17:16, 18 Nisan 2017 SalÄ±

DÃ¼ÅŸen helikopterin enkazÄ±na ulaÅŸÄ±ldÄ±: 12 ÅŸehit





Uzun sÃ¼ren arama-kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan iki askeri helikopter az Ã¶nce kaza alanÄ±na indi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Askeri birlikten oluÅŸan ilk tim saat 17.00 sÄ±ralarÄ±nda helikopterin dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ yere ulaÅŸtÄ±. Tunceli Valisi Osman Kaymak: "12 ÅŸehidimiz var" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±. Â

Ä°lgili Konular Tunceli

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.