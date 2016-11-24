23:41, 18 Nisan 2017 SalÄ±

Peru'da bÃ¼yÃ¼k deprem





GÃ¼ney Amerika Ã¼lkesi Peru'da 6 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD Jeolojik AraÅŸtÄ±rma MerkeziÂ 6 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremin,Â Peru'nun Amazon bÃ¶lgesindeki Iquitos kentinin 255 kilometre kuzeybatÄ±sÄ±nda, 10,7 kilometre derinlikte meydana geldiÄŸini bildirdi. Ekvador ve Kolombiya'da da hissedilen depremde can ya da mal kaybÄ±nÄ±n olup olmadÄ±ÄŸÄ± henÃ¼z bilinmiyor. Ekvador'un baÅŸkenti Quito'da depremin ardÄ±ndan halkÄ±n binalarÄ± terk ettiÄŸi kaydedildi. Ekvador'da 16 Nisan 2016'da meydana gelen 7,8 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremde 663 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸ, yaklaÅŸÄ±k 29 bin kiÅŸi evsiz kalmÄ±ÅŸtÄ±. Depremin ardÄ±ndan 2 binden fazla artÃ§Ä± ÅŸok meydana gelmiÅŸti.

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