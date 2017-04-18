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Irak
23:48, 18 Nisan 2017 SalÄ±

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'KerkÃ¼k'te kamu binalarÄ± Ã¼zerinde bayrak asmaya haklarÄ± yoktu'

Irak BaÅŸbakanÄ± Ä°badi, "KerkÃ¼k'te kamu binalarÄ± Ã¼zerinde bayrak asmaya haklarÄ± yoktu. Bunlar, Irak hÃ¼kÃ¼metine baÄŸlÄ± kurumlardÄ±r ve bu yapÄ±lanlar yasalara aykÄ±rÄ±dÄ±r" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

IrakÂ BaÅŸbakanÄ±Â Haydar el-Ä°badi, Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'nde (IKBY) baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumu yapÄ±lmasÄ±nÄ±nÂ IrakÂ ve KÃ¼rtlerin Ã§Ä±karÄ±na olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

BaÄŸdat'taki BaÅŸbakanlÄ±k SarayÄ±'nda dÃ¼zenlediÄŸi haftalÄ±k basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Ä°badi, Irak gÃ¼Ã§lerinin Musul'un batÄ±sÄ±nda DEAÅž'a karÅŸÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ operasyonlar sÄ±rasÄ±nda sivillerin can gÃ¼venliÄŸini koruduÄŸunu, Ã§ok sayÄ±da DEAÅž militanÄ±nÄ± da tutukladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

DEAÅž'Ä±n yÃ¼zlerce operasyon hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin Ã§oÄŸunu etkisiz hale getirdiÄŸini sÃ¶yleyen Ä°badi, "Bunlar (DEAÅž) bazÄ± yerlerde planlarÄ±nda baÅŸarÄ±lÄ± oldu ve biz de zaman zaman kurban verdik. DÃ¼ÅŸmanla devam eden bir savaÅŸ sÃ¶z konusu. Bu, hepsini bitirene kadar devam edecek." diye konuÅŸtu.

KERKÃœK'TE BAYRAK KRÄ°ZÄ° VE IKBY REFERANDUMU

Ä°badi, KerkÃ¼k'te valinin talimatÄ± Ã¼zerine il meclisinin tek taraflÄ± onayÄ±yla alÄ±nan karar gereÄŸi kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda IKBY bayraÄŸÄ±nÄ±n asÄ±lmasÄ±nÄ± kabul etmediklerini yenileyerek, "KerkÃ¼k'te kamu binalarÄ± Ã¼zerine bayrak asmaya haklarÄ± yok. Bunlar, Irak hÃ¼kÃ¼metine baÄŸlÄ± kurumlardÄ±r ve bu yapÄ±lanlar yasalara aykÄ±rÄ±dÄ±r. O bayraklarÄ± indirsinler ve parti binalarÄ±nÄ±n Ã¼zerine assÄ±nlar bunda sorun yok ve bunu baÅŸbakan olarak tartÄ±ÅŸmam." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

IKBY'deki referandum tartÄ±ÅŸmalarÄ±na iliÅŸkin ise Ä°badi, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Herkesin farklÄ± umudu ve isteÄŸi var ancak DEAÅž'la savaÅŸÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ ve bÃ¶lgesel durumun karÄ±ÅŸÄ±k olduÄŸu bu dÃ¶nemde referandum Irak'Ä±n ve IKBY'deki KÃ¼rt vatandaÅŸlarÄ±n Ã§Ä±karÄ±na deÄŸildir. BazÄ± komÅŸu Ã¼lkeler de bunu milli gÃ¼venliÄŸine tehlike olarak gÃ¶rÃ¼yor. Net olarak sÃ¶ylÃ¼yorum, 'Irak ve IKBY'nin halihazÄ±rda referandumda hiÃ§bir Ã§Ä±karÄ± yoktur'. Bu ayrÄ±ca IKBY'deki KÃ¼rt vatandaÅŸlarÄ±n yararÄ±na olmaz ve sorunlara yol aÃ§ar. Åžimdiye kadar elde edilen tÃ¼m kazanÄ±mlara ciddi zarar verir. Ä°ran'da aceleye getirilerek kurulan "Mahabad Devleti" hezimete uÄŸradÄ±. BirÃ§ok KÃ¼rt siyasetÃ§inin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ de referandumun ÅŸu an iÃ§in yapÄ±lmamasÄ± yÃ¶nÃ¼nde. Bunlar sanÄ±rÄ±m daha Ã§ok siyasi Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n Ã¼rÃ¼nÃ¼dÃ¼r."

KAÃ‡IRILAN KATAR VATANDAÅžLARI

Irak'ta 16 AralÄ±k 2015'te av iÃ§in Ã¼lkeye giriÅŸ yaptÄ±ktan sonra Semava ilinde kaÃ§Ä±rÄ±lan 26 Katar vatandaÅŸÄ±nÄ±n akÄ±betiyle ilgili soruya Ä°badi, "Bunlar Irak'a dÃ¶nemin Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ±nÄ±n bilgisi dahilinde verilen resmi vizeyle geldiler. Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n onlarÄ±n gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamasÄ± gerekiyordu ancak maalesef kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±lar. Serbest bÄ±rakÄ±lmalarÄ± iÃ§in baÅŸta Katar olmak Ã¼zere tÃ¼m Ã¼lkelerden yardÄ±m istedik. Bu yÃ¶ndeki Ã§abalarÄ±mÄ±z sÃ¼rÃ¼yor. KaÃ§Ä±rÄ±lmalarÄ± tÃ¼m IraklÄ±lara kÃ¶tÃ¼lÃ¼ktÃ¼r." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

"Irak'taki tÃ¼m hÃ¼kÃ¼metler dÄ±ÅŸ politikasÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± olmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. BazÄ± zamanlarda baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±klar oldu." diyen Ä°badi, "KomÅŸu Ã¼lkelerle iyi iliÅŸkiler geliÅŸtirmek istiyoruz ancak bunu taviz vererek deÄŸil. ÃœrdÃ¼n hÃ¼kÃ¼metine dini ve siyasi sembollerimize karÅŸÄ± gÃ¶sterilen eylemlere karÅŸÄ± aldÄ±ÄŸÄ± tutumdan dolayÄ± teÅŸekkÃ¼r ediyorum." diye konuÅŸtu.

Irak yerel medyasÄ±nda dÃ¼n, ÃœrdÃ¼n'de bir grup gÃ¶stericinin Irak'taki Åžii mezhebinin en bÃ¼yÃ¼k dini otoritesi olarak bilinen Ayetullah Ali Sistani, Sadr Hareketi'nin lideri Mukteda es-Sadr, eski Irak BaÅŸbakanÄ± Nuri el-Maliki, Ä°ran'Ä±n dini lideri Ali Hamaney, Suriye rejiminin baÅŸkanÄ± BeÅŸÅŸar Esed ve Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin resimlerini ayaklarÄ±yla Ã§iÄŸnediÄŸi yÃ¶nÃ¼nde haberler yer almÄ±ÅŸtÄ±.

Bunun Ã¼zerine DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ahmed Cemal, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, ÃœrdÃ¼n'Ã¼n BaÄŸdat MaslahatgÃ¼zarÄ± EÅŸref el-Hasavine'nin, Sistani'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu IraklÄ± Åžii dini liderlere yÃ¶nelik hakaretten Ã¶tÃ¼rÃ¼ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti. Cemal, hakaretin iÃ§eriÄŸiyle ilgili bilgi vermemiÅŸti.



Ä°lgili Konular Ä±rak IKBY DEAÅž
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'KerkÃ¼k'te kamu binalarÄ± Ã¼zerinde bayrak asmaya haklarÄ± yoktu'

Irak BaÅŸbakanÄ± Ä°badi, "KerkÃ¼k'te kamu binalarÄ± Ã¼zerinde bayrak asmaya haklarÄ± yoktu. Bunlar, Irak hÃ¼kÃ¼metine baÄŸlÄ± kurumlardÄ±r ve bu yapÄ±lanlar yasalara aykÄ±rÄ±dÄ±r" dedi
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