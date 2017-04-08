23:44, 18 Nisan 2017 SalÄ±

Ä°ngiltere'den Rusya'ya Suriye Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Boris Johnson, Â Ä°ngiliz parlamentosunun alt kanadÄ± Avam KamarasÄ±nda, Suriyeâ€™deki geliÅŸmelere iliÅŸkin milletvekillerine bilgi verdi.Â

Suriyeâ€™de Ä°dlib kentinin Han Åžeyhun beldesinde 4 Nisanâ€™da yaÅŸanan kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili olgularÄ±n karartÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik kasÄ±tlÄ± gayretler olduÄŸunu anlatan Johnson, saldÄ±rÄ±dan sonra oluÅŸan Ã§ukurda bulunan kovan parÃ§alarÄ± Ã¼zerinde yapÄ±lan incelemelerde Esed rejiminin kullandÄ±ÄŸÄ± bilinen sarin gazÄ±na rastlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Kimyasal silahlarÄ±n depolandÄ±ÄŸÄ± bilinen Åžayrat Ã¼ssÃ¼nden kalkan Suriye'ye ait iki uÃ§aÄŸÄ±n olay sÄ±rasÄ±nda Han Åžeyhun Ã¼zerinde olduÄŸunun gÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ±nca doÄŸrulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Johnson, â€œKurbanlardan alÄ±nan Ã¶rnekler nihai bir ÅŸekilde sarin gazÄ±na maruz kaldÄ±klarÄ±nÄ± gÃ¶sterdiÄŸine gÃ¶re bundan sadece bir tek sonuÃ§ Ã§Ä±kÄ±yor, o da Esed rejiminin hemen hemen kesin bir biÃ§imde kendi halkÄ±na karÅŸÄ± gaz kullandÄ±ÄŸÄ±dÄ±r." diye konuÅŸtu.

RUSYA'YA Ã‡AÄžRI

BMâ€™nin, Esed rejiminin 2014 ve 2015â€™te Ã¼Ã§ kez kimyasal saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini daha Ã¶nce tespit ettiÄŸini hatÄ±rlatan Johnson, rejimin cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± Rusyaâ€™nÄ±n engellediÄŸini sÃ¶yledi.

Ä°ngiltereâ€™nin,Â Rusyaâ€™nÄ±n Suriyeâ€™deki Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± engellemeye niyeti olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Johnson, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Ancak Rusyaâ€™nÄ±n Suriyeâ€™deki konumu Esedâ€™e baÄŸÄ±mlÄ± deÄŸil. Rusyaâ€™yÄ±, Esedâ€™e verdiÄŸi kÃ¶rÃ¼ kÃ¶rÃ¼ne desteÄŸi sona erdirmeye Ã§aÄŸÄ±rÄ±yorum. Gaz saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± ve varil bombalarÄ±nÄ± durdurun, ihtiyacÄ± olanlara yardÄ±mÄ±n ulaÅŸmasÄ±na izin verin, gerÃ§ek bir ateÅŸkes saÄŸlayÄ±n ve Esedâ€™siz bir rejime doÄŸru siyasi geÃ§iÅŸ sÃ¼recini baÅŸlatÄ±n."

ABDâ€™nin Suriyeâ€™ye yÃ¶nelik hava operasyonunun bu Ã¼lkedeki Ã§Ä±kmazÄ± bitirmek ve siyasi Ã§Ã¶zÃ¼me yol aÃ§mak iÃ§in bir fÄ±rsat teÅŸkil ettiÄŸini ifade eden Johnson, "Bu, ancak Rusyaâ€™nÄ±n Esedâ€™i mÃ¼zakere masasÄ±na getirmesiyle ve Suriyeâ€™de barÄ±ÅŸ iÃ§in tek ÅŸansÄ± temsil eden yeni bir hÃ¼kÃ¼mete geÃ§iÅŸin baÅŸlamasÄ±yla olabilir." ifadelerini kullandÄ±.