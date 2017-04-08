Ä°ngiltere'den Rusya'ya Suriye Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Boris Johnson, Â Ä°ngiliz parlamentosunun alt kanadÄ± Avam KamarasÄ±nda, Suriyeâ€™deki geliÅŸmelere iliÅŸkin milletvekillerine bilgi verdi.Â
Suriyeâ€™de Ä°dlib kentinin Han Åžeyhun beldesinde 4 Nisanâ€™da yaÅŸanan kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili olgularÄ±n karartÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik kasÄ±tlÄ± gayretler olduÄŸunu anlatan Johnson, saldÄ±rÄ±dan sonra oluÅŸan Ã§ukurda bulunan kovan parÃ§alarÄ± Ã¼zerinde yapÄ±lan incelemelerde Esed rejiminin kullandÄ±ÄŸÄ± bilinen sarin gazÄ±na rastlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Kimyasal silahlarÄ±n depolandÄ±ÄŸÄ± bilinen Åžayrat Ã¼ssÃ¼nden kalkan Suriye'ye ait iki uÃ§aÄŸÄ±n olay sÄ±rasÄ±nda Han Åžeyhun Ã¼zerinde olduÄŸunun gÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ±nca doÄŸrulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Johnson, â€œKurbanlardan alÄ±nan Ã¶rnekler nihai bir ÅŸekilde sarin gazÄ±na maruz kaldÄ±klarÄ±nÄ± gÃ¶sterdiÄŸine gÃ¶re bundan sadece bir tek sonuÃ§ Ã§Ä±kÄ±yor, o da Esed rejiminin hemen hemen kesin bir biÃ§imde kendi halkÄ±na karÅŸÄ± gaz kullandÄ±ÄŸÄ±dÄ±r." diye konuÅŸtu.
BMâ€™nin, Esed rejiminin 2014 ve 2015â€™te Ã¼Ã§ kez kimyasal saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini daha Ã¶nce tespit ettiÄŸini hatÄ±rlatan Johnson, rejimin cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± Rusyaâ€™nÄ±n engellediÄŸini sÃ¶yledi.
Ä°ngiltereâ€™nin,Â Rusyaâ€™nÄ±n Suriyeâ€™deki Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± engellemeye niyeti olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Johnson, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"Ancak Rusyaâ€™nÄ±n Suriyeâ€™deki konumu Esedâ€™e baÄŸÄ±mlÄ± deÄŸil. Rusyaâ€™yÄ±, Esedâ€™e verdiÄŸi kÃ¶rÃ¼ kÃ¶rÃ¼ne desteÄŸi sona erdirmeye Ã§aÄŸÄ±rÄ±yorum. Gaz saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± ve varil bombalarÄ±nÄ± durdurun, ihtiyacÄ± olanlara yardÄ±mÄ±n ulaÅŸmasÄ±na izin verin, gerÃ§ek bir ateÅŸkes saÄŸlayÄ±n ve Esedâ€™siz bir rejime doÄŸru siyasi geÃ§iÅŸ sÃ¼recini baÅŸlatÄ±n."
ABDâ€™nin Suriyeâ€™ye yÃ¶nelik hava operasyonunun bu Ã¼lkedeki Ã§Ä±kmazÄ± bitirmek ve siyasi Ã§Ã¶zÃ¼me yol aÃ§mak iÃ§in bir fÄ±rsat teÅŸkil ettiÄŸini ifade eden Johnson, "Bu, ancak Rusyaâ€™nÄ±n Esedâ€™i mÃ¼zakere masasÄ±na getirmesiyle ve Suriyeâ€™de barÄ±ÅŸ iÃ§in tek ÅŸansÄ± temsil eden yeni bir hÃ¼kÃ¼mete geÃ§iÅŸin baÅŸlamasÄ±yla olabilir." ifadelerini kullandÄ±.
Irak BaÅŸbakanÄ± Ä°badi, "KerkÃ¼k'te kamu binalarÄ± Ã¼zerinde bayrak asmaya haklarÄ± yoktu. Bunlar, Irak hÃ¼kÃ¼metine baÄŸlÄ± kurumlardÄ±r ve bu yapÄ±lanlar yasalara aykÄ±rÄ±dÄ±r" dedi
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Boris Johnson, Rusyaâ€™yÄ±, Esed rejimine verdiÄŸi "kÃ¶rÃ¼ kÃ¶rÃ¼ne desteÄŸi sona erdirmeye" Ã§aÄŸÄ±rdÄ±
ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mike Pence, Ã¼lkesinin Kuzey Kore'yi nÃ¼kleer silahlanmadan vazgeÃ§irme Ã§abalarÄ±nÄ± sonuÃ§ alana kadar sÃ¼rdÃ¼receÄŸi mesajÄ±nÄ± verdi
Kanada'da eriyen buzul, bir nehrin sularÄ±nÄ±n baÅŸka bir nehir tarafÄ±ndan "kapÄ±lmasÄ±na" yol aÃ§tÄ±.
Gazzeli iki radyocu, Filistin Esirler GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla 65 saatlik dÃ¼nyanÄ±n en uzun radyo rÃ¶portajÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.
Yemen'in Marib kentinde Suudi Arabistan'a ait bir helikopterin dÃ¼ÅŸmesi sonucu 4'Ã¼ subay 12 asker hayatÄ±nÄ± kaybetti
Rusya Enerji Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Molotsov, Ã¼lkesinin petrol Ã¼retimini, Ekim 2016'dan bu yana gÃ¼nlÃ¼k 1,5 milyon tona indirdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Filistin UzlaÅŸÄ± HÃ¼kÃ¼meti, Hamas'a Ã§aÄŸrÄ±da bulunarak ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n sona erdirilmesi iÃ§in herhangi bir ÅŸart Ã¶ne sÃ¼rmeden Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas'Ä±n geÃ§iÅŸ planÄ±na uyulmasÄ±nÄ± istedi
Ã–zbekistan'da DEAÅž saflarÄ±nda savaÅŸmak Ã¼zere Suriye'ye gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan 9 kiÅŸi, 3-8,5 yÄ±l arasÄ±nda deÄŸiÅŸen hapis cezalarÄ±na mahkum edildi.
Libya'da 40 yÄ±ldan uzun sÃ¼re devam eden Kaddafi yÃ¶netiminin devrilmesinin ardÄ±ndan Ã¼lkedeki silahlÄ± gruplar, meÅŸruiyet mÃ¼cadelesi veren rakip hÃ¼kÃ¼metlerin etrafÄ±nda varlÄ±k gÃ¶steriyor
BM, Musul'daki Ã§atÄ±ÅŸmalardan dolayÄ± evlerini terk eden siviller iÃ§in bin 500 Ã§adÄ±rlÄ±k bir kamp kuruyor
UNICEF OrtadoÄŸu ve Kuzey Afrika BÃ¶lge Ofisi, "Yemen'de 2 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼redir devam eden Ã§atÄ±ÅŸmalara bin 675 Ã§ocuk asker katÄ±ldÄ±. Ã‡ocuk askerler, hem silahlÄ± kuvvetler hem de silahlÄ± gruplar tarafÄ±ndan kullanÄ±ldÄ±" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Podemos partisi, yolsuzluk iddialarÄ±nda adÄ± karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ Ä°spanya'nÄ±n Ã¼nlÃ¼ siyasetÃ§ileri ve ekonomistlerinin resimleriyle donatÄ±lmÄ±ÅŸ bir otobÃ¼sÃ¼ Madrid sokaklarÄ±nda dolaÅŸtÄ±rÄ±yor
MÄ±sÄ±r'Ä±n Luksor kenti gÃ¼neyindeki arkeolojik kazÄ±da 3500 yÄ±l Ã¶ncesine ait bir mezarda, mumya, lahit ve Ã§ok sayÄ±da heykel bulundu
Gazze'deki Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hayye, "Gazze'de 10 yÄ±ldan beri iyi bir hayat yaÅŸayan on binlerce memur, bir anda kendilerini yoksulluk iÃ§erisinde buldu. Abbas, sorunlarÄ± Ã¶rtmek iÃ§in ateÅŸ topunu Gazze'ye atmak istiyor" dedi