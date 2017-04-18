17:56, 18 Nisan 2017 SalÄ±

Ã–zbekistan'da DEAÅž Ã¼yelerine hapis cezasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã–zbekistan'da DEAÅž saflarÄ±nda savaÅŸmak Ã¼zere Suriye'ye gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan 9 kiÅŸi, 3-8,5 yÄ±l arasÄ±nda deÄŸiÅŸen hapis cezalarÄ±na mahkum edildi.

Emniyet birimlerinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Milli Ä°stihbarat Servisinin DEAÅž saflarÄ±nda savaÅŸmak Ã¼zere Suriye'ye gitmek isteyen Ã¶rgÃ¼t Ã¼yelerini tespit ettiÄŸi, yakalanan kiÅŸilerin tutuklu yargÄ±lanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã§eÅŸitli hapis cezalarÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. AyrÄ±ca 5 kiÅŸi hakkÄ±nda da arama ve gÄ±yabi mahkumiyet kararÄ± Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

AÃ§Ä±klamada, Rusya'nÄ±n Krasnodar bÃ¶lgesinde Ã§alÄ±ÅŸmak Ã¼zere bulunduÄŸu sÄ±rada DEAÅž'a Ã¼ye olan bu kiÅŸilerin bir kÄ±smÄ±nÄ±n, Suriye'deki savaÅŸa katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, bir kÄ±smÄ±nÄ±n da katÄ±lmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± ve Ã¶rgÃ¼te mali destekte bulunmak amacÄ±yla her ay dÃ¼zenli Ã¶deme yaptÄ±klarÄ±nÄ±n tespit edildiÄŸi vurgulandÄ±.

Harezm vilayetine baÄŸlÄ± Gurlan Ä°lÃ§e Mahkemesinin, "yasa dÄ±ÅŸÄ± Ã¶rgÃ¼te Ã¼ye olmak ve desteklemek, anayasal rejime muhalefet" maddelerinden yargÄ±lanan Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi 9 kiÅŸi hakkÄ±nda 3-8,5 yÄ±l arasÄ±nda deÄŸiÅŸen hapis cezalarÄ± verdiÄŸi, aynÄ± suÃ§lamalarla yargÄ±lanan 2 kiÅŸi hakkÄ±nda ise beraat kararÄ± Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.