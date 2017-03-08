23:50, 18 Nisan 2017 SalÄ±

OHAL'in 3 ay daha uzatÄ±lmasÄ± kararÄ± Resmi Gazete'de





TÃ¼rkiye genelinde uygulanan OHAL'in, 19 Nisan'dan itibaren 3 ay sÃ¼reyle uzatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin TBMM kararÄ±, Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rkiye genelinde uygulanan olaÄŸanÃ¼stÃ¼ halin (OHAL), 19 Nisan'dan itibaren 3 ay sÃ¼reyle uzatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin TBMM kararÄ±, Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±. Resmi Gazete'nin mÃ¼kerrer sayÄ±sÄ±nda yer alan kararda, TÃ¼rkiye'de devam eden OHAL uygulamasÄ±nÄ±n, bugÃ¼n saat 01.00'den itibaren geÃ§erli olmak Ã¼zere, 3 ay sÃ¼re ile uzatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin Bakanlar Kurulu kararÄ±nÄ±n, TBMM Genel Kurulu'nda onaylandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Â

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