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17:48, 18 Nisan 2017 SalÄ±
OrtadoÄŸu
17:04, 18 Nisan 2017 SalÄ±

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UNICEF'ten "Yemen'deki Ã§ocuk askerler" aÃ§Ä±klamasÄ±
UNICEF'ten

UNICEF OrtadoÄŸu ve Kuzey Afrika BÃ¶lge Ofisi, "Yemen'de 2 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼redir devam eden Ã§atÄ±ÅŸmalara bin 675 Ã§ocuk asker katÄ±ldÄ±. Ã‡ocuk askerler, hem silahlÄ± kuvvetler hem de silahlÄ± gruplar tarafÄ±ndan kullanÄ±ldÄ±" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ã‡ocuklara YardÄ±m Fonu (UNICEF), Yemen'de hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri ile Husiler ve devrik cumhurbaÅŸkanÄ± Ali Abdullah Salih yanlÄ±larÄ± arasÄ±nda 2 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼redir devam eden Ã§atÄ±ÅŸmalarda bin 675 Ã§ocuÄŸun "savaÅŸÃ§Ä±" olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

UNICEF OrtadoÄŸu ve Kuzey Afrika BÃ¶lge Ofisinin sosyal medya hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Yemen'de 2 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼redir devam eden Ã§atÄ±ÅŸmalara bin 675 Ã§ocuk asker katÄ±ldÄ±. Ã‡ocuk askerler, hem silahlÄ± kuvvetler hem de silahlÄ± gruplar tarafÄ±ndan kullanÄ±ldÄ±." denildi.

Yemen'deki "Ã§ocuk asker" meselesinin boyutuna dikkati Ã§ekmek amacÄ±yla UNICEF, sosyal medyadaki hesabÄ±ndan bir de video yayÄ±nladÄ±. Ã‡atÄ±ÅŸmalarda "savaÅŸÃ§Ä±" olarak kullanÄ±lan bir Ã§ocuÄŸun gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerine yer verilen videoda, sÃ¶z konusu Ã§ocuÄŸun bazÄ± arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n cephede hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini anlattÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Hangi gurubun safÄ±nda savaÅŸtÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin bilgi verilmeyen Ã§ocuk ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Ellerimize silahlarÄ± tutuÅŸturduktan sonra bizleri Ã§atÄ±ÅŸma cephelerine gÃ¶nderdiler. BazÄ± arkadaÅŸlarÄ±mÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi nedeniyle psikolojik sorunlar yaÅŸadÄ±m. SavaÅŸÄ±n bir an Ã¶nce bitmesini ve eÄŸitimime geri dÃ¶nmeyi istiyorum. AkranlarÄ±ma, benden bÃ¼yÃ¼k veya kÃ¼Ã§Ã¼k tÃ¼m Ã§ocuklara eÄŸitimlerini tamamlamalarÄ± mesajÄ±nÄ± vermek istiyorum."

Yemen'de meÅŸru yÃ¶netime darbe yapan Husiler ve onlara destek veren Salih yanlÄ±larÄ±, EylÃ¼l 2014'ten bu yana baÅŸta baÅŸkent Sana olmak Ã¼zere bazÄ± bÃ¶lgelerde kontrolÃ¼ elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyon gÃ¼Ã§leri de Mart 2015'ten bu yana Husilere karÅŸÄ± Yemen hÃ¼kÃ¼metine destek veriyor.



Ä°lgili Konular UNICEF Ã‡ocuk yemen savaÅŸÄ± Ã§ocuk askerler
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