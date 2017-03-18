18:42, 18 Nisan 2017 SalÄ±

FETÃ–'nÃ¼n TRT yapÄ±lanmasÄ± soruÅŸturmasÄ±nda 20 tutuklama





FETÃ–'nÃ¼n TRT'deki yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda 20 kiÅŸi tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi FETÃ–'nÃ¼n TRT'deki yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda 20 kiÅŸi tutuklandÄ±. Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžubesi ekiplerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 22 eski TRT Ã§alÄ±ÅŸanÄ±, Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ndeki ifade iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye getirildi. Ankara Adliyesinde soruÅŸturmayÄ± yÃ¼rÃ¼ten Cumhuriyet savcÄ±sÄ±na ifade veren ÅŸÃ¼phelilerden 21'i tutuklama, 1'i ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lma talebiyle NÃ¶betÃ§i Sulh Ceza HakimliÄŸine sevk edildi. NÃ¶betÃ§i mahkeme, ÅŸÃ¼phelilerden 20'sinin tutuklanmasÄ±na, 2'sinin de adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karar verdi. Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, 7 Nisan'da, FETÃ–'nÃ¼n TRT'deki yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmada aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nan 38 kiÅŸiden 22'si gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

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