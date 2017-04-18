17:10, 18 Nisan 2017 SalÄ±

Musullu siviller iÃ§in yeni Ã§adÄ±r kamp kuruluyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin (BM), Musul'un doÄŸusunda evlerini terk eden siviller iÃ§in bin 500 Ã§adÄ±rlÄ±k yeni bir kamp kuracaÄŸÄ± belirtildi.

Musul'un doÄŸusundaki Ã§adÄ±r kamplardan sorumlu RÄ±zgar Ubeyd yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Musul'dan gelen sivillerin barÄ±nma sorununun Ã§Ã¶zÃ¼lmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z devam ediyor. Bu Ã§erÃ§evede kentin doÄŸusunda 'U2' adÄ±nda bin 500 Ã§adÄ±rlÄ±k yeni bir kamp kuruyoruz." dedi.

Kentin doÄŸusunda yer alan 4 kampÄ±n tamamen dolduÄŸunu belirten Ubeyd, "KamplarÄ±mÄ±zda mevcut iÃ§ gÃ¶Ã§men sayÄ±sÄ± 76 binin Ã¼zerinde. Kentin batÄ± yakasÄ±ndan gelecek iÃ§ gÃ¶Ã§menler iÃ§in artÄ±k yerimiz yok." diye konuÅŸtu.

Ubeyd, kamplarda aylardÄ±r zor ÅŸartlar altÄ±nda yaÅŸayan iÃ§ gÃ¶Ã§menlerin, kurtarÄ±lan ve gÃ¼venli bÃ¶lgelerdeki evlerine dÃ¶nmek istediÄŸini ancak gerekli hazÄ±rlÄ±klarÄ±n yapÄ±lmamasÄ±ndan dolayÄ± dÃ¶nÃ¼ÅŸlerin Ã§ok olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

KampÄ±n aÃ§Ä±lma tarihine deÄŸinmeyen Ubeyd, her gÃ¼n ortalama 150 kiÅŸinin kurtarÄ±lan bÃ¶lgelere gitmek iÃ§in isimlerini listeye yazdÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak gidenlerin ise su ve elektrik olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in geri dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade etti.

Kentin doÄŸu yakasÄ±nda Hasan Åžam, HazÄ±r, Sevdin ve Ã‡emekor olmak Ã¼zere 4 Ã§adÄ±r kamp bulunuyor.

BM Ä°nsani Ä°ÅŸler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) dÃ¼n yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 6 ay Ã¶nce Musul'un kurtarÄ±lmasÄ± amacÄ±yla baÅŸlatÄ±lan operasyonlar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan kiÅŸi sayÄ±sÄ±nÄ±n 493 bine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bildirilmiÅŸti.

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