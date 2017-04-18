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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
17:49, 18 Nisan 2017 SalÄ±
GÃ¼ncel
17:16, 18 Nisan 2017 SalÄ±

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DÃ¼ÅŸen helikopterin enkazÄ±na ulaÅŸÄ±ldÄ±: 12 ÅŸehit
DÃ¼ÅŸen helikopterin enkazÄ±na ulaÅŸÄ±ldÄ±: 12 ÅŸehit

Uzun sÃ¼ren arama-kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan iki askeri helikopter az Ã¶nce kaza alanÄ±na indi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Askeri birlikten oluÅŸan ilk tim saat 17.00 sÄ±ralarÄ±nda helikopterin dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ yere ulaÅŸtÄ±. Tunceli Valisi Osman Kaymak: "12 ÅŸehidimiz var" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±.

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