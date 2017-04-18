16:38, 18 Nisan 2017 SalÄ±

CHP halk oylamasÄ±nÄ±n iptalini istedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± BÃ¼lent Tezcan, CHP'li milletvekilleriyle halk oylamasÄ±nÄ±n iptali istemli dilekÃ§eyi YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu'na (YSK) verdi.

Ã‡Ä±kÄ±ÅŸta basÄ±n mensuplarÄ±na aÃ§Ä±klamalarda bulunan Tezcan, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi halk oylamasÄ±na iliÅŸkin kampanya dÃ¶nemi boyunca milletin iradesinin hakim olmasÄ± iÃ§in sonuna kadar Ã§aba gÃ¶sterdiklerini sÃ¶yledi.

Tezcan, yÃ¼rÃ¼ttÃ¼kleri kampanyanÄ±n bir siyasi parti kampanyasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunu Ã¼lkenin, milletin sorunu olarak gÃ¶rdÃ¼klerini ve hep beraber Ã¼lkenin bu sorununu, parti angajmanlarÄ±ndan ayÄ±rmÄ±ÅŸ biÃ§imde sandÄ±ÄŸa gidip millet iradesini hakim kÄ±larak Ã§Ã¶zmek istediklerini belirtti.

Tezcan, kampanya dÃ¶nemi boyunca uygulanan hukuksuzluklarÄ±n, kampanyadan sonraki oy kullanma gÃ¼nÃ¼ ve sayÄ±m anÄ±nda da devam ettiÄŸini savunarak, "Devlet kampanyasÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼tenler baskÄ± ve tehditle alamadÄ±klarÄ± sonucu en son oy kullanma ve sayÄ±m dÃ¶kÃ¼m esnasÄ±nda YSK'yÄ± devreye sokarak alma yoluna gitmiÅŸtir. Bu seÃ§im, tarihimize bir yeni seÃ§im tÃ¼rÃ¼nÃ¼ daha eklemiÅŸtir. O seÃ§im tÃ¼rÃ¼ de mÃ¼hÃ¼rsÃ¼z seÃ§im olarak anÄ±lacaktÄ±r. Tarihimizde sopalÄ± seÃ§imleri gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼k. Bu seÃ§im ne yazÄ±k ki meÅŸruiyeti olmayan bir mÃ¼hÃ¼rsÃ¼z seÃ§ime dÃ¶nÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼r." ifadelerini kullandÄ±.

"Ä°LAN EDÄ°LEN SONUÃ‡LAR GAYRÄ° MEÅžRU"

Halk oylamasÄ±nÄ±n ÅŸu ana kadar ilan edilen sonuÃ§larÄ±nÄ±n meÅŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eden Tezcan, "Bu ÅŸekliyle kesinleÅŸince meri olabilir, yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girebilir ama hiÃ§bir zaman meÅŸru olmayacaktÄ±r. Ä°ÅŸte bu sebeple sonuÃ§lar henÃ¼z kesinleÅŸmeden bÃ¼tÃ¼n hukuk yollarÄ±nÄ± kullanarak, meÅŸru olmayan bu uygulamaya yine hukuk yoluyla son vermek Ã¼zere YSK'ya itiraz dilekÃ§esi verdik. Halk oylamasÄ±nÄ±n iptalini istiyoruz. Gelinen bu tabloda halk oylamasÄ±nÄ±n meÅŸruiyetini saÄŸlayacak tek ÅŸey bu oylamanÄ±n iptalidir." dedi.

"MÃœHÃœRSÃœZ OY PUSULASI SAYISI BELLÄ° DEÄžÄ°L"

TÃ¼rkiye'de kaÃ§ tane mÃ¼hÃ¼rsÃ¼z oy pusulasÄ± olduÄŸunu bilmenin mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sayÄ±m sÄ±rasÄ±nda mÃ¼hÃ¼rlÃ¼ ve mÃ¼hÃ¼rsÃ¼z oy pusulalarÄ±nÄ±n hepsinin geÃ§erli oy sayÄ±larak torbalara konulduÄŸunu ifade eden Tezcan, "Bu seÃ§imin sayÄ±mlarÄ± yenileyerek dÃ¼zelmesi mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. YapÄ±lmasÄ± gereken, meÅŸruiyetini yitiren bu halk oylamasÄ±nÄ±n iptal edilmesidir. Bunun dÄ±ÅŸÄ±ndaki bir yol kamu vicdanÄ±nÄ± rahatlatmayacak." aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.