÄ±n ilÃ§ede bulunan yaklaÅŸÄ±k 50 Ã¼st dÃ¼zey siyasi ve askeri sorumlusunun silah bÄ±rakÄ±p evlerine dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti
Ä°ngiliz ve Myanmar firmalarÄ± ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgede petrol ve gaz arama faaliyeti iÃ§in ortak giriÅŸim baÅŸlattÄ±
Ä°srail Cezaevleri Ä°daresinin aÃ§lÄ±k grevindeki Filistinli mahkumlarÄ±n aileleri ve avukatlarÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini yasakladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Banja Luka ÅŸehrindeki Arnaudiya, Travnik'teki Alaca ve Saraybosna'daki BaÅŸÃ§arÅŸÄ± camileri BaÅŸbakanlÄ±k VakÄ±flar Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan restore edilecek
Suriye'nin Ä°dlib ve Halep illerini hedef alan hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda toplam 15 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Japonya'dan GÃ¼ney KÄ±brÄ±s'a sismografi gemisi yola Ã§Ä±ktÄ±
Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May, hÃ¼kÃ¼metin, Ã¼lkeyi 8 Haziran'da erken genel seÃ§ime gÃ¶tÃ¼rme kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±