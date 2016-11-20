18:51, 18 Nisan 2017 SalÄ±

OHAL 3 ay daha uzatÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Hal'in (OHAL), 19 Nisan Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ saat 01.00'den geÃ§erli olmak Ã¼zere 3 ay sÃ¼re ile uzatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin BaÅŸbakanlÄ±k Tezkeresi,Â TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.Â

AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan tezkere Ã¼zerinde ÅŸahsÄ± adÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, 15 Temmuz darbe giriÅŸimine ve Ã¼lkenin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine yÃ¶nelik verdiÄŸi mÃ¼cadeleye iÅŸaret ederek,Â OHALÂ uygulamasÄ±nÄ±n bÃ¶yle bir ortamda zorunluluk olduÄŸunu belirtti. Â

Alparslan, OHAL'in uzatÄ±lmasÄ±nÄ±n haklÄ± gerekÃ§eleri olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izerek, "Bu ÅŸekilde devletimizin birlik ve beraberliÄŸine kasteden dÃ¼ÅŸmanlara karÅŸÄ± daha net bir mÃ¼cadele ortaya konulacaktÄ±r." dedi.Â

CHP Ä°stanbul Milletvekili Mehmet BekaroÄŸlu da ÅŸahsÄ± adÄ±na konuÅŸmada, 16 Nisan'da gerÃ§ekleÅŸtirilenÂ halk oylamasÄ±nÄ±nÂ sonuÃ§larÄ±na gÃ¶lge dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, bunun sorumlusunun ise YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu (YSK) olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

BekaroÄŸlu,Â OHAL'in uzatÄ±lmasÄ± talebini de eleÅŸtirerek, iktidarÄ±n OHAL'in cazibesine kapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve "OHAL devletine evrilme" tehlikesi ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸunu sÃ¶yledi.

"Bu gidiÅŸ tehlikeli bir gidiÅŸtir" diyen BekaroÄŸlu, kanun hÃ¼kmÃ¼nde kararnameler (KHK) ile OHAL'in istismar edildiÄŸini, kÃ¶tÃ¼ye kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.Â

KonuÅŸmalarÄ±n tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, OHAL'Ä±n 3 ay sÃ¼re ile uzatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin BaÅŸbakanlÄ±k Tezkeresi kabul edildi.

Ã–te yandan DanÄ±ÅŸma Kurulunun; Genel Kurulun, TBMM'nin kuruluÅŸunun 97. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼n ve Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ±'nÄ±n kutlanmasÄ± iÃ§in 23 Nisan Pazar gÃ¼nÃ¼ saat 14.00'te Ã¶zel gÃ¼ndemle toplanmasÄ±na iliÅŸkin Ã¶nerisi de Genel Kurulun onayÄ±na sunularak kabul edildi.Â

Â