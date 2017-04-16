19:03, 18 Nisan 2017 SalÄ±

YSK mÃ¼hÃ¼rsÃ¼z oylarla ilgili kararÄ±n gerekÃ§esini aÃ§Ä±kladÄ±





YSK, "mÃ¼hÃ¼rsÃ¼z oylarÄ±n geÃ§erli sayÄ±lmasÄ±"na iliÅŸkin kararÄ±nÄ±n gerekÃ§esini aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulunun (YSK),Â "mÃ¼hÃ¼rsÃ¼z oylarÄ±n geÃ§erli sayÄ±lmasÄ±"na iliÅŸkin kararÄ±nÄ±n gerekÃ§esi aÃ§Ä±klandÄ±. Kurul, hata veya ihmali tespit edilen sandÄ±k kurulu baÅŸkan ve Ã¼yeleri hakkÄ±nda ilgili seÃ§im kurullarÄ±nca yasal gereÄŸinin takdir ve ifasÄ± iÃ§in suÃ§ duyurusunda bulunulmasÄ± gerektiÄŸine karar verdi. "MÃœHÃœRSÃœZ OLMASI OYUN GEÃ‡ERSÄ°Z SAYILMASI Ä°Ã‡Ä°N TEK BAÅžINA YETERLÄ° DEÄžÄ°L" GerekÃ§ede, "YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulunca Ã¼retildiÄŸinden kuÅŸku bulunmayan oy pusulasÄ± ve zarf kullanÄ±larak gerÃ§ekleÅŸmesi halinde, sandÄ±k kurulunca mÃ¼hÃ¼rleme iÅŸleminin yapÄ±lmamasÄ± tek baÅŸÄ±na seÃ§menin oyunun geÃ§ersiz sayÄ±lmasÄ± iÃ§in yeterli deÄŸildir." denildi. YSK'nÄ±n "mÃ¼hÃ¼rsÃ¼z oylarÄ±n geÃ§erli sayÄ±lmasÄ±"na iliÅŸkin kararÄ±nÄ±n gerekÃ§esinde, Anayasa'nÄ±n ilgili maddeleri ve Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SÃ¶zleÅŸmesine atÄ±f yapÄ±larak, ÅŸunlar kaydedildi: "SeÃ§mene yÃ¼klenebilecek bir kusur olmamasÄ±na raÄŸmen, anayasal hakkÄ±nÄ± kendisinden beklenen yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klere uygun olarak kullanan seÃ§menin oyunun geÃ§erli sayÄ±lmamasÄ±nÄ±n, yÃ¶netime katÄ±lma hakkÄ±nÄ±n Ã¶zÃ¼nÃ¼ ortadan kaldÄ±racak bir sonuÃ§ yaratacaÄŸÄ± aÃ§Ä±ktÄ±r."Â

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