19:39, 18 Nisan 2017 SalÄ±

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Liu'yu kabul etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã‡in Halk Cumhuriyeti BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ±Â Liu Yandong'u kabul etti.

Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸen kabul, yaklaÅŸÄ±k 1 saat sÃ¼rdÃ¼. Kabulde, BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ±Â TuÄŸrul TÃ¼rkeÅŸÂ de yer aldÄ±.

KÃ¼ltÃ¼r, eÄŸitim, bilim ve teknoloji'de iÅŸbirliÄŸi Ã¼zerinde duruldu

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n, Â Liu Yandong'u kabulÃ¼nde, kÃ¼ltÃ¼r, eÄŸitim, bilim ve teknoloji alanlarÄ±nda iki Ã¼lke ve halklarÄ± arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin daha da yoÄŸunlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± Ã¼zerinde duruldu.

BaÅŸbakanlÄ±k BasÄ±n Merkezinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n, Ã‡in Halk Cumhuriyeti BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Liu'yu kabulÃ¼ne iliÅŸkin bilgi verildi.Â

Buna gÃ¶re kÃ¼ltÃ¼r, eÄŸitim, bilim ve teknoloji alanlarÄ±nda iki Ã¼lke ve halklarÄ± arasÄ±nda temas ve iliÅŸkilerin daha da yoÄŸunlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± Ã¼zerinde durulan kabulde, TÃ¼rkiye'nin, ikili iliÅŸkilerin her alanda ilerletilmesi iradesi dile getirildi.

Ã‡in Halk Cumhuriyet BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Liu da gÃ¶rev alanÄ±na giren konularda, ikili iÅŸ birliÄŸinin geliÅŸtirilmesi konusunda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n artarak devam etmesini arzu ettiklerini belirtti.Â

Liu, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±, 16 Nisan'da gerÃ§ekleÅŸtirilen anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi halk oylamasÄ± dolayÄ±sÄ±yla tebrik etti.