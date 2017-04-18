23:37, 18 Nisan 2017 SalÄ±

ABD'nin Kuzey Kore'ye baskÄ±sÄ± sÃ¼recek





ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mike Pence, Ã¼lkesinin Kuzey Kore'yi nÃ¼kleer silahlanmadan vazgeÃ§irme Ã§abalarÄ±nÄ± sonuÃ§ alana kadar sÃ¼rdÃ¼receÄŸi mesajÄ±nÄ± verdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Asya turu kapsamÄ±nda GÃ¼ney Kore'nin ardÄ±ndan Japonya'yÄ± ziyaret eden ve BaÅŸbakan Åžinzo Abe ve diÄŸer yetkililerle gÃ¶rÃ¼ÅŸenÂ Pence, Trump yÃ¶netiminin, Kuzey Kore'yi nÃ¼kleer giriÅŸimlerinden vazgeÃ§irme konusundan kararlÄ± olduÄŸunu vurguladÄ±. ABDÂ BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n ekonomik ve diplomatik baskÄ±larÄ±n Pyongyang yÃ¶netimini iÅŸ birliÄŸine zorlayabileceÄŸine inancÄ±nÄ±n tam olduÄŸunu belirten Pence, "Åžuna inanÄ±yoruz ki kararlÄ± bir Ã¼lkeler topluluÄŸu, diplomatik ve ekonomik baskÄ±larlaÂ Kore YarÄ±madasÄ±'nda nÃ¼kleer faaliyetleri durdurmayÄ± baÅŸarabilir. Kore YarÄ±madasÄ± nÃ¼kleer silahlardan arÄ±nana kadar durmayacaÄŸÄ±z, pes etmeyeceÄŸiz." ifadelerini kullandÄ±. Pence, Japon muhataplarÄ±na Japon Denizi'nin Ã¶te yakasÄ±ndan gelebilecek provokasyonlara karÅŸÄ±, "YÃ¼zde yÃ¼z yanÄ±nÄ±zdayÄ±z." diyerek desteÄŸini gÃ¶sterdi.

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