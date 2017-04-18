Ä°spanya'da gÃ¼ndem yolsuzluk

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°spanya BaÅŸbakanÄ± Mariano Rajoy'un genel baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± Halk Partisi (PP) ile baÄŸlantÄ±lÄ± bir yolsuzluk davasÄ±nda ÅŸahit olarak ifade vereceÄŸi bildirildi.
Yetkililer, Madrid'deki Ulusal Mahkemede geÃ§en ekim ayÄ±ndan bu yana sÃ¼ren ve "GÃ¼rtel olayÄ±" olarak adlandÄ±rÄ±lan yolsuzluk davasÄ±nda Avrupa iÃ§in Demokrat Avukatlar DerneÄŸinin (ADADE) talebinin mahkeme heyetince kabul edilmesi Ã¼zerine Rajoy'un dinlenmesine karar verildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Ä°spanya'daki yasalar gereÄŸi BaÅŸbakan Rajoy'un, ifade vermek iÃ§in mahkemeye gitme zorunluluÄŸu bulunmuyor. Rajoy'un evinden veya ofisinden gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ baÄŸlantÄ±yla savcÄ±larla avukatlarÄ±n yÃ¶nelteceÄŸi sorularÄ± yanÄ±tlayabileceÄŸi belirtildi.
BaÅŸbakan Rajoy'un bu davada ÅŸahit olarak dinlenmesi iÃ§in geÃ§miÅŸte de baÅŸvurular yapÄ±lmÄ±ÅŸ ancak savcÄ±lÄ±k buna karÅŸÄ± Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.
"GÃ¼rtel olayÄ±"nÄ±n ilk aÅŸamasÄ± olarak gÃ¶sterilen 1999-2005 dÃ¶nemiyle ilgili ifade verecek olan Rajoy'un, PP'nin Ä°spanyol maliyesine bildirilmeden dÄ±ÅŸarÄ±dan maddi yardÄ±m aldÄ±ÄŸÄ± ve "B kasasÄ±" olduÄŸu yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarÄ± cevaplandÄ±rmasÄ± bekleniyor.
AynÄ± davada ÅŸimdiye kadar 300'e yakÄ±n kiÅŸi ifade vermeye Ã§aÄŸrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. BunlarÄ±n arasÄ±nda PP'li eski bakanlardan Angel Acebes, Jaime Mayor Oreja, Rodrigo Rato (eski IMF BaÅŸkanÄ±) ve eski Madrid Ã¶zerk yÃ¶netimi baÅŸkanÄ± Esperanza Aguirre yer almÄ±ÅŸtÄ±.
Bu arada Ä°spanya'da PP'nin kurduÄŸu azÄ±nlÄ±k hÃ¼kÃ¼metine dÄ±ÅŸarÄ±ndan destek veren Ciudadanos Partisi, Rajoy'un "GÃ¼rtel olayÄ±" davasÄ±nda sanÄ±k durumuna dÃ¼ÅŸmesi halinde baÅŸbakanlÄ±ktan istifa etmesini isteyeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
PODEMOS'TAN YOLSUZLUÄžA KARÅžI KAMPANYA
Ä°spanya'da son dÃ¶nemde art arda ortaya Ã§Ä±karÄ±lan yolsuzluklarla baÄŸlantÄ±lÄ± olarak Ã¼lkede radikal sol gÃ¶rÃ¼ÅŸlÃ¼ Podemos partisi ilginÃ§ bir kampanya baÅŸlattÄ±.
Ä°spanya tarihinde bir ilk olan kampanyada yolsuzluk iddialarÄ±na adÄ± karÄ±ÅŸan Ã¼nlÃ¼ siyasetÃ§ilerin ve ekonomistlerin resimleriyle donatÄ±lmÄ±ÅŸ bir otobÃ¼sÃ¼n Madrid sokaklarÄ±nda turlamasÄ± dikkat Ã§ekiyor.
"Entrika otobÃ¼sÃ¼" yakÄ±ÅŸtÄ±rmasÄ±yla "Tramabus" adÄ± verilen otobÃ¼sÃ¼n Ã¼zerinde Ä°spanya BaÅŸbakanÄ± Mariano Rajoy, eski baÅŸbakanlardan Jose Maria Aznar (eski PP baÅŸkanÄ±), Felipe Gonzalez (eski sosyalist lider), Jose Luis Rodriguez Zapatero (eski sosyalist lider) ve eski Ekonomi BakanÄ± Rodrigo Rato'nun da resimleri yer alÄ±yor.
Podemos lideri Pablo Iglesias, otobÃ¼sÃ¼n gÃ¼nlÃ¼k turu iÃ§in yaklaÅŸÄ±k 700 avro harcadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
PP'nin Ã¶nemli isimlerinden BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Soraya Saenz de Santamaria, Podemos'un "Tramabus" giriÅŸiminin "iÃ§i boÅŸ ve demokrasi karÅŸÄ±tÄ±" olduÄŸunu savundu. PP'nin resmi Twitter hesabÄ±nda da Venezuela Devlet BaÅŸkanÄ± Nicolas Maduro'yu foto montajla "Trambus"u kullanan ÅŸofÃ¶rmÃ¼ÅŸ gibi gÃ¶steren bir fotoÄŸraf yayÄ±mlandÄ±.
Muhalefetteki Sosyalist Ä°ÅŸÃ§i Partisi (PSOE) ve Ciudadanos da "Trambus" kampanyasÄ±nÄ± sert bir dille eleÅŸtirdi.
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Podemos partisi, yolsuzluk iddialarÄ±nda adÄ± karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ Ä°spanya'nÄ±n Ã¼nlÃ¼ siyasetÃ§ileri ve ekonomistlerinin resimleriyle donatÄ±lmÄ±ÅŸ bir otobÃ¼sÃ¼ Madrid sokaklarÄ±nda dolaÅŸtÄ±rÄ±yor
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