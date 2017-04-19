DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
10:36, 19 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba
Amerika
09:25, 19 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

  • PaylaÅŸ
Ekvador'da oylar yeniden sayÄ±ldÄ±
Ekvador'da oylar yeniden sayÄ±ldÄ±

Yeniden sayÄ±lan 1,3 milyon oy, Moreno'nun kazandÄ±ÄŸÄ± seÃ§imin sonucunu deÄŸiÅŸtirmedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ekvador'da 2 Nisan'da dÃ¼zenlenen devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminde yapÄ±lan itiraz Ã¼zerine 1,3 milyon oy yeniden sayÄ±ldÄ±. SayÄ±m, iktidardaki sol partinin adayÄ± Lenin Moreno'nun galibiyetini teyit etti.

Ulusal SeÃ§im Konseyi BaÅŸkanÄ± Juan Pablo Pozo, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, seÃ§imi az bir farkla kaybeden Guillermo Lasso'nun itirazÄ± Ã¼zerine 1,3 oyun yeniden sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Pozo, "Yeniden sayÄ±m bitti ve ilk sonuÃ§larÄ± teyit ettik." dedi.

Lasso, usulsÃ¼zlÃ¼kler nedeniyle oylarÄ±n tÃ¼mÃ¼nÃ¼n sayÄ±lmasÄ±nÄ± talep etmiÅŸ ancak SeÃ§im Konseyi, oylarÄ±n ancak yÃ¼zde 10'unun yeniden sayÄ±lmasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸti.

Ãœlkede 2 Nisan'da yapÄ±lan seÃ§imin ikinci turunda, 19 Åžubat'taki ilk turda en fazla oyu alan iktidardaki sol partinin adayÄ± Moreno ile onu takip eden muhalif lider Lasso yarÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Moreno oylarÄ±n yÃ¼zde 51'ini alarak seÃ§imi kazanmÄ±ÅŸtÄ±. Moreno, 24 MayÄ±s'ta yemin ederek devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini Ã¼stlenecek.



Ä°lgili Konular Ekvador
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Amerika Haberleri
ABD'de ara seÃ§imlerde Demokrat-CumhuriyetÃ§i Ã§ekiÅŸmesi
ABD'de ara seÃ§imlerde Demokrat-CumhuriyetÃ§i Ã§ekiÅŸmesi

ABD'nin Georgia eyaletindeki 6. BÃ¶lge ara seÃ§imlerinde, Demokrat Ossoff ile CumhuriyetÃ§i Handel'in "en Ã§ok oyu alan iki aday olarak" haziran ayÄ±nda yapÄ±lacak son tura kaldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Kongo'da 10 BM personeli rehin alÄ±ndÄ±
Kongo'da 10 BM personeli rehin alÄ±ndÄ±

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde GÃ¼ney SudanlÄ± ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±lar, 10'a yakÄ±n BM personelini rehin aldÄ±
Nisanda kar SaraybosnalÄ±larÄ± ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±
Nisanda kar SaraybosnalÄ±larÄ± ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±

Saraybosna'da dÃ¼n gece baÅŸlayan yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± sabah iÅŸe veya okula gitmek Ã¼zere evlerinden Ã§Ä±kan SaraybosnalÄ±lara zor anlar yaÅŸattÄ±
Tillerson'dan Kongreye 'Ä°ran' mektubu
Tillerson'dan Kongreye 'Ä°ran' mektubu

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson imzasÄ±yla Kongreye gÃ¶nderilen mektupta, Tahran yÃ¶netiminin 2015'teki nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n koÅŸullarÄ±na uymaya devam ettiÄŸi belirtildi.
Ã‡in'de yolsuzlukla mÃ¼cadele
Ã‡in'de yolsuzlukla mÃ¼cadele

Ä°Ã§ MoÄŸolistan Ã–zerk BÃ¶lgesi eski BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Pan Yiyang 12,5 milyon dolar tutarÄ±nda yolsuzluktan yargÄ±landÄ±
Ekvador'da oylar yeniden sayÄ±ldÄ±
Ekvador'da oylar yeniden sayÄ±ldÄ±

Yeniden sayÄ±lan 1,3 milyon oy, Moreno'nun kazandÄ±ÄŸÄ± seÃ§imin sonucunu deÄŸiÅŸtirmedi
DÃ¼nyada korunan alanlarda yasa dÄ±ÅŸÄ± avlanma sÃ¼rÃ¼yor
DÃ¼nyada korunan alanlarda yasa dÄ±ÅŸÄ± avlanma sÃ¼rÃ¼yor

DÃ¼nya DoÄŸal HayatÄ± Koruma VakfÄ±, DÃ¼nya MirasÄ± alanlarÄ± dahil, koruma altÄ±ndaki en Ã¶nemli ekolojik alanlarda yasa dÄ±ÅŸÄ± avlanma ve kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±n devam ettiÄŸini duyurdu
KerkÃ¼k'te kamu binalarÄ± Ã¼zerinde bayrak asmaya haklarÄ± yoktu'
'KerkÃ¼k'te kamu binalarÄ± Ã¼zerinde bayrak asmaya haklarÄ± yoktu'

Irak BaÅŸbakanÄ± Ä°badi, "KerkÃ¼k'te kamu binalarÄ± Ã¼zerinde bayrak asmaya haklarÄ± yoktu. Bunlar, Irak hÃ¼kÃ¼metine baÄŸlÄ± kurumlardÄ±r ve bu yapÄ±lanlar yasalara aykÄ±rÄ±dÄ±r" dedi
Ä°ngiltere'den Rusya'ya Suriye Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Ä°ngiltere'den Rusya'ya Suriye Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Boris Johnson, Rusyaâ€™yÄ±, Esed rejimine verdiÄŸi "kÃ¶rÃ¼ kÃ¶rÃ¼ne desteÄŸi sona erdirmeye" Ã§aÄŸÄ±rdÄ±
Peru'da bÃ¼yÃ¼k deprem
Peru'da bÃ¼yÃ¼k deprem

GÃ¼ney Amerika Ã¼lkesi Peru'da 6 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi
ABD'nin Kuzey Kore'ye baskÄ±sÄ± sÃ¼recek
ABD'nin Kuzey Kore'ye baskÄ±sÄ± sÃ¼recek

ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mike Pence, Ã¼lkesinin Kuzey Kore'yi nÃ¼kleer silahlanmadan vazgeÃ§irme Ã§abalarÄ±nÄ± sonuÃ§ alana kadar sÃ¼rdÃ¼receÄŸi mesajÄ±nÄ± verdi
Modern zamanlarÄ±n ilk 'nehir korsanlÄ±ÄŸÄ±' vakasÄ±
Modern zamanlarÄ±n ilk 'nehir korsanlÄ±ÄŸÄ±' vakasÄ±

Kanada'da eriyen buzul, bir nehrin sularÄ±nÄ±n baÅŸka bir nehir tarafÄ±ndan "kapÄ±lmasÄ±na" yol aÃ§tÄ±.
Gazze'de dÃ¼nyanÄ±n en uzun radyo rÃ¶portajÄ±
Gazze'de dÃ¼nyanÄ±n en uzun radyo rÃ¶portajÄ±

Gazzeli iki radyocu, Filistin Esirler GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla 65 saatlik dÃ¼nyanÄ±n en uzun radyo rÃ¶portajÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.
Yemen'de Suudi Arabistan'a ait helikopter dÃ¼ÅŸtÃ¼ 12 Ã¶lÃ¼
Yemen'de Suudi Arabistan'a ait helikopter dÃ¼ÅŸtÃ¼: 12 Ã¶lÃ¼

Yemen'in Marib kentinde Suudi Arabistan'a ait bir helikopterin dÃ¼ÅŸmesi sonucu 4'Ã¼ subay 12 asker hayatÄ±nÄ± kaybetti
OPEC sonrasÄ± Rusya'nÄ±n Ã¼retimi yÃ¼zde 2 16 azaldÄ±
OPEC sonrasÄ± Rusya'nÄ±n Ã¼retimi yÃ¼zde 2,16 azaldÄ±

Rusya Enerji Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Molotsov, Ã¼lkesinin petrol Ã¼retimini, Ekim 2016'dan bu yana gÃ¼nlÃ¼k 1,5 milyon tona indirdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Filistin UzlaÅŸÄ± HÃ¼kÃ¼meti'nden Hamas'a Ã§aÄŸrÄ±
Filistin UzlaÅŸÄ± HÃ¼kÃ¼meti'nden Hamas'a Ã§aÄŸrÄ±

Filistin UzlaÅŸÄ± HÃ¼kÃ¼meti, Hamas'a Ã§aÄŸrÄ±da bulunarak ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n sona erdirilmesi iÃ§in herhangi bir ÅŸart Ã¶ne sÃ¼rmeden Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas'Ä±n geÃ§iÅŸ planÄ±na uyulmasÄ±nÄ± istedi

Haberler

Ekvador'da muhalefetle hÃ¼kÃ¼met arasÄ±nda seÃ§im gerginliÄŸi
Ekvador'da muhalefetle hÃ¼kÃ¼met arasÄ±nda seÃ§im gerginliÄŸi

Ekvador'un yeni baÅŸkanÄ± Moreno oldu, Assange rahatladÄ±
Ekvador'un yeni baÅŸkanÄ± Moreno oldu Assange rahatladÄ±

TekirdaÄŸ'da "Ä°nka" esintisi
TekirdaÄŸ'da quot Ä°nka quot esintisi

Ekvador'da ardarda iki deprem
Ekvador'da ardarda iki deprem

Ekvador sanal paraya geÃ§iyor
Ekvador sanal paraya geÃ§iyor

Ekvador nam memleket
Ekvador nam memleket

Ekvador dÃ¼nyanÄ±n ilk resmi sanal parasÄ±nÄ± basÄ±yor
Ekvador dÃ¼nyanÄ±n ilk resmi sanal parasÄ±nÄ± basÄ±yor

Ekvador ve Meksika'da deprem
Ekvador ve Meksika'da deprem






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 