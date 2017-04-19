09:25, 19 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

Ekvador'da oylar yeniden sayÄ±ldÄ±





Yeniden sayÄ±lan 1,3 milyon oy, Moreno'nun kazandÄ±ÄŸÄ± seÃ§imin sonucunu deÄŸiÅŸtirmedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ekvador'da 2 Nisan'da dÃ¼zenlenen devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminde yapÄ±lan itiraz Ã¼zerine 1,3 milyon oy yeniden sayÄ±ldÄ±. SayÄ±m, iktidardaki sol partinin adayÄ± Lenin Moreno'nun galibiyetini teyit etti. Ulusal SeÃ§im Konseyi BaÅŸkanÄ± Juan Pablo Pozo, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, seÃ§imi az bir farkla kaybeden Guillermo Lasso'nun itirazÄ± Ã¼zerine 1,3 oyun yeniden sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Pozo, "Yeniden sayÄ±m bitti ve ilk sonuÃ§larÄ± teyit ettik." dedi. Lasso, usulsÃ¼zlÃ¼kler nedeniyle oylarÄ±n tÃ¼mÃ¼nÃ¼n sayÄ±lmasÄ±nÄ± talep etmiÅŸ ancak SeÃ§im Konseyi, oylarÄ±n ancak yÃ¼zde 10'unun yeniden sayÄ±lmasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸti. Ãœlkede 2 Nisan'da yapÄ±lan seÃ§imin ikinci turunda, 19 Åžubat'taki ilk turda en fazla oyu alan iktidardaki sol partinin adayÄ± Moreno ile onu takip eden muhalif lider Lasso yarÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Moreno oylarÄ±n yÃ¼zde 51'ini alarak seÃ§imi kazanmÄ±ÅŸtÄ±. Moreno, 24 MayÄ±s'ta yemin ederek devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini Ã¼stlenecek.

Ä°lgili Konular Ekvador

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.