ABD'nin Kuzey Kore'ye baskÄ±sÄ± sÃ¼recek

Asya turu kapsamÄ±nda GÃ¼ney Kore'nin ardÄ±ndan Japonya'yÄ± ziyaret eden ve BaÅŸbakan Åžinzo Abe ve diÄŸer yetkililerle gÃ¶rÃ¼ÅŸenÂ Pence, Trump yÃ¶netiminin, Kuzey Kore'yi nÃ¼kleer giriÅŸimlerinden vazgeÃ§irme konusundan kararlÄ± olduÄŸunu vurguladÄ±.
ABDÂ BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n ekonomik ve diplomatik baskÄ±larÄ±n Pyongyang yÃ¶netimini iÅŸ birliÄŸine zorlayabileceÄŸine inancÄ±nÄ±n tam olduÄŸunu belirten Pence, "Åžuna inanÄ±yoruz ki kararlÄ± bir Ã¼lkeler topluluÄŸu, diplomatik ve ekonomik baskÄ±larlaÂ Kore YarÄ±madasÄ±'nda nÃ¼kleer faaliyetleri durdurmayÄ± baÅŸarabilir. Kore YarÄ±madasÄ± nÃ¼kleer silahlardan arÄ±nana kadar durmayacaÄŸÄ±z, pes etmeyeceÄŸiz." ifadelerini kullandÄ±.
Pence, Japon muhataplarÄ±na Japon Denizi'nin Ã¶te yakasÄ±ndan gelebilecek provokasyonlara karÅŸÄ±, "YÃ¼zde yÃ¼z yanÄ±nÄ±zdayÄ±z." diyerek desteÄŸini gÃ¶sterdi.
Irak BaÅŸbakanÄ± Ä°badi, "KerkÃ¼k'te kamu binalarÄ± Ã¼zerinde bayrak asmaya haklarÄ± yoktu. Bunlar, Irak hÃ¼kÃ¼metine baÄŸlÄ± kurumlardÄ±r ve bu yapÄ±lanlar yasalara aykÄ±rÄ±dÄ±r" dedi
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Boris Johnson, Rusyaâ€™yÄ±, Esed rejimine verdiÄŸi "kÃ¶rÃ¼ kÃ¶rÃ¼ne desteÄŸi sona erdirmeye" Ã§aÄŸÄ±rdÄ±
ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mike Pence, Ã¼lkesinin Kuzey Kore'yi nÃ¼kleer silahlanmadan vazgeÃ§irme Ã§abalarÄ±nÄ± sonuÃ§ alana kadar sÃ¼rdÃ¼receÄŸi mesajÄ±nÄ± verdi
Kanada'da eriyen buzul, bir nehrin sularÄ±nÄ±n baÅŸka bir nehir tarafÄ±ndan "kapÄ±lmasÄ±na" yol aÃ§tÄ±.
Gazzeli iki radyocu, Filistin Esirler GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla 65 saatlik dÃ¼nyanÄ±n en uzun radyo rÃ¶portajÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.
Yemen'in Marib kentinde Suudi Arabistan'a ait bir helikopterin dÃ¼ÅŸmesi sonucu 4'Ã¼ subay 12 asker hayatÄ±nÄ± kaybetti
Rusya Enerji Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Molotsov, Ã¼lkesinin petrol Ã¼retimini, Ekim 2016'dan bu yana gÃ¼nlÃ¼k 1,5 milyon tona indirdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Filistin UzlaÅŸÄ± HÃ¼kÃ¼meti, Hamas'a Ã§aÄŸrÄ±da bulunarak ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n sona erdirilmesi iÃ§in herhangi bir ÅŸart Ã¶ne sÃ¼rmeden Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas'Ä±n geÃ§iÅŸ planÄ±na uyulmasÄ±nÄ± istedi
Ã–zbekistan'da DEAÅž saflarÄ±nda savaÅŸmak Ã¼zere Suriye'ye gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan 9 kiÅŸi, 3-8,5 yÄ±l arasÄ±nda deÄŸiÅŸen hapis cezalarÄ±na mahkum edildi.
Libya'da 40 yÄ±ldan uzun sÃ¼re devam eden Kaddafi yÃ¶netiminin devrilmesinin ardÄ±ndan Ã¼lkedeki silahlÄ± gruplar, meÅŸruiyet mÃ¼cadelesi veren rakip hÃ¼kÃ¼metlerin etrafÄ±nda varlÄ±k gÃ¶steriyor
BM, Musul'daki Ã§atÄ±ÅŸmalardan dolayÄ± evlerini terk eden siviller iÃ§in bin 500 Ã§adÄ±rlÄ±k bir kamp kuruyor
UNICEF OrtadoÄŸu ve Kuzey Afrika BÃ¶lge Ofisi, "Yemen'de 2 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼redir devam eden Ã§atÄ±ÅŸmalara bin 675 Ã§ocuk asker katÄ±ldÄ±. Ã‡ocuk askerler, hem silahlÄ± kuvvetler hem de silahlÄ± gruplar tarafÄ±ndan kullanÄ±ldÄ±" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Podemos partisi, yolsuzluk iddialarÄ±nda adÄ± karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ Ä°spanya'nÄ±n Ã¼nlÃ¼ siyasetÃ§ileri ve ekonomistlerinin resimleriyle donatÄ±lmÄ±ÅŸ bir otobÃ¼sÃ¼ Madrid sokaklarÄ±nda dolaÅŸtÄ±rÄ±yor
MÄ±sÄ±r'Ä±n Luksor kenti gÃ¼neyindeki arkeolojik kazÄ±da 3500 yÄ±l Ã¶ncesine ait bir mezarda, mumya, lahit ve Ã§ok sayÄ±da heykel bulundu
Gazze'deki Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hayye, "Gazze'de 10 yÄ±ldan beri iyi bir hayat yaÅŸayan on binlerce memur, bir anda kendilerini yoksulluk iÃ§erisinde buldu. Abbas, sorunlarÄ± Ã¶rtmek iÃ§in ateÅŸ topunu Gazze'ye atmak istiyor" dedi