Putin'den CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a tebrik

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ±Â Vladimir Putin,Â CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä± telefonla arayarak 16 Nisan'daki halk oylamasÄ±nÄ±n sonucundan dolayÄ± kutladÄ±.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±ndan alÄ±nanÂ bilgiye gÃ¶re, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin bu akÅŸam CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n telefonla aradÄ±. Putin, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin halk oylamasÄ±ndan "evet"Â Ã§Ä±kmasÄ±ndan dolayÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± kutladÄ±.
GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, ikili iliÅŸkileri normalleÅŸtirmeye yÃ¶nelik Ã§abalarÄ± hÄ±zlandÄ±rmanÄ±n yanÄ± sÄ±ra Suriye'de ateÅŸkesin tahkimi iÃ§in birlikte Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n Ã¶nemi de vurgulandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±, halk oylamasÄ±nÄ±n neticelenmesinin ardÄ±ndan Slovenya CumhurbaÅŸkanÄ± Borut Pahor, Makedonya CumhurbaÅŸkanÄ± Gyorge Ä°vanov, Arnavutluk BaÅŸbakanÄ± Edi Rama ve LÃ¼bnan BaÅŸbakanÄ± Saad Hariri tebrik etti.
TÃ¼rkiye genelinde uygulanan OHAL'in, 19 Nisan'dan itibaren 3 ay sÃ¼reyle uzatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin TBMM kararÄ±, Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± telefonla arayarak, 16 Nisan'daki halk oylamasÄ±nÄ±n sonucundan dolayÄ± tebrik etti
GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± TÃ¼fenkci, AGÄ°T raporuna iliÅŸkin, "AGÄ°T'in geÃ§miÅŸteki raporlarÄ±na bakÄ±n, hangi seÃ§imi saÄŸlÄ±klÄ± anlattÄ±ÄŸÄ± bir rapor var? Åžimdi muhalefet aÄŸzÄ±yla yazmÄ±ÅŸ. AGÄ°T'te bu anlamda ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ±, olaÄŸanÃ¼stÃ¼ bir durum yok." dedi.
AÄŸrÄ±'nÄ±n DoÄŸubayazÄ±t ilÃ§esinde PKK'lÄ± terÃ¶ristlerce yola tuzaklanan el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucu aÄŸÄ±r yaralanan asker, Van'da tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede ÅŸehit oldu.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminin seyrini deÄŸiÅŸtiren Astsubay Halisdemir'i ÅŸehit eden darbecilerin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, tÃ¼m sanÄ±klarÄ±n tutukluluk hallerinin devamÄ±na karar verildi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã‡in Halk Cumhuriyeti BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Liu'yu kabul etti. Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸen kabulde kÃ¼ltÃ¼r, eÄŸitim, bilim ve teknoloji'de iÅŸbirliÄŸi Ã¼zerinde duruldu.
YSK, "mÃ¼hÃ¼rsÃ¼z oylarÄ±n geÃ§erli sayÄ±lmasÄ±"na iliÅŸkin kararÄ±nÄ±n gerekÃ§esini aÃ§Ä±kladÄ±
OHAL'in, 19 Nisan Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ saat 01.00'den geÃ§erli olmak Ã¼zere 3 ay sÃ¼re ile uzatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin BaÅŸbakanlÄ±k Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
FETÃ–'nÃ¼n TRT'deki yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda 20 kiÅŸi tutuklandÄ±
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu, Tunceli'de dÃ¼ÅŸen polis helikopteri hakkÄ±nda, "Helikopterde herhangi bir dÄ±ÅŸ etken sÃ¶z konusu deÄŸil. Hava ÅŸartlarÄ±ndan dolayÄ± bir kazanÄ±n olduÄŸu gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor." dedi.
Ä°stanbul 27. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet gazetesi yÃ¶netici ve yazarlarÄ± hakkÄ±nda "PKK/KCK, FETÃ–/PDY ve DHKP/C'ye mÃ¼zahir olduklarÄ±" iddiasÄ±na iliÅŸkin yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma sonucunda 2'si firari, 12'si tutuklu 19 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianameyi kabul ederek, ilk duruÅŸmanÄ±n 24 Temmuz'da yapÄ±lmasÄ±na karar verdi.
Uzun sÃ¼ren arama-kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan iki askeri helikopter az Ã¶nce kaza alanÄ±na indi.
CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Tezcan, CHP'li milletvekilleriyle halk oylamasÄ±nÄ±n iptali istemli dilekÃ§eyi YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu'na verdi.
Malatya'daki Zirve YayÄ±nevi'nde 10 yÄ±l Ã¶nce Ã¶ldÃ¼rÃ¼len 3 kiÅŸiden biri olan Alman uyruklu Tilman Ekkehart Geske iÃ§in mezarÄ± baÅŸÄ±nda anma tÃ¶reni dÃ¼zenlendi.
Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi iÃ§in halk oylamasÄ±nÄ± AGÄ°T ve AKPM adÄ±na izleyen heyetten bazÄ± milletvekillerinin PKK'nÄ±n gÃ¶sterilerine ve propaganda dÃ¶neminde "HayÄ±r" kampanyasÄ±na katÄ±ldÄ±klarÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±
Macaristan DÄ±ÅŸiÅŸleri ve DÄ±ÅŸ Ticaret BakanÄ± Szijjarto, ''Macaristan, TÃ¼rkiye'deki referandum sonucuna saygÄ± duyuyor." dedi