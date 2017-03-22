19:41, 18 Nisan 2017 SalÄ±

Ã–mer Halisdemir'i ÅŸehit edenler tutuklu yargÄ±lanacak





FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminin seyrini deÄŸiÅŸtiren Astsubay Halisdemir'i ÅŸehit eden darbecilerin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, tÃ¼m sanÄ±klarÄ±n tutukluluk hallerinin devamÄ±na karar verildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ankara 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince, Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± (Ã–KK) ele geÃ§irmek isteyen cuntacÄ± generalÂ Semih Terzi'yi vurarak, FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n (FETÃ–) darbe giriÅŸiminin seyrini deÄŸiÅŸtiren AstsubayÂ Ã–mer Halisdemir'i ÅŸehit eden darbecilerin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, tÃ¼m sanÄ±klarÄ±n tutukluluk hallerinin devamÄ±na karar verildi. Ankara 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki davanÄ±n 22 Mart'taki son duruÅŸmasÄ±nda alÄ±nan ara karar gereÄŸi, sanÄ±klarÄ±n tahliye talepleriyle ilgili inceleme bugÃ¼n yapÄ±ldÄ±. Dava kapsamÄ±nda tutuklu yargÄ±lanan 18 sanÄ±k hakkÄ±nda tutukluluk incelemesini dosya Ã¼zerinden yapan Heyet, tÃ¼m sanÄ±klarÄ±n tutukluluk halinin devamÄ±na karar verdi. 15 Temmuz gecesi Terzi ile DiyarbakÄ±r'dan gelen sanÄ±klarÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na Ankara 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde 16 MayÄ±s'ta devam edilecek.

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