18:23, 18 Nisan 2017 SalÄ±

Filistin UzlaÅŸÄ± HÃ¼kÃ¼meti'nden Hamas'a Ã§aÄŸrÄ±





Filistin UzlaÅŸÄ± HÃ¼kÃ¼meti, Hamas'a Ã§aÄŸrÄ±da bulunarak ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n sona erdirilmesi iÃ§in herhangi bir ÅŸart Ã¶ne sÃ¼rmeden Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas'Ä±n geÃ§iÅŸ planÄ±na uyulmasÄ±nÄ± istedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "HÃ¼kÃ¼met, Ã¼lkenin birliÄŸinin yeniden saÄŸlanmasÄ± iÃ§inÂ Hamas'Ä±n kayÄ±tsÄ±z ÅŸartsÄ±z Abbas'Ä±n Ã¶nerdiÄŸi geÃ§iÅŸ planÄ±na uymasÄ± gerektiÄŸini vurgulamaktadÄ±r." denildi. Abbas'Ä±n planÄ±nÄ±n iÃ§eriÄŸine dair bilgi verilmezken hÃ¼kÃ¼metin Gazze Åžeridi'ndeki bakanlÄ±klarÄ± ve resmi kurumlarÄ± devralmaya hazÄ±r olduÄŸu belirtildi. AÃ§Ä±klamada, hÃ¼kÃ¼metinÂ Gazze'ye karÅŸÄ± sorumluluklarÄ±nÄ± yerine getirdiÄŸi savunuldu, buna karÅŸÄ±n Hamas'Ä±n hÃ¼kÃ¼metin Ã§abalarÄ±nÄ± engellediÄŸi ve Gazze'deki gelirleri kendi Ã§Ä±karlarÄ± iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Gazze'deki Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Halil el-Hayye, dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda,Â Abbas'Ä±n Gazze Åžeridi'ndeki memurlarÄ±n maaÅŸlarÄ±nda kesinti yapma kararÄ±ndan vazgeÃ§mesi, Gazze'deki elektrik santralinin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± iÃ§in gerekli yakÄ±ttan vergi alÄ±nmamasÄ± ve gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere tÃ¼m Filistinli gruplarÄ±n katÄ±lmasÄ± halinde Fetih heyeti ile bir araya gelebileceklerini sÃ¶ylemiÅŸti.

Ä°lgili Konular filistin Hamas

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.