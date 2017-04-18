Soylu'dan Tunceli'deki helikopter kazasÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klama

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu,Â Tunceli'nin PÃ¼lÃ¼mÃ¼r ilÃ§esinde dÃ¼ÅŸen polis helikopteri hakkÄ±nda, "Tunceli'de bizim 'kartal pisti' olarak nitelendirdiÄŸimiz, tanÄ±mlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z piste iniÅŸ yapan Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼ze ait helikopter, bir taraftan ilÃ§eler arasÄ± gÃ¶revlilerin intikalini saÄŸlamak, diÄŸer taraftan ilk derece komiser yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± sÄ±navÄ±na giren kahraman evlatlarÄ±mÄ±zÄ±, kardeÅŸlerimizi yerlerine intikal ettirmek ve bir hakimimizin intikalini saÄŸlamak iÃ§in toplam 12 kiÅŸilik toplam mÃ¼rettebatla birlikte saat 11.35 itibarÄ±yla Tunceli-PÃ¼lÃ¼mÃ¼r daÄŸ yolundan kalkÄ±ÅŸÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi. Ondan Ã¶nce hem kartal pisti hem de NazÄ±miye'den gerekli personelleri aldÄ± ve Tunceli-PÃ¼lÃ¼mÃ¼r daÄŸ yolundan kalktÄ±ktan sonra da 11.43 sÄ±ralarÄ±nda kendisiyle tÃ¼m irtibatlar kesildi."
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SoyluÂ sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼:
"YaklaÅŸÄ±k 2,5 saatlik bir tÄ±rmanma sonucunda Ä°l Jandarma KomutanÄ±mÄ±z Tekin Aktemur ve Ä°l Jandarma Komutan YardÄ±mcÄ±mÄ±z, 4 timimiz, bunlarÄ±n iÃ§erisinde polis timlerimiz de var, birlikte saat 16.34 sÄ±ralarÄ±nda helikopterin enkazÄ±na ulaÅŸtÄ±lar. Helikopterin, uyduyla, yere Ã§akÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ters dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶rdÃ¼ler. 12 vatan evladÄ±mÄ±zÄ±n hayat belirtileri olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kontrol ettiler. Maalesef 12 evladÄ±mÄ±z hakkÄ±n rahmetine kavuÅŸmuÅŸ, ÅŸehit olmuÅŸlardÄ±r. Hem milletimizin hem Ã¼lkemizin baÅŸÄ± saÄŸ olsun. Oradaki hava ÅŸartlarÄ± Ã§ok zor durumda. Helikopterin inebilme imkanÄ± da ÅŸu anda yok. Oradan intikalleri konusunda arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z deÄŸerlendirme yapÄ±yorlar. Ä°nÅŸallah en kÄ±sa sÃ¼re iÃ§erisinde ÅŸehitlerimizi oradan alÄ±p Tunceli'ye intikal ettireceÄŸiz. Helikopterde herhangi bir dÄ±ÅŸ etken sÃ¶z konusu deÄŸil. Hava ÅŸartlarÄ±ndan dolayÄ± bir kazanÄ±n olduÄŸu gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor."
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminin seyrini deÄŸiÅŸtiren Astsubay Halisdemir'i ÅŸehit eden darbecilerin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, tÃ¼m sanÄ±klarÄ±n tutukluluk hallerinin devamÄ±na karar verildi
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FETÃ–'nÃ¼n TRT'deki yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda 20 kiÅŸi tutuklandÄ±
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu, Tunceli'de dÃ¼ÅŸen polis helikopteri hakkÄ±nda, "Helikopterde herhangi bir dÄ±ÅŸ etken sÃ¶z konusu deÄŸil. Hava ÅŸartlarÄ±ndan dolayÄ± bir kazanÄ±n olduÄŸu gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor." dedi.
Ä°stanbul 27. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet gazetesi yÃ¶netici ve yazarlarÄ± hakkÄ±nda "PKK/KCK, FETÃ–/PDY ve DHKP/C'ye mÃ¼zahir olduklarÄ±" iddiasÄ±na iliÅŸkin yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma sonucunda 2'si firari, 12'si tutuklu 19 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianameyi kabul ederek, ilk duruÅŸmanÄ±n 24 Temmuz'da yapÄ±lmasÄ±na karar verdi.
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