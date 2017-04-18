Modern zamanlarÄ±n ilk 'nehir korsanlÄ±ÄŸÄ±' vakasÄ±

Kanada'nÄ±n Yukon eyaletinde bulunan Kaskawulsh buzulunun erimesinin, buzulun eriyen sularÄ±ndan beslenen Slims nehrinin geÃ§en bahardan itibaren sularÄ±nÄ± tamamen kaybetmesine yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
ABD'nin Washington Tacoma Ãœniversitesinden jeolog Dan Shugar liderliÄŸindeki araÅŸtÄ±rma ekibi, buzulun su Ã§Ä±kÄ±ÅŸ ayaÄŸÄ±nÄ±n erime sonucu geri Ã§ekilmesiyle birlikte, kuzey yÃ¶nÃ¼nde Kanada'nÄ±n Yukon eyaletindeki Kluane GÃ¶lÃ¼'nÃ¼ besleyen ve ardÄ±ndan Yukon nehrine baÄŸlanarak Bering Denizi'ne dÃ¶kÃ¼lenÂ Slims nehrinin sularÄ±nÄ±n kesildiÄŸi ve su kaynaÄŸÄ±nÄ±n gÃ¼ney yÃ¶nÃ¼nde hareket ederek Alaska KÃ¶rfezine dÃ¶kÃ¼lenÂ Kaskawulsh nehriÂ sularÄ±na karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etti.
GeÃ§en yÄ±l bahar aylarÄ±nda Slims Nehri Ã§evresinde incelemeler yapan araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, 26-29 MayÄ±s tarihlerinde nehir debisinde ani bir dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ olduÄŸunu gÃ¶zlemledi. ArdÄ±ndan aÄŸustos ayÄ±nda bÃ¶lgeye yeniden geldiklerinde nehir sularÄ±nÄ±n tamamen Ã§ekilmiÅŸ olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼.
Bilim adamlarÄ± bÃ¶lgedeki bu ani jeolojik deÄŸiÅŸimi anlayabilmek iÃ§in nehrin su kaynaÄŸÄ± olan buzulun aÄŸzÄ±ndaki su toplama bÃ¶lgesinin topografik deÄŸiÅŸimleri inceledi.
Buzulun iÃ§inde iki nehri besleyen erime sularÄ±nÄ±n toplandÄ±ÄŸÄ± iki gÃ¶lÃ¼n arasÄ±nda, yakÄ±n dÃ¶nemdeki erimeyle birlikte 30 metrelik bir kanyon oluÅŸtuÄŸunu belirleyen araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, bunun Slims nehrinin besleyen gÃ¶lÃ¼n sularÄ±nÄ±n Kaskawulsh nehrini besleyen gÃ¶lde toplanmasÄ±na yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark etti. Kuzey yÃ¶nÃ¼nde akan nehri besleyen sularÄ±n gÃ¼ney yÃ¶nÃ¼nde akan nehir tarafÄ±ndan "kapÄ±lmÄ±ÅŸ" olduÄŸu anlaÅŸÄ±ldÄ±.
Bilim adamlarÄ±, sÃ¶z konusu deÄŸiÅŸimin,Â "nehir korsanlÄ±ÄŸÄ±"Â olarak adlandÄ±rÄ±lan bu jeolojik olayÄ±n modern zamanlarda gÃ¶rÃ¼len ilk Ã¶rneÄŸi olduÄŸunu kaydetti.
"AkÄ±m kapÄ±mÄ±"Â olarak da adlandÄ±rÄ±lan olayÄ±n genelde yer kabuÄŸunun hareketleri, toprak kaymasÄ± veya erozyon sonucu oluÅŸtuÄŸuna dikkat Ã§eken bilim adamlarÄ±, buzul bendindeki deÄŸiÅŸimlerin ender olarak bu etkiyi yarattÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekti.
Kanada'da eriyen buzul, bir nehrin sularÄ±nÄ±n baÅŸka bir nehir tarafÄ±ndan "kapÄ±lmasÄ±na" yol aÃ§tÄ±.
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