18:01, 18 Nisan 2017 SalÄ±

Cumhuriyet gazetesi iddianamesi kabul edildi





Ä°stanbul 27. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet gazetesi yÃ¶netici ve yazarlarÄ± hakkÄ±nda "PKK/KCK, FETÃ–/PDY ve DHKP/C'ye mÃ¼zahir olduklarÄ±" iddiasÄ±na iliÅŸkin yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma sonucunda 2'si firari, 12'si tutuklu 19 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianameyi kabul ederek, ilk duruÅŸmanÄ±n 24 Temmuz'da yapÄ±lmasÄ±na karar verdi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul 27. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet gazetesi yÃ¶netici ve yazarlarÄ± hakkÄ±nda "PKK/KCK, FETÃ–/PDY ve DHKP/C'ye mÃ¼zahir olduklarÄ±" iddiasÄ±na iliÅŸkin yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma sonucunda 2'si firari, 12'si tutuklu 19 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianameyi kabul ederek, ilk duruÅŸmanÄ±n 24 Temmuz'da yapÄ±lmasÄ±na karar verdi.

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