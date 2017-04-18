DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
21:45, 18 Nisan 2017 SalÄ±
Avrupa
20:41, 18 Nisan 2017 SalÄ±

  • PaylaÅŸ
Modern zamanlarÄ±n ilk 'nehir korsanlÄ±ÄŸÄ±' vakasÄ±
Modern zamanlarÄ±n ilk 'nehir korsanlÄ±ÄŸÄ±' vakasÄ±

Kanada'da eriyen buzul, bir nehrin sularÄ±nÄ±n baÅŸka bir nehir tarafÄ±ndan "kapÄ±lmasÄ±na" yol aÃ§tÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kanada'nÄ±n Yukon eyaletinde bulunan Kaskawulsh buzulunun erimesinin, buzulun eriyen sularÄ±ndan beslenen Slims nehrinin geÃ§en bahardan itibaren sularÄ±nÄ± tamamen kaybetmesine yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

ABD'nin Washington Tacoma Ãœniversitesinden jeolog Dan Shugar liderliÄŸindeki araÅŸtÄ±rma ekibi, buzulun su Ã§Ä±kÄ±ÅŸ ayaÄŸÄ±nÄ±n erime sonucu geri Ã§ekilmesiyle birlikte, kuzey yÃ¶nÃ¼nde Kanada'nÄ±n Yukon eyaletindeki Kluane GÃ¶lÃ¼'nÃ¼ besleyen ve ardÄ±ndan Yukon nehrine baÄŸlanarak Bering Denizi'ne dÃ¶kÃ¼lenÂ Slims nehrinin sularÄ±nÄ±n kesildiÄŸi ve su kaynaÄŸÄ±nÄ±n gÃ¼ney yÃ¶nÃ¼nde hareket ederek Alaska KÃ¶rfezine dÃ¶kÃ¼lenÂ Kaskawulsh nehriÂ sularÄ±na karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etti.

GeÃ§en yÄ±l bahar aylarÄ±nda Slims Nehri Ã§evresinde incelemeler yapan araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, 26-29 MayÄ±s tarihlerinde nehir debisinde ani bir dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ olduÄŸunu gÃ¶zlemledi. ArdÄ±ndan aÄŸustos ayÄ±nda bÃ¶lgeye yeniden geldiklerinde nehir sularÄ±nÄ±n tamamen Ã§ekilmiÅŸ olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼.

Bilim adamlarÄ± bÃ¶lgedeki bu ani jeolojik deÄŸiÅŸimi anlayabilmek iÃ§in nehrin su kaynaÄŸÄ± olan buzulun aÄŸzÄ±ndaki su toplama bÃ¶lgesinin topografik deÄŸiÅŸimleri inceledi.

Buzulun iÃ§inde iki nehri besleyen erime sularÄ±nÄ±n toplandÄ±ÄŸÄ± iki gÃ¶lÃ¼n arasÄ±nda, yakÄ±n dÃ¶nemdeki erimeyle birlikte 30 metrelik bir kanyon oluÅŸtuÄŸunu belirleyen araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, bunun Slims nehrinin besleyen gÃ¶lÃ¼n sularÄ±nÄ±n Kaskawulsh nehrini besleyen gÃ¶lde toplanmasÄ±na yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark etti. Kuzey yÃ¶nÃ¼nde akan nehri besleyen sularÄ±n gÃ¼ney yÃ¶nÃ¼nde akan nehir tarafÄ±ndan "kapÄ±lmÄ±ÅŸ" olduÄŸu anlaÅŸÄ±ldÄ±.

Bilim adamlarÄ±, sÃ¶z konusu deÄŸiÅŸimin,Â "nehir korsanlÄ±ÄŸÄ±"Â olarak adlandÄ±rÄ±lan bu jeolojik olayÄ±n modern zamanlarda gÃ¶rÃ¼len ilk Ã¶rneÄŸi olduÄŸunu kaydetti.

"AkÄ±m kapÄ±mÄ±"Â olarak da adlandÄ±rÄ±lan olayÄ±n genelde yer kabuÄŸunun hareketleri, toprak kaymasÄ± veya erozyon sonucu oluÅŸtuÄŸuna dikkat Ã§eken bilim adamlarÄ±, buzul bendindeki deÄŸiÅŸimlerin ender olarak bu etkiyi yarattÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekti.



Ä°lgili Konular kanada
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Avrupa Haberleri
Modern zamanlarÄ±n ilk 'nehir korsanlÄ±ÄŸÄ±' vakasÄ±
Modern zamanlarÄ±n ilk 'nehir korsanlÄ±ÄŸÄ±' vakasÄ±

Kanada'da eriyen buzul, bir nehrin sularÄ±nÄ±n baÅŸka bir nehir tarafÄ±ndan "kapÄ±lmasÄ±na" yol aÃ§tÄ±.
Gazze'de dÃ¼nyanÄ±n en uzun radyo rÃ¶portajÄ±
Gazze'de dÃ¼nyanÄ±n en uzun radyo rÃ¶portajÄ±

Gazzeli iki radyocu, Filistin Esirler GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla 65 saatlik dÃ¼nyanÄ±n en uzun radyo rÃ¶portajÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.
Yemen'de Suudi Arabistan'a ait helikopter dÃ¼ÅŸtÃ¼ 12 Ã¶lÃ¼
Yemen'de Suudi Arabistan'a ait helikopter dÃ¼ÅŸtÃ¼: 12 Ã¶lÃ¼

Yemen'in Marib kentinde Suudi Arabistan'a ait bir helikopterin dÃ¼ÅŸmesi sonucu 4'Ã¼ subay 12 asker hayatÄ±nÄ± kaybetti
OPEC sonrasÄ± Rusya'nÄ±n Ã¼retimi yÃ¼zde 2 16 azaldÄ±
OPEC sonrasÄ± Rusya'nÄ±n Ã¼retimi yÃ¼zde 2,16 azaldÄ±

Rusya Enerji Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Molotsov, Ã¼lkesinin petrol Ã¼retimini, Ekim 2016'dan bu yana gÃ¼nlÃ¼k 1,5 milyon tona indirdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Filistin UzlaÅŸÄ± HÃ¼kÃ¼meti'nden Hamas'a Ã§aÄŸrÄ±
Filistin UzlaÅŸÄ± HÃ¼kÃ¼meti'nden Hamas'a Ã§aÄŸrÄ±

Filistin UzlaÅŸÄ± HÃ¼kÃ¼meti, Hamas'a Ã§aÄŸrÄ±da bulunarak ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n sona erdirilmesi iÃ§in herhangi bir ÅŸart Ã¶ne sÃ¼rmeden Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas'Ä±n geÃ§iÅŸ planÄ±na uyulmasÄ±nÄ± istedi
Ã–zbekistan'da DEAÅž Ã¼yelerine hapis cezasÄ±
Ã–zbekistan'da DEAÅž Ã¼yelerine hapis cezasÄ±

Ã–zbekistan'da DEAÅž saflarÄ±nda savaÅŸmak Ã¼zere Suriye'ye gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan 9 kiÅŸi, 3-8,5 yÄ±l arasÄ±nda deÄŸiÅŸen hapis cezalarÄ±na mahkum edildi.
Libya'daki gÃ¼Ã§ dengesi ANALÄ°Z
Libya'daki gÃ¼Ã§ dengesi | ANALÄ°Z

Libya'da 40 yÄ±ldan uzun sÃ¼re devam eden Kaddafi yÃ¶netiminin devrilmesinin ardÄ±ndan Ã¼lkedeki silahlÄ± gruplar, meÅŸruiyet mÃ¼cadelesi veren rakip hÃ¼kÃ¼metlerin etrafÄ±nda varlÄ±k gÃ¶steriyor
Musullu siviller iÃ§in yeni Ã§adÄ±r kamp kuruluyor
Musullu siviller iÃ§in yeni Ã§adÄ±r kamp kuruluyor

BM, Musul'daki Ã§atÄ±ÅŸmalardan dolayÄ± evlerini terk eden siviller iÃ§in bin 500 Ã§adÄ±rlÄ±k bir kamp kuruyor
UNICEF'ten quot Yemen'deki Ã§ocuk askerler quot aÃ§Ä±klamasÄ±
UNICEF'ten "Yemen'deki Ã§ocuk askerler" aÃ§Ä±klamasÄ±

UNICEF OrtadoÄŸu ve Kuzey Afrika BÃ¶lge Ofisi, "Yemen'de 2 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼redir devam eden Ã§atÄ±ÅŸmalara bin 675 Ã§ocuk asker katÄ±ldÄ±. Ã‡ocuk askerler, hem silahlÄ± kuvvetler hem de silahlÄ± gruplar tarafÄ±ndan kullanÄ±ldÄ±" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Ä°spanya'da gÃ¼ndem yolsuzluk
Ä°spanya'da gÃ¼ndem yolsuzluk

Podemos partisi, yolsuzluk iddialarÄ±nda adÄ± karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ Ä°spanya'nÄ±n Ã¼nlÃ¼ siyasetÃ§ileri ve ekonomistlerinin resimleriyle donatÄ±lmÄ±ÅŸ bir otobÃ¼sÃ¼ Madrid sokaklarÄ±nda dolaÅŸtÄ±rÄ±yor
3500 yÄ±llÄ±k lahit bulundu
3500 yÄ±llÄ±k lahit bulundu

MÄ±sÄ±r'Ä±n Luksor kenti gÃ¼neyindeki arkeolojik kazÄ±da 3500 yÄ±l Ã¶ncesine ait bir mezarda, mumya, lahit ve Ã§ok sayÄ±da heykel bulundu
Hamas'tan Fetih heyetine gÃ¶rÃ¼ÅŸme ÅŸartÄ±
Hamas'tan Fetih heyetine gÃ¶rÃ¼ÅŸme ÅŸartÄ±

Gazze'deki Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hayye, "Gazze'de 10 yÄ±ldan beri iyi bir hayat yaÅŸayan on binlerce memur, bir anda kendilerini yoksulluk iÃ§erisinde buldu. Abbas, sorunlarÄ± Ã¶rtmek iÃ§in ateÅŸ topunu Gazze'ye atmak istiyor" dedi
Sadece TÃ¼rkiye deÄŸil Ä°slam dÃ¼nyasÄ± ve Avrupa iÃ§in de tarihi'
'Sadece TÃ¼rkiye deÄŸil, Ä°slam dÃ¼nyasÄ± ve Avrupa iÃ§in de tarihi'

DÃ¼nya BoÅŸnak Kongresi BaÅŸkanÄ± Ceric, "Halk oylamasÄ± sadece TÃ¼rkiye iÃ§in deÄŸil, Ä°slam dÃ¼nyasÄ± ve Avrupa iÃ§in de tarihi Ã¶neme sahip" dedi
Ä°srail BatÄ± Åžeria'da 7 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±
Ä°srail BatÄ± Åžeria'da 7 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±

Ä°srail askerlerinin BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinde 7 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Fransa'da terÃ¶r ÅŸÃ¼phesinden 2 kiÅŸi yakalandÄ±
Fransa'da terÃ¶r ÅŸÃ¼phesinden 2 kiÅŸi yakalandÄ±

Marsilya'nÄ±n 3. bÃ¶lgesinde, yakÄ±n zamanda terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlemeyi hedeflediÄŸi belirlenen iki kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
SincarlÄ± Ezidiler PKK'yÄ± terk etmeye devam ediyor
SincarlÄ± Ezidiler PKK'yÄ± terk etmeye devam ediyor

Sincar PeÅŸmerge KomutanÄ± DÄ±rbo, PKK'nÄ±n ilÃ§ede bulunan yaklaÅŸÄ±k 50 Ã¼st dÃ¼zey siyasi ve askeri sorumlusunun silah bÄ±rakÄ±p evlerine dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti

Haberler

Kanada, Rusya ve BM'den ÅŸikayetÃ§i
Kanada Rusya ve BM'den ÅŸikayetÃ§i

Kanada meclisinden Ä°slamofobi karÅŸÄ±tÄ± tasarÄ±
Kanada meclisinden Ä°slamofobi karÅŸÄ±tÄ± tasarÄ±

KanadalÄ± Ã¶ÄŸretmene 1 milyon dolarlÄ±k eÄŸitim Ã¶dÃ¼lÃ¼
KanadalÄ± Ã¶ÄŸretmene 1 milyon dolarlÄ±k eÄŸitim Ã¶dÃ¼lÃ¼

ABD'li iki turist Kanada'daki Ã§Ä±ÄŸda kayboldu
ABD'li iki turist Kanada'daki Ã§Ä±ÄŸda kayboldu

Kanada'da musluklardan pembe su aktÄ±
Kanada'da musluklardan pembe su aktÄ±

Kanadaâ€™daki cami saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenler iÃ§in tÃ¶ren
Kanada daki cami saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenler iÃ§in tÃ¶ren

Kanada'daki cami saldÄ±rÄ±sÄ±nda 5 yaralÄ±nÄ±n durumu aÄŸÄ±r
Kanada'daki cami saldÄ±rÄ±sÄ±nda 5 yaralÄ±nÄ±n durumu aÄŸÄ±r

Kanada'da 'acil durum' ilan edildi
Kanada'da 'acil durum' ilan edildi






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 