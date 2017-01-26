YSK itirazlarÄ± deÄŸerlendirecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu (YSK) BaÅŸkanÄ± Sadi GÃ¼ven, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi halk oylamasÄ±na iliÅŸkin itirazlarÄ± bugÃ¼n Ã¶ÄŸleden Ã¶nce deÄŸerlendireceklerini aÃ§Ä±kladÄ±.
TÃ¼rkiye'de 2016'da yayÄ±mlanan kitap sayÄ±sÄ± 51 bini geÃ§ti
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CNN International'a mÃ¼lakat verdi
Polis Akademisi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca, yoÄŸun talep ve anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi halk oylamasÄ± nedeniyle 28 Nisan'a kadar uzatÄ±lan Ã¶ÄŸrenci alÄ±mlarÄ± iÃ§in Ã¶n baÅŸvuru iÅŸlemleri devam ediyor
Gaziantep ValiliÄŸince, bir ay sÃ¼reyle kentte her tÃ¼rlÃ¼ aÃ§Ä±k hava toplantÄ±sÄ± ve gÃ¶sterilerin yasaklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
YSK BaÅŸkanÄ± GÃ¼ven, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi halk oylamasÄ±na iliÅŸkin itirazlarÄ± bugÃ¼n Ã¶ÄŸleden Ã¶nce deÄŸerlendireceklerini aÃ§Ä±kladÄ±.
Bu yÄ±l 12'cisi dÃ¼zenlenen ''Ä°stanbul Lale Festivali'' kapsamÄ±nda Taksim MeydanÄ±'na lalelerin yerleÅŸtirilmesine baÅŸlandÄ±.
TÃ¼rkiye genelinde uygulanan OHAL'in, 19 Nisan'dan itibaren 3 ay sÃ¼reyle uzatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin TBMM kararÄ±, Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± telefonla arayarak, 16 Nisan'daki halk oylamasÄ±nÄ±n sonucundan dolayÄ± tebrik etti
GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± TÃ¼fenkci, AGÄ°T raporuna iliÅŸkin, "AGÄ°T'in geÃ§miÅŸteki raporlarÄ±na bakÄ±n, hangi seÃ§imi saÄŸlÄ±klÄ± anlattÄ±ÄŸÄ± bir rapor var? Åžimdi muhalefet aÄŸzÄ±yla yazmÄ±ÅŸ. AGÄ°T'te bu anlamda ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ±, olaÄŸanÃ¼stÃ¼ bir durum yok." dedi.
AÄŸrÄ±'nÄ±n DoÄŸubayazÄ±t ilÃ§esinde PKK'lÄ± terÃ¶ristlerce yola tuzaklanan el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucu aÄŸÄ±r yaralanan asker, Van'da tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede ÅŸehit oldu.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminin seyrini deÄŸiÅŸtiren Astsubay Halisdemir'i ÅŸehit eden darbecilerin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, tÃ¼m sanÄ±klarÄ±n tutukluluk hallerinin devamÄ±na karar verildi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã‡in Halk Cumhuriyeti BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Liu'yu kabul etti. Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸen kabulde kÃ¼ltÃ¼r, eÄŸitim, bilim ve teknoloji'de iÅŸbirliÄŸi Ã¼zerinde duruldu.
YSK, "mÃ¼hÃ¼rsÃ¼z oylarÄ±n geÃ§erli sayÄ±lmasÄ±"na iliÅŸkin kararÄ±nÄ±n gerekÃ§esini aÃ§Ä±kladÄ±
OHAL'in, 19 Nisan Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ saat 01.00'den geÃ§erli olmak Ã¼zere 3 ay sÃ¼re ile uzatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin BaÅŸbakanlÄ±k Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
FETÃ–'nÃ¼n TRT'deki yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda 20 kiÅŸi tutuklandÄ±
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu, Tunceli'de dÃ¼ÅŸen polis helikopteri hakkÄ±nda, "Helikopterde herhangi bir dÄ±ÅŸ etken sÃ¶z konusu deÄŸil. Hava ÅŸartlarÄ±ndan dolayÄ± bir kazanÄ±n olduÄŸu gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor." dedi.