09:43, 19 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 19 Nisan 2017

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Hakan Fidan'Ä± kabul edecek.

(Ankara/17.00)



2- AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Resmi Konut'ta Anayasa Mahkemesi BaÅŸkanÄ± ZÃ¼htÃ¼ Arslan'Ä± kabul edecek.

- YÄ±ldÄ±rÄ±m, partisinin genel merkezinde AK Parti 116. GeniÅŸletilmiÅŸ Ä°l BaÅŸkanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak, MYK ve MKYK toplantÄ±larÄ±na baÅŸkanlÄ±k edecek.

(Ankara/10.00/11.00/17.00/19.00)Â

3- CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, parti genel merkezinde yapÄ±lacak CHP Merkez YÃ¶netim Kurulu (MYK) toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak.

(Ankara/12.00)Â

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YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET

1- Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki, 5. UluslararasÄ± Ä°stanbul AkÄ±llÄ± Åžebekeler ve Åžehirler Kongre ve FuarÄ±'nda bulunacak.

(Ä°stanbul/10.00)Â

2- KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Nabi AvcÄ±, DEÄ°K tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen TÃ¼rkiye-Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) Ä°kinci DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± Resepsiyonu'na iÅŸtirak edecek.

(Ä°stanbul-19.30)Â

3- SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ, eski Konya Milletvekili Muharrem Candan'Ä±n cenaze tÃ¶renine katÄ±lacak, Ensar VakfÄ± Ankara Åžubesince VakÄ±flar Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Konferans Salonu'nda gerÃ§ekleÅŸtirilecek, "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Sistemi ve SaÄŸlÄ±kta DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼n Ä°kinci AÅŸamasÄ± Neler Getirecek?" konulu toplantÄ±ya katÄ±lacak.

(Konya/13.20/Ankara/18.30)Â



EKONOMÄ°

1- TÃœÄ°K, 2016 yÄ±lÄ± uluslararasÄ± standart kitap numarasÄ± istatistiklerini aÃ§Ä±klayacak.

(Ankara/10.00)



DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°

1- DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Dominik Cumhuriyeti DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Miguel Vargas ile resmi konutta ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.

- GuatemalalÄ± mevkidaÅŸÄ± Carlos Raul Morales ile ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± yapacak Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Guatemalaâ€™nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±lacak.

(Ankara/10.30/14.30/15.15)

2- Musul kent merkezinin batÄ± yakasÄ±nÄ±n DEAÅž'tan geri alÄ±nmasÄ± operasyonu takip ediliyor.

(Musul)Â

3- Yemen'deki iÃ§ savaÅŸla ilgili geliÅŸmeler izleniyor.

(Sana)Â

4- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler takip ediliyor.

(Åžam)



KÃœLTÃœR SANAT

1- KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± ve BaÅŸbakanlÄ±k VakÄ±flar Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ desteÄŸi ile 27-29 Nisan'da Hilton Ä°stanbul Convention & Exhibition Centerâ€™da dÃ¼zenlenecek "Heritage Ä°stanbul" fuarÄ±nÄ±n basÄ±n toplantÄ±sÄ± Ä°stanbul Arkeoloji MÃ¼zesi KÃ¼tÃ¼phanesinde yapÄ±lacak.

(Ä°stanbul/10.30)Â

GÃœNCEL

1- Tunceli'nin PÃ¼lÃ¼mÃ¼r ilÃ§esinde polis helikopterinin dÃ¼ÅŸmesi sonucu 1 hakim, 7 polis memuru, 1 astsubay ve 3 mÃ¼rettebatÄ±n ÅŸehit olduÄŸu kazaya iliÅŸkin geliÅŸmeler ile ÅŸehitlerin son yolculuklarÄ±na uÄŸurlama tÃ¶renleri izleniyor.Â

2- Sosyal GÃ¼venlik Kurumu BaÅŸkanÄ± Mehmet Selim BaÄŸlÄ±, TÄ±bbi Cihaz Ãœreticileri DerneÄŸi tarafÄ±ndan Green Park Otel'de dÃ¼zenlenen "TÄ±bbi Cihaz SektÃ¶rÃ¼ Gelecek Vizyonu" programÄ±na katÄ±lacak.

(Ankara/09.30)Â



SPOR

1- UEFA Åžampiyonlar Ligi Ã§eyrek final rÃ¶vanÅŸÄ±nda Monaco-Borussia Dortmund ve Barcelona-Juventus maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.

(Monaco/Barcelona/21.45)Â

2- THY Avrupa Ligi play-off turunda Olympiakos-Anadolu Efes ve Real Madrid-DarÃ¼ÅŸÅŸafaka maÃ§larÄ± oynanacak.

(Atina/21.00/Madrid/22.00)

3- TFF 1. Lig'in 28. haftasÄ±, AltÄ±nordu-Boluspor, Denizlispor-ÅžanlÄ±urfaspor, Mersin Ä°dmanyurdu-ElazÄ±ÄŸspor ve Samsunspor-Manisaspor maÃ§larÄ±na sahne olacak.

(Ä°zmir/13.30/Denizli/Mersin/16.00/Samsun/18.00)Â

4- BeÅŸiktaÅŸ-Olympique Lyon UEFA Avrupa Ligi Ã§eyrek final rÃ¶vanÅŸ maÃ§Ä±na doÄŸru

- Olympique Lyon Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Bruno Genesio, Vodafone Arena'da basÄ±n toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak.

- FransÄ±z ekibi, Vodafone Arena'da yapacaÄŸÄ± antrenmanla hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamlayacak.

- BeÅŸiktaÅŸ Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Åženol GÃ¼neÅŸ, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.

- Siyah-beyazlÄ±lar, son Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacak.

(Ä°stanbul/18.20/19.00/20.30/21.00)Â

5- Bilyoner.com KadÄ±nlar Basketbol Ligi'nde normal sezonun son haftasÄ±nda Girne Ãœniversitesi-Hatay BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor, Mersin Basketbol-Mersin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor, BOTAÅž-FenerbahÃ§e, Canik Belediyespor-BeÅŸiktaÅŸ, Galatasaray-TosyalÄ± Toyo Osmaniye, Ä°stanbul Ãœniversitesi-Bellona AGÃœ, YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesi-Adana ASKÄ° maÃ§larÄ± oynanacak.

(Ankara/Mersin/Adana/Samsun/Ä°stanbul/Ä°stanbul/Ä°stanbul/18.00)

6- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi Klasman Grubu'nda Ã‡anakkale Belediyespor-Halkbank ve Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-BeÅŸiktaÅŸ maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.

(Ã‡anakkale/17.00/Bursa/17.30)Â

7- Hentbol Erkekler TÃ¼rkiye KupasÄ± DÃ¶rtlÃ¼ Finali'nin ÅŸampiyonluk maÃ§Ä±nda Amasya TaÅŸova YÄ°BO ile BeÅŸiktaÅŸ Mogaz karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

(Ankara/17.00)Â



Ã–ZEL HABER

1- TMO fÄ±ndÄ±k alÄ±mÄ±na pazartesi baÅŸlayacak

- GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Faruk Ã‡elik:

- "FÄ±ndÄ±ÄŸÄ±n Ã¼retici fiyatlarÄ±nda Ã§ok ciddi bir dalgalanma sÃ¶z konusu, bu da Ã¼reticilerimizi Ã¼zÃ¼yor. Bu dalgalanmalarÄ± izledik, Ã¼reticilerimizin lehine olacak ÅŸekilde fÄ±ndÄ±k alÄ±mÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸiz"

- "TMO, 24 Nisan Pazartesi gÃ¼nÃ¼nden itibaren Giresun kalite fÄ±ndÄ±ÄŸÄ±n kilogramÄ±nÄ± 19,5 liradan, Levant kalite fÄ±ndÄ±ÄŸÄ±n kilogramÄ±nÄ± ise 10 liradan alÄ±mÄ±na baÅŸlayacak"

- "(Rusya'nÄ±n TÃ¼rkiye'den ithalatÄ±nÄ± yasakladÄ±ÄŸÄ± tarÄ±m Ã¼rÃ¼nlerine iliÅŸkin) BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdan Ã¼st dÃ¼zey yetkili arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z Moskova'ya gittiler. Bir gerekÃ§e oturtamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir gecikme ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±k. SÃ¼reÃ§ sÃ¶zlÃ¼ olarak bir Ã§ok alanda sÃ¶zde normalleÅŸmesine raÄŸmen Ã¶zde bazÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gerÃ§eÄŸi var"

- "Ben inanÄ±yorum ki, BakanlÄ±k yetkilileri arasÄ±nda yapÄ±lacak teknik gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler bu kÄ±sÄ±tlamalarÄ± ortadan kaldÄ±racak. Belki de tarÄ±m, hayvancÄ±lÄ±k ve Ã¼rÃ¼nleri alanÄ±nda yeni iliÅŸki alanlarÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±karacak"

2- TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±ndan Gazze'ye lojistik merkez

- KÄ±zÄ±lay Genel BaÅŸkanÄ± Kerem KÄ±nÄ±k:

- "Gazze'ye insani yardÄ±mlarÄ±mÄ±z devam ediyor. KÄ±zÄ±lay olarak bÃ¶lgede seri bir yatÄ±rÄ±mÄ±mÄ±z var. Bunlardan en Ã¶nemlisi, Gazze Afet ve Ä°nsani YardÄ±m Lojistik Merkezi'nin inÅŸasÄ±. Projelendirmesi, ihalesi ve yer teslimi yapÄ±ldÄ±. BurasÄ±, Gazze'deki en bÃ¼yÃ¼k Afet ve Ä°nsani YardÄ±m Lojistik Merkezi olacak"

- "Ä°nÅŸa ettiÄŸimiz merkezi Filistin KÄ±zÄ±layÄ±na devredeceÄŸiz, onlar aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla iÅŸletilecek"

3- DoÄŸum yardÄ±mÄ±nda "aslan payÄ±" ilk Ã§ocuÄŸun

- Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±nca yapÄ±lan doÄŸum yardÄ±mÄ± Ã¶demelerinde en fazla destek, ilk Ã§ocuklarÄ±nÄ± kucaÄŸÄ±na alan 820 bin 157 ebeveyne oldu

- BakanlÄ±ÄŸÄ±n verilerine gÃ¶re, 723 bin 777 aile ikinci Ã§ocuk, 721 bin 810 aile de Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ ve sonraki Ã§ocuklarÄ± iÃ§in destek aldÄ±

- Toplam 2 milyon 265 bin 744 vatandaÅŸÄ±n faydalandÄ±ÄŸÄ± destekte annelerin yanÄ± sÄ±ra 21 bin 703 babaya da doÄŸum yardÄ±mÄ± Ã¶demesi yapÄ±ldÄ±

- DoÄŸum yardÄ±mlarÄ±ndan en fazla yararlanan iller sÄ±rasÄ±yla Ä°stanbul, Ankara, ÅžanlÄ±urfa, Gaziantep ve Ä°zmir oldu

- DoÄŸum yardÄ±mÄ± desteÄŸini en az alan iller ise Tunceli, Bayburt ve Ardahan olarak belirlendi

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