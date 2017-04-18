Filistin UzlaÅŸÄ± HÃ¼kÃ¼meti'nden Hamas'a Ã§aÄŸrÄ±

Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "HÃ¼kÃ¼met, Ã¼lkenin birliÄŸinin yeniden saÄŸlanmasÄ± iÃ§inÂ Hamas'Ä±n kayÄ±tsÄ±z ÅŸartsÄ±z Abbas'Ä±n Ã¶nerdiÄŸi geÃ§iÅŸ planÄ±na uymasÄ± gerektiÄŸini vurgulamaktadÄ±r." denildi.
Abbas'Ä±n planÄ±nÄ±n iÃ§eriÄŸine dair bilgi verilmezken hÃ¼kÃ¼metin Gazze Åžeridi'ndeki bakanlÄ±klarÄ± ve resmi kurumlarÄ± devralmaya hazÄ±r olduÄŸu belirtildi.
AÃ§Ä±klamada, hÃ¼kÃ¼metinÂ Gazze'ye karÅŸÄ± sorumluluklarÄ±nÄ± yerine getirdiÄŸi savunuldu, buna karÅŸÄ±n Hamas'Ä±n hÃ¼kÃ¼metin Ã§abalarÄ±nÄ± engellediÄŸi ve Gazze'deki gelirleri kendi Ã§Ä±karlarÄ± iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Gazze'deki Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Halil el-Hayye, dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda,Â Abbas'Ä±n Gazze Åžeridi'ndeki memurlarÄ±n maaÅŸlarÄ±nda kesinti yapma kararÄ±ndan vazgeÃ§mesi, Gazze'deki elektrik santralinin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± iÃ§in gerekli yakÄ±ttan vergi alÄ±nmamasÄ± ve gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere tÃ¼m Filistinli gruplarÄ±n katÄ±lmasÄ± halinde Fetih heyeti ile bir araya gelebileceklerini sÃ¶ylemiÅŸti.
Gazzeli iki radyocu, Filistin Esirler GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla 65 saatlik dÃ¼nyanÄ±n en uzun radyo rÃ¶portajÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.
Yemen'in Marib kentinde Suudi Arabistan'a ait bir helikopterin dÃ¼ÅŸmesi sonucu 4'Ã¼ subay 12 asker hayatÄ±nÄ± kaybetti
Rusya Enerji Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Molotsov, Ã¼lkesinin petrol Ã¼retimini, Ekim 2016'dan bu yana gÃ¼nlÃ¼k 1,5 milyon tona indirdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Filistin UzlaÅŸÄ± HÃ¼kÃ¼meti, Hamas'a Ã§aÄŸrÄ±da bulunarak ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n sona erdirilmesi iÃ§in herhangi bir ÅŸart Ã¶ne sÃ¼rmeden Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas'Ä±n geÃ§iÅŸ planÄ±na uyulmasÄ±nÄ± istedi
Ã–zbekistan'da DEAÅž saflarÄ±nda savaÅŸmak Ã¼zere Suriye'ye gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan 9 kiÅŸi, 3-8,5 yÄ±l arasÄ±nda deÄŸiÅŸen hapis cezalarÄ±na mahkum edildi.
Libya'da 40 yÄ±ldan uzun sÃ¼re devam eden Kaddafi yÃ¶netiminin devrilmesinin ardÄ±ndan Ã¼lkedeki silahlÄ± gruplar, meÅŸruiyet mÃ¼cadelesi veren rakip hÃ¼kÃ¼metlerin etrafÄ±nda varlÄ±k gÃ¶steriyor
BM, Musul'daki Ã§atÄ±ÅŸmalardan dolayÄ± evlerini terk eden siviller iÃ§in bin 500 Ã§adÄ±rlÄ±k bir kamp kuruyor
UNICEF OrtadoÄŸu ve Kuzey Afrika BÃ¶lge Ofisi, "Yemen'de 2 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼redir devam eden Ã§atÄ±ÅŸmalara bin 675 Ã§ocuk asker katÄ±ldÄ±. Ã‡ocuk askerler, hem silahlÄ± kuvvetler hem de silahlÄ± gruplar tarafÄ±ndan kullanÄ±ldÄ±" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Podemos partisi, yolsuzluk iddialarÄ±nda adÄ± karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ Ä°spanya'nÄ±n Ã¼nlÃ¼ siyasetÃ§ileri ve ekonomistlerinin resimleriyle donatÄ±lmÄ±ÅŸ bir otobÃ¼sÃ¼ Madrid sokaklarÄ±nda dolaÅŸtÄ±rÄ±yor
MÄ±sÄ±r'Ä±n Luksor kenti gÃ¼neyindeki arkeolojik kazÄ±da 3500 yÄ±l Ã¶ncesine ait bir mezarda, mumya, lahit ve Ã§ok sayÄ±da heykel bulundu
Gazze'deki Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hayye, "Gazze'de 10 yÄ±ldan beri iyi bir hayat yaÅŸayan on binlerce memur, bir anda kendilerini yoksulluk iÃ§erisinde buldu. Abbas, sorunlarÄ± Ã¶rtmek iÃ§in ateÅŸ topunu Gazze'ye atmak istiyor" dedi
DÃ¼nya BoÅŸnak Kongresi BaÅŸkanÄ± Ceric, "Halk oylamasÄ± sadece TÃ¼rkiye iÃ§in deÄŸil, Ä°slam dÃ¼nyasÄ± ve Avrupa iÃ§in de tarihi Ã¶neme sahip" dedi
Ä°srail askerlerinin BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinde 7 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Marsilya'nÄ±n 3. bÃ¶lgesinde, yakÄ±n zamanda terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlemeyi hedeflediÄŸi belirlenen iki kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Sincar PeÅŸmerge KomutanÄ± DÄ±rbo, PKK'nÄ±n ilÃ§ede bulunan yaklaÅŸÄ±k 50 Ã¼st dÃ¼zey siyasi ve askeri sorumlusunun silah bÄ±rakÄ±p evlerine dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti
Ä°ngiliz ve Myanmar firmalarÄ± ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgede petrol ve gaz arama faaliyeti iÃ§in ortak giriÅŸim baÅŸlattÄ±