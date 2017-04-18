19:43, 18 Nisan 2017 SalÄ±

Gazze'de dÃ¼nyanÄ±n en uzun radyo rÃ¶portajÄ±





Gazzeli iki radyocu, Filistin Esirler GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla 65 saatlik dÃ¼nyanÄ±n en uzun radyo rÃ¶portajÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Gazze'de "Filistin Esirler GÃ¼nÃ¼" iÃ§in 65 saat aralÄ±ksÄ±z gerÃ§ekleÅŸtirilen programlaÂ dÃ¼nyanÄ±n en uzun radyo rÃ¶portajÄ±Â rekoru kÄ±rÄ±ldÄ±. ProgramÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren Muhammed Heniye yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, radyocu arkadaÅŸÄ± Fatma el-KadÄ± ile Ä°srail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular meselesine dikkati Ã§ekmek iÃ§in 65 saatlik en uzun radyo rÃ¶portajÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini sÃ¶yledi. Heniye bu kapsamda Ä°srail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularÄ±n durumlarÄ±nÄ±n konuÅŸulduÄŸu gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini kaydetti. RÃ¶portajla Guinness Rekorlar KitabÄ±'na girmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden Heniye, Guinness'in ÅŸartlarÄ±nÄ± dikkate alarak Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼klerini, rekorlarÄ±nÄ±n kabul edilmesi iÃ§in ÅŸanslarÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k olduÄŸunu aktardÄ±. "Bir milyon sene esaret" ismini verdikleri programÄ± dÃ¼zenleyen "Esirler BasÄ±n BÃ¼rosu" MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Abdurrahman Åžedid de "Esirlerin seslerini dÃ¼nyaya duyurmak, Ä°srail'in onlara yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi ihlallere dikkati Ã§ekmek iÃ§in bir dalga baÅŸlattÄ±k. 65 saat boyunca gerÃ§ekleÅŸtirilen programda esirlerin Ã§ektikleri acÄ±larÄ± ve hayallerini anlattÄ±k. Ä°Ã§inde bulunduklarÄ± durumun uluslararasÄ± Ã§erÃ§evede yankÄ± bulmasÄ±nÄ± istiyoruz." dedi. Filistin'de her yÄ±l 17 Nisan "Filistin Esirler GÃ¼nÃ¼" olarak anÄ±lÄ±yor.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.