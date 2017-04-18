AGÄ°T raporu muhalefet aÄŸzÄ±yla yazÄ±lmÄ±ÅŸ

GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, TRT Haber'de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± programda, referandum sonuÃ§larÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi.
TÃ¼fenkci, milletin, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi'ne geÃ§ilmesi konusunda karar verdiÄŸini ve TÃ¼rkiye'nin kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "HayÄ±r diyenler de evet diyenler de TÃ¼rkiye Cumhuriyeti vatandaÅŸÄ±, bu topraklarÄ±n insanÄ±. Netice itibariyle 2019'da artÄ±k CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi'ne ve yeni bir yÃ¶netim ÅŸekline geÃ§miÅŸ olacaÄŸÄ±z. Bunu bir kavga meselesi haline getirmemek lazÄ±m." diye konuÅŸtu.
Anayasa teklifini milletin Ã¶nÃ¼ne getirme konusunda MHP ile anlaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ve baÅŸardÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden TÃ¼fenkci, bundan sonraki iÅŸ birliÄŸini ÅŸartlarÄ±n belirleyeceÄŸini sÃ¶yledi.
TÃ¼fenkci, bÃ¼yÃ¼k ÅŸehirlerde "hayÄ±r" oylarÄ±nÄ±n yÃ¼ksek Ã§Ä±kmasÄ± konusunda ise Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. Bu durumun birÃ§ok sosyolojik nedeni olabileceÄŸine iÅŸaret eden TÃ¼fenkci, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"HayÄ±r cephesinin yalan Ã¼zerine bir kampanyasÄ± vardÄ±, bu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lebilir. AK Parti seÃ§menleri iÃ§inde kadÄ±nlarÄ±mÄ±z, her zaman daha gÃ¼Ã§lÃ¼ olmuÅŸ ve baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman analizlerde erkeklere gÃ¶re 1-2 puan Ã¶nde olmuÅŸlar. AK Parti'den olup da 'hayÄ±r' oyu vermiÅŸ olanlar da olabilir."
Evet ve hayÄ±r oylarÄ± arasÄ±ndaki farka dikkati Ã§eken TÃ¼fenkci, "Aradaki fark Ã§ok ciddi bir rakam, dolayÄ±sÄ±yla itirazlarÄ±n netice vereceÄŸini zannetmiyorum. Tabi ki CHP de muhalefet olarak itirazlarÄ± geliÅŸtirmek zorunda olabilir. En azÄ±ndan kendi Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± kampanya, kendilerine umut baÄŸlayanlara karÅŸÄ± bir umut olmalarÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan bu durumu normal karÅŸÄ±lÄ±yoruz. Ä°tiraz edebilirler." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
TÃ¼fenkci, Avrupa GÃ¼venlik ve Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (AGÄ°T) GÃ¶zlem Heyeti'nin referandum sonrasÄ± hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± rapora deÄŸinirken de ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"AGÄ°T'in geÃ§miÅŸteki raporlarÄ±na bakÄ±n hangi seÃ§imi saÄŸlÄ±klÄ± anlattÄ±ÄŸÄ± bir rapor var? Åžimdi muhalefet aÄŸzÄ±yla yazmÄ±ÅŸ. GeÃ§miÅŸteki ve ÅŸimdiki raporlarÄ±na baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda, eÅŸit ÅŸartlarda geÃ§mediÄŸi, gÃ¼venliÄŸin saÄŸlanamadÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin tespitleri olmuÅŸtur. AGÄ°T'te bu anlamda ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ±, olaÄŸanÃ¼stÃ¼ bir durum yok. Birisi gÃ¶rÃ¼nÃ¼r, diÄŸeri gÃ¶rÃ¼nmeyen bir kampanya yÃ¼rÃ¼ttÃ¼. HayÄ±r cephesinin gÃ¶rÃ¼nen bir kampanyasÄ± yoktu, belki de bunu bir taktik olarak kullandÄ±."
Bakan TÃ¼fenkci, erken seÃ§im ihtimali olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirtti.Â
GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± TÃ¼fenkci, AGÄ°T raporuna iliÅŸkin, "AGÄ°T'in geÃ§miÅŸteki raporlarÄ±na bakÄ±n, hangi seÃ§imi saÄŸlÄ±klÄ± anlattÄ±ÄŸÄ± bir rapor var? Åžimdi muhalefet aÄŸzÄ±yla yazmÄ±ÅŸ. AGÄ°T'te bu anlamda ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ±, olaÄŸanÃ¼stÃ¼ bir durum yok." dedi.
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